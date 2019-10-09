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$8 млрд "за выросшую грудь": Американец может поставить рекорд по моральной компенсации

09 октября 2019, 18:39  •  97 • В мире
Американскую компанию Johnson&Johnson обязали выплатить восемь миллиардов долларов в качестве компенсации 26-летнему Николасу Мюррею из-за того, что принимаемый им препарат, который должен был лечить молодого человека от биполярного расстройства, спровоцировал у него рост груди.
Такое решение было принято в Филадельфии судом присяжных, сообщает Reuters. По данным издания, 26-летнему Мюррею в 2003 году было прописано лекарство от аутизма, биполярного расстройства и шизофрении под названием Risperdal. Неизвестно, помог ли препарат от основного заболевания, однако побочный эффект оказался совершенно неожиданным: грудь молодого человека увеличилась в размерах.
Во время рассмотрения иска Николаса Мюррея суд согласился с его доводами о том, что компания не предупредила пациентов и врачей о возможном побочном эффекте.
Юристы Johnson&Johnson считают, что затребованная компенсация несоразмерна с ущербом. При этом они отметили, что присяжные по этому делу не заслушали доказательств преимущества указанного препарата, выпущенного на фармацевтический рынок в 1993 году.
Эксперты уже высказали мнение, что во время апелляции сумма морального ущерба будет существенно понижена.
Для Мюррея это не первая победа в суде, с фармацевтической компанией он судился и до этого и также одерживал победы.

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