78 лет спустя: в Челябинске встретились сёстры, разлучённые во время Сталинградской битвы

В Челябинске нашли друг друга сёстры, разлучённые во время Великой Отечественной войны 78 лет назад. В последний раз Юлия и Роза Харитоновы виделись ещё детьми. В военные годы сёстры вместе жили в Сталинграде, но во время бомбёжек в 1942 году были эвакуированы в разные города. Юлия всю жизнь думала, что её сестра погибла, — в день эвакуации цех, где работала Роза, был уничтожен вражеским снарядом. Однако сестра осталась жива. Её увезли в Челябинск, а Юлия с матерью оказалась в Средней Азии. Прожив всю жизнь с надеждой найти своих родных, сёстры встретились благодаря неравнодушию челябинского полицейского, который активно включился в поиски и помог семье воссоединиться.

Когда началась Великая Отечественная война, сёстры Юлия и Роза Харитоновы жили в Сталинграде. Туда они переехали из Пензы вслед за отцом, работавшим в типографии. В годы войны девушки, ещё подростки, упорно трудились: Роза работала шлифовщицей на заводе, а Юлия устроилась на телеграф.

Всего в семье Харитоновых было четверо детей. Старший, Юрий, ушёл на фронт вместе с отцом, а близнецы Роза и Галя с младшей сестрой Юлей остались с матерью в Сталинграде. В 1942 году во время бомбёжки города всех эвакуировали: Розу — в Челябинск, а Юлию со старшей сестрой Галей и мамой — в Среднюю Азию. Их разлука продлилась 78 лет.

В день эвакуации город без остановки бомбили с воздуха, вспоминает 94-летняя Роза Павловна.

«Мы работали на заводе, всё время выла сирена, но никто уже даже не прятался. Да и куда прятаться-то? — говорит женщина. — Вдруг по радио объявили, что правительство будет эвакуировать народ вглубь страны. Сразу стали собирать группы, детей, взрослых. Нам не дали никакой возможности увидеться с родными. Какое там прощание — всё время летели самолёты, шла бомбёжка».

На пароме Розу переправили на другой берег Волги и оттуда увезли в Челябинск. Её сестру-близнеца Галю и младшую Юлю вместе с мамой тоже эвакуировали из полыхающего Сталинграда, но их отправили в Узбекскую ССР. Вся семья была уверена, что Роза погибла, потому что в день эвакуации в цех, где работала девушка, попал вражеский снаряд. Когда туда прибежали родственники, от здания остались только дымящиеся руины.

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Жизнь после эвакуации

У Юлии Павловны сохранилась семейная фотография, на которой запечатлены три сестры: она, Галя и Роза. На оборотной стороне снимка рукой Юлии Павловны написано, что Роза умерла в августе 1942 года. Но всё это время её старшая сестра была жива. В Челябинске она продолжила работать шлифовщицей, устроившись в цех тракторостроительного завода. Эта тяжёлая профессия, которую Роза освоила ещё в Сталинграде, будучи шестнадцатилетней девочкой, всегда ей нравилась.

«Я не училась на эту профессию специально, но война научила меня шлифовать, и я была хорошей шлифовщицей, меня хвалили. Работать я любила и никогда не филонила. Шлифовка мне очень нравилась — на станке горели такие красивые огоньки разного цвета», — делится воспоминаниями Роза Павловна.

После эвакуации она ещё долго пыталась выяснить судьбу своих родных, но отовсюду получала отписки. Женщина не могла поверить, что близкие погибли, но поиски так и не увенчались успехом. После войны она не уехала из Челябинска — вышла замуж и прожила в этом городе всю свою жизнь.

Тем временем в Узбекистане Юля Харитонова лишилась и матери, и старшей сестры — обе погибли в страшных условиях эвакуации. Мама Юлии умерла от голода, а позже от брюшного тифа скончалась Галя.

«Мама потеряла свою мать и сестру, для неё это было огромное горе. Тогда она думала, что лишилась всей семьи. Она каждый день приходила на могилу матери. И там маму однажды увидела женщина, которая пригласила её работать воспитателем в детский сад. Эта женщина сыграла очень большую роль в маминой судьбе — впоследствии она решила вернуться в Пензу, где они жили ещё до войны, выучилась там на педагога и потом практически всю жизнь работала в школе учителем начальных классов», — говорит дочь Юлии Павловны Светлана.

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Совпавшие истории

Поиски потерянных во время войны родственников продолжали уже дети и внуки Юлии и Розы Харитоновых. В 2014 году Алёна, внучка Розы Павловны, отправила заявку на сайт телепрограммы «Жди меня», чтобы ей помогли найти сестёр и старшего брата её бабушки, проживавших в Сталинграде в первые годы войны, — но ответа так и не получила.

«Мы искали и сами, в интернете, но ничего не получалось. Мама часто обижалась, что родственники её не ищут, в этом году особенно часто плакала и вспоминала — как будто предчувствовала, что ещё встретит сестру», — говорит дочь Розы Павловны Ольга.

Письмо Алёны с просьбой найти родных её бабушки находилось на сайте передачи «Жди меня» шесть лет, прежде чем его увидели дети Юлии Павловны. Они тоже пытались искать пропавших в годы войны родственников.

«Розу мама искать даже не стала, потому что была абсолютно уверена, что она погибла. Когда мы подавали документы о поиске человека, мама указывала имя своего старшего брата, Юрия. Он был призван на фронт, и, несмотря на все запросы по его розыску, мама не знает, жив он или нет. Его нет ни в списках погибших, ни в списках тех, кто попал в плен», — пояснила дочь Юлии Павловны Светлана.

Прочитав на сайте письмо о поиске Юрия Харитонова, родственники Юлии Павловны поняли, что это не простое совпадение. Однако сотрудники программы не смогли дать почти никакой информации о людях, оставлявших заявку в 2014 году, сообщив только, что письмо поступило к ним из Челябинской области. Тогда дети Юлии Павловны попросили помощи у челябинских полицейских.

Поиск потерянной сестры

4 января 2020 года заявление из Пензы с просьбой найти человека попало к заместителю начальника угрозыска ОМВД по Агаповскому району Челябинской области Николаю Олефиру. Мужчина понимал, что шансов найти потерянных родственниц мало, но очень хотел помочь.

«Честно говоря, оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий там как бы не было — всё-таки человек пропал уже много лет назад, была война, военные действия, и срок очень большой прошёл. Но каким бы ни был запрос, в первую очередь всегда надо выслушать человека.Я позвонил заявителю, было видно: у человека теплится надежда, что его родственник жив, — чисто по-человечески уже хотелось помочь», — рассказывает Олефир.

Хотя данных было немного, полицейскому удалось выйти на отца Алёны, сына Розы Павловны.

Олефир пояснил RT, что изначальные данные, по которым он искал человека, оказались неточными — был неправильно указан год рождения Розы и год её эвакуации из Сталинграда, даже имя женщины, как выяснилось, пишется иначе.

«Во всех СМИ даже сейчас неправильно пишут имя бабушки, её зовут даже не Розалина, а Разалина, через две «а». А искали-то Розу! И фамилия в заявлении указана была девичья, и год рождения не совпадал — неудивительно, что сразу найти её не получалось, все исходные данные были неточными!» — объясняет Олефир.

Николай занимался поисками на протяжении всех новогодних каникул и в итоге нашёл последний адрес, по которому проживала семья Розы Павловны. Эти данные полицейский передал родственникам Юлии Павловны, но оказалось, что из той квартиры семья давно уехала. Дальше помог интернет — в телефонной книге удалось найти контакты их бывших соседей, а у тех сохранился телефон дочери Розы Павловны, Ольги. Женщина говорит, что звонок родственников из Пензы застал её врасплох.

«Поднимаю трубку — а там незнакомый голос говорит: «Здравствуйте, мы ваши родственники». Я сначала даже не могла понять, что речь идёт о маминой сестре. А потом на том конце зарыдали. И я сама тоже зарыдала, мне даже пришлось попросить перезвонить вечером, потому что я никак не могла переварить это всё», — делится Ольга.

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Встреча 78 лет спустя

Новость о найденной сестре очень обрадовала Розу Павловну, но ехать за 1200 километров к родственникам в Пензу ей запретили врачи — возраст. Тогда в поездку засобиралась Юлия Павловна, которую с нетерпением ждала в Челябинске старшая сестра.

«Роза Павловна очень нервничала, перед приездом сестры всё хотела кудри навести, посылала нас за бигудями, — смеётся её дочь Ольга. — В день приезда Юлии было очень волнительно. Когда завели её, обе бабушки разрыдались. Да там все плакали: и женщины, и мужчины».

По словам Ольги, Юлия Павловна оказалась строже и сдержаннее своей сестры, но в остальном женщины очень похожи, даже шутки у них одинаковые. А ещё выяснилось, что Роза и Юлия обе назвали своих детей в честь матери и старшего брата.

Теперь родственницы общаются в соцсетях и зазывают друг друга в гости.

«Когда сказали, что сестра жива, для меня это была большая радость, — говорит Роза Павловна. — Я ведь раньше жила как в тёмном лесу, не знала, что у меня есть такая семья».

Сотрудник полиции Николай Олефир, благодаря которому удалось найти разлучённых в годы Великой Отечественной войны сестёр, на самой встрече родственниц не присутствовал, но видел в интернете фотографии счастливых Розы и Юлии.

«Мне самому приятно было помочь — перед их поколением мы все в большом долгу, они ведь очень много ради нас пережили. Ещё совсем девчонками они столько ужасов перенесли: война, голод, холод, потеря близких. И ведь дожили до девяноста с лишним лет», — говорит полицейский.