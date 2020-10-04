76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина

Вопрос был поставлен следующим образом: "Заслуживает ли Владимир Путин Нобелевскую премию мира?". 76% зрителей ответили положительно, 24% - отрицательно.

Скандальный опрос уже вызвал реакцию со стороны партии войны, которая обвиняет Россию и лично Путина во всех бедах Украины. Так, например, скандально известный экс-депутат Верховной рады Борислав Берёза назвал результаты опросы "Нашего" "переписью идиотов".

При этом, как сообщает KP.ru, российский лидер и раньше пользовался популярностью среди простых украинцев, несмотря на антироссийскую пропаганду. В 2018 году, к примеру, он занял первое место среди политиков по популярности, вдвое обогнав Петра Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины. Украинские политологи тогда отмечали, что если бы Путин баллотировался на Украине, он бы легко одержал победу в первом же туре.

Напомним, что на Нобелевскую премию мира российского президента выдвинул писатель Сергей Комков. Он уверен, что только Путин способен остановить надвигающуюся на мир глобальную катастрофу.