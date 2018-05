80 000 жителей Шотландии требуют: «Независимость – сейчас!»

Массовый протест в Глазго. Шотландские сепаратисты набирают силу

В Великобритании 80 тысяч сторонников независимости Шотландии прошли по улицам Глазго с лозунгом «Независимость – сейчас». Марш был организован движением «Все под одним флагом» (All Under One Banner), которое отстаивает идею независимости Шотландии и обещает проводить марши протеста до тех пор, «пока Шотландия не будет свободной».

Марш за независимость Шотландии в Глазго

Координатор акции Нейл Маккей накануне акции заявил, что ожидаемая численность участников составит 40 тыс., но в итоге их было в два раза больше. Даже если верить отчёту британской полиции, в котором количество демонстрантов оценено в 35 тыс., невозможно не заметить рост среди шотландцев настроений в пользу сецессии – в прошлом году марш независимости собрал 20 тысяч участников.

В сентябре 2014 года состоялся референдум, на котором противники отделения от Великобритании ненамного опередили сторонников – 55,3% против 44,7%. Однако приверженцы движения за отделение Шотландии от Великобритании умножают свои ряды и не собираются сдаваться.

«Наша цель – укрепить движение, набраться сил и привлечь больше людей… Состоится ещё один референдум [об отделении Шотландии], и это случится до 2021 г., когда наконец-то произойдёт «брексит»… Мы готовы и будем проводить [такие мероприятия] каждый год по всей Шотландии», – резюмировал цели движения Нейл Маккей.