$8 млрд "за выросшую грудь": Американец может поставить рекорд по моральной компенсации

Такое решение было принято в Филадельфии судом присяжных, сообщает Reuters. По данным издания, 26-летнему Мюррею в 2003 году было прописано лекарство от аутизма, биполярного расстройства и шизофрении под названием Risperdal. Неизвестно, помог ли препарат от основного заболевания, однако побочный эффект оказался совершенно неожиданным: грудь молодого человека увеличилась в размерах.

Во время рассмотрения иска Николаса Мюррея суд согласился с его доводами о том, что компания не предупредила пациентов и врачей о возможном побочном эффекте.

Юристы Johnson&Johnson считают, что затребованная компенсация несоразмерна с ущербом. При этом они отметили, что присяжные по этому делу не заслушали доказательств преимущества указанного препарата, выпущенного на фармацевтический рынок в 1993 году.

Эксперты уже высказали мнение, что во время апелляции сумма морального ущерба будет существенно понижена.

Для Мюррея это не первая победа в суде, с фармацевтической компанией он судился и до этого и также одерживал победы.