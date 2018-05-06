Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ирак бьет по штабам ИГ
Эксперт оценил заявление Авакова о «применении Россией лазера» против украинских...
Захарова: Иран играет эффективную роль в борьбе с терроризмом в Сирии
"Без Навального я не чувствовал себя"
Главная / В мире

80 000 жителей Шотландии требуют: «Независимость – сейчас!»

06 мая 2018, 17:24  •  46 • В мире
Массовый протест в Глазго. Шотландские сепаратисты набирают силу
В Великобритании 80 тысяч сторонников независимости Шотландии прошли по улицам Глазго с лозунгом «Независимость – сейчас». Марш был организован движением «Все под одним флагом» (All Under One Banner), которое отстаивает идею независимости Шотландии и обещает проводить марши протеста до тех пор, «пока Шотландия не будет свободной».
Марш за независимость Шотландии в Глазго
Координатор акции Нейл Маккей накануне акции заявил, что ожидаемая численность участников составит 40 тыс., но в итоге их было в два раза больше. Даже если верить отчёту британской полиции, в котором количество демонстрантов оценено в 35 тыс., невозможно не заметить рост среди шотландцев настроений в пользу сецессии – в прошлом году марш независимости собрал 20 тысяч участников.
В сентябре 2014 года состоялся референдум, на котором противники отделения от Великобритании ненамного опередили сторонников – 55,3% против 44,7%. Однако приверженцы движения за отделение Шотландии от Великобритании умножают свои ряды и не собираются сдаваться.
«Наша цель – укрепить движение, набраться сил и привлечь больше людей… Состоится ещё один референдум [об отделении Шотландии], и это случится до 2021 г., когда наконец-то произойдёт «брексит»… Мы готовы и будем проводить [такие мероприятия] каждый год по всей Шотландии», – резюмировал цели движения Нейл Маккей.
Соб. корр. ФСК
Обзор новостей

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

46
Источник
Похожие новости
05 мая 2018, 15:09
Ближневосточный пасьянс: как парламентские выборы в Ливане повлияют на политический баланс в регионе
06 мая 2018, 17:24
Франция против Макрона. Протестуют Париж, Тулуза, Страсбург, Бордо, Лион
06 мая 2018, 10:39
Мигранты, выборы, наркотики: почему Трамп хочет ускорить строительство стены между США и Мексикой

04 мая 2018, 13:09
«Любая провокация рано или поздно открывается»: почему США могут приостановить финансирование «Белых касок»
05 мая 2018, 18:24
«Загнали себя в тупик»: разрешат ли Пентагону отступать от антироссийских санкций
06 мая 2018, 00:54
«Спровоцировать гонку вооружений у американцев не получится»: зачем США воссоздают Второй флот
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 апреля 2018, 03:39
СМИ сообщили о новом ракетном ударе по Сирии
04 мая 2018, 21:40
Ольга Четверикова. Контуры и идеи нового правительства ясны
04 мая 2018, 19:54
Искусство держать государственную паузу
03 мая 2018, 17:39
Эксперт прокомментировал жалобы Украины на досмотр судов в Керченском проливе
03 мая 2018, 10:54
Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США
03 мая 2018, 19:24
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом России на свое морское пиратство
03 мая 2018, 14:39
России ее С-300 уже не помогут, она проиграла Сирию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.