8 погибших и 29 пострадавших: что известно о ДТП с автобусом под Ярославлем

В Ярославской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя, по меньшей мере 29 пострадали. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела.

На месте ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с фурой РИА Новости © ГУ МЧС по Ярославской области

В результате крупного ДТП с участием автобуса под Ярославлем погибли восемь человек, 29 получили травмы разной степени тяжести. Один из пострадавших — несовершеннолетний. По данным ярославского портала 76.ru, это семилетний ребёнок.

Как сообщили в УМВД по региону, авария произошла около 11:00 на трассе Ярославль — Иваново в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области, около деревни Заячий Холм. На дороге столкнулись лоб в лоб грузовик и автобус ПАЗ. В результате столкновения автобус упал в кювет. Оба водителя скончались на месте. Автобус перевозил более 30 пассажиров, в грузовике был только водитель.

Как сообщили «Интерфаксу» в ГИБДД, по предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

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В пресс-службе Минздрава сообщили, что оказание помощи пострадавшим находится под контролем ведомства.

«В данный момент об эвакуации пострадавших в федеральные медучреждения речи не идёт, региональный минздрав справляется собственными силами. Федеральное ведомство продолжает контролировать ситуацию», — заявили медики.

При этом сразу после аварии губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что при необходимости пострадавших доставят в Москву с помощью санавиации.

«Сейчас очень важно максимально эффективно использовать «золотой час», когда можно помочь пострадавшим. При необходимости прибегнем к услугам санавиации, чтобы эвакуировать травмированных людей в Москву. По моему распоряжению развернут оперативный штаб на месте происшествия и в Соловьёвской больнице Ярославля. Сделаем всё необходимое, чтобы помочь людям», — цитирует Миронова пресс-служба правительства региона.

По его словам, наиболее тяжело пострадали пять человек, которые сейчас находятся в областной и Соловьёвской больницах.

«Уверен, что наши медики смогут стабилизировать состояние каждого пациента. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь, чтобы потерпевшие смогли максимально безболезненно справиться с этой ситуацией», — добавил губернатор.

По распоряжению Дмитрия Миронова пострадавшим в аварии выплатят по 100 тыс. рублей, родственникам погибших — по 1 млн рублей.

Как сообщили власти региона, на месте аварии работали девять бригад скорой помощи, в том числе из центральной районной больницы города Гаврилов-Яма.

Губернатор Ярославской области выразил сочувствие родным и близким погибших. Свои соболезнования также принёс патриарх Кирилл. Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, глава РПЦ «скорбит по жертвам этой трагедии и молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших». Ярославская митрополия, со своей стороны, сообщила, что «оказывает посильную помощь всем, кого коснулось это горе».

Свидетельства очевидцев

Один из пассажиров автобуса, попавшего в аварию под Ярославлем, Сергей Ковалёв рассказал, что водитель автобуса никого не обгонял и «не вилял». По словам Сергея, сам он после столкновения вылетел через заднее стекло автобуса на дорогу.

«У фуры была разбита вся морда. И водитель лежал в луже крови. В автобусе много народу кричало. Многие валялись на земле. Некоторым было тяжело выбраться», — приводит слова Ковалёва РЕН ТВ.

При этом он до приезда скорой помощи помог троим людям выбраться из автобуса.

Ещё один пассажир автобуса, Дмитрий Шиткин, рассказал порталу 76.ru, что он и его друг не сильно пострадали, потому что сидели в середине салона.

«Кто-то кричал от боли, кто-то сразу успел выйти. Благо проезжающие машины помогали нам эвакуировать людей», — пояснил Шиткин.

Ярославский портал также сообщает, что мама пострадавшего ребёнка упала в обморок, но врачи быстро привели её в чувство. Ребёнок был направлен на обследование, а затем на операцию.

Расследование

На место трагедии прибыли следователи и криминалисты для проведения проверки. По факту аварии было возбуждено два уголовных дела. МВД будет расследовать нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил расследование на свой контроль.

«По поручению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела о ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого сегодня под Ярославлем погибли и пострадали люди, будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России», — сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

На место происшествия прибыл заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Николай Шеюхин. В ходе совещания с руководством Управления ГИБДД по Ярославской области он рассмотрел предварительные причины и обстоятельства аварии.

Ространснадзор, со своей стороны, также рассмотрит все обстоятельства дела. По результатам будет принято решение о необходимости проверки перевозчика.

При этом директор «Ярославского автотранспортного предприятия» Александр Захаров уже сообщил ТАСС, что автобус, столкнувшийся с грузовиком, прошёл все необходимые мероприятия перед рейсом.