Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Вице-спикера парламента Польши не пустили в Россию
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная / Украина

75-летний украинский актёр Владимир Талашко угодил в сексуальный скандал

16 августа 2021, 17:25  •  67 • Украина
Талашко преподаёт в киевском университете театра, кино и телевидения. Две студентки обвинили его в домогательствах – якобы кинозвезда, пригласив их домой на дополнительные занятия по актёрскому мастерству, предлагал им «максимально раскрепоститься», избавившись от одежды. «Были поглаживания и страстные взгляды, – сообщили студентки, – но непосредственно до интима не доходило». Исполняющая обязанности ректора вуза Галина Миленькая сообщила, что сластолюбца отстранили от преподавания.
Свою главную роль «ведомого» главного героя Маэстро, старшего лейтенанта Скворцова, Талашко сыграл в военной драме Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"», чем и запомнился. В 2014-м, после майдана, Талашко напомнил о себе, заявив, что «русских я не считал братьями ещё когда снимался у Быкова». А ещё актёр неоднократно заявлял о своих симпатиях Бандере и снимался в социальной рекламе, агитировавшей за войну на Донбассе. Один из таких сюжетов демонстрировал Талашко в роли деда, ветерана войны, внук которого убивает ополченцев – с одобрения увешанного медалями деда-фронтовика.
Примечательно, что разбирательство инициировала супруга президента Украины Елена Зеленская – якобы с подачи «сценариста» (более известного в амплуа скандалиста) Богдана Панкрухина, отыскавшего двух студенток, которых Талашко якобы склонял к интиму. Но Панкрухин уверяет, что обрабатывал известный актёр не только студенток, но и абитуриенток, суля им за ласки и «нарушение личного пространства» беспрепятственное поступление в вуз. «Его голос был решающим», – признаёт Галина Миленькая. Хотя Талашко – обычный преподаватель. «Он творческий человек и его не интересует административная карьера». Тем не менее, по словам Миленькой, накануне Талашко набрал первый курс студентов, и теперь руководство вуза подыскивает преподавателя ему на замену. Сам Талашко не отрицает, что студентки «бывают у него дома», но «актёрские этюды», которые им приходится при этом разыгрывать, с интимом не имеют ничего общего, а лишь «совершенствуют актёрское мастерство» девушек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





67
Источник
Похожие новости
13 августа 2021, 06:00
ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену
16 августа 2021, 06:25
Банановая республика
15 августа 2021, 16:29
Вы не забудете свой отпуск в этом санатории Закарпатья
13 августа 2021, 23:25
Украина совершила грубую ошибку при перевооружении флота
16 августа 2021, 08:15
В ожидании дефолта: что ждет Украину в ближайшие десять лет
15 августа 2021, 02:00
Центральная Африка, глобальная элита и Россия
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 августа 2021, 08:15
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
10 августа 2021, 01:55
"Пусть занимается делами Беларуси": Поклонская ответила на слова Лукашенко о признании Крыма
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
10 августа 2021, 01:55
"Стыдно спрашивать", "нужны деньги": Турки вступились за Россию после звонка шведскому министру
16 августа 2021, 02:45
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
14 августа 2021, 01:15
Меркель после выхода на пенсию возглавит украинскую ГТС? Депутат объяснил схему
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.