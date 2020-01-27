75 лет освобождения Освенцима: правда останется с нами • 155 • Аналитика

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева освободили узников нацистского лагеря Освенцим. Их на тот момент было всего семь с половиной тысяч – людей, уцелевших в безжалостной машине смерти.



Печальная история фабрики смерти

После оккупации Польши нацистами основанный в XII веке город Освенцим, что в 60 километрах западнее Кракова, был официально включён в состав Германии и переименован в Аушвиц. Под этим названием он и сохранился в памяти европейцев. В советской и российской историографии чаще применяется старое польское название – Освенцим.







В 1940-1945 годах в окрестностях этого города располагался целый комплекс концентрационных лагерей, состоявших из трёх основных: Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3, в совокупности занимавших площадь более 500 гектаров.



Первый лагерь оборудовали в мае 1940 года на месте бывших польских военных казарм. Сюда свезли арестованных оккупантами местных патриотов для обустройства и дальнейшего строительства лагеря. Он так и останется рабочим лагерем с достаточно жёстким режимом, с карцером, пыточными и расстрельными площадками. Рабочим будет и Аушвиц-3, состоявший из группы (примерно – 40) небольших лагерей.



В Аушвиц-1-Биркенау расположилась администрация всего комплекса. Сюда заселили около 20 тысяч узников. Попали в лагерь и советские военнопленные. Именно на них 3 сентября 1941 года сделали первое испытание газа "Циклон Б" для отравления людей. В подвальных камерах блока 11 нацисты уничтожили газом 600 советских и 250 польских узников.



После этой варварской акции возле деревни Биркенау (или Бжезинка) в октябре 1941 года немцы начали строить настоящий лагерь смерти, приспособленный для массового уничтожения людей. Собственно его мы и называем Освенцимом.



К лету 1943 года здесь построили четыре газовых камеры и столько же крематориев. Фабрика смерти встала на свой ужасный конвейер. Сюда со всей Европы повезли евреев, цыган, психически больных, противников гитлеровского режима и других обречённых.



В Освенцим, как на экскурсию

Как свидетельствуют архивные документы, три четверти всех привезённых уже в течение нескольких часов отправляли в газовые камеры. Часто случалось так, что доставленных с вокзала бедолаг держали в ближайшей роще, а потом отправляли в «душ» – по конвейеру смерти, начинавшемуся в газовых камерах лагеря.



В эту группу попадали люди, признанные непригодными к работе, – маленького роста или хилого телосложения, инвалиды, пожилые женщины и мужчины, больные и дети. За сутки в печах крематориев сжигалось до десяти тысяч узников. Бывало, печи не успевали за газовыми камерами, тогда умерщвленных сжигали во рвах неподалёку от лагеря.



Фашисты ездили в Аушвиц-Биркенау, как на экскурсию. У партийных функционеров и высоких чинов СС стало правилом приезжать в лагерь смерти и на практике смотреть, как решается национальный ("расовый") вопрос, заложенный ими в программные документы НСДАП.



Комендант Освенцима Рудольф Хёсс бахвалился, что при виде «окончательного решения еврейского вопроса» гости теряли дар речи. Постоянно спрашивали Хёсса, как он и его люди могут быть свидетелями такого и как они всё это способны выносить.



Хёсса поляки повесят в 1947 году у ворот крематория лагеря Аушвиц-1. Его выдадут Польше британские военные после того, как «отработают информацию». Она ужасает. По оценке историка Г. Д. Комкова, зафиксированной в Большой советской энциклопедии, общее число жертв Освенцима превысило 4 миллиона человек. Современные историки эту цифру снижают и считают, что в лагере было уничтожено 1,4 млн. человек, из которых около 1,1 млн. составляют евреи.



Судьба узников, не попавших сразу в газовые камеры лагеря смерти, была не менее трагичной. Особенно это относится к людям, которых отбирал для своих экспериментов нацистский доктор Йозеф Менгеле. Медицинские исследования на заключённых практиковали во многих фашистских лагерях, но изуверства Менгеле в Освенциме приняли чудовищно масштабный характер.







Взять, к примеру, его эксперименты на близнецах. Менгеле заражал одного из них опасной инфекцией. Потом вскрывал обоих, сравнивая поражённые и здоровые органы. Много ещё каких изуверств придумал этот доктор.



Пересказывать все его преступные эксперименты тяжело даже для здоровой психики. Но люди прошли через это. Из 1500 пар близнецов выжили 300 человек.



Освенцим получил печальную известность не только из-за Йозефа Менгеле. Он стал самым крупным лагерем по уничтожению людей в нацистской Германии. Поэтому освобождение лагеря смерти в Биркенау так встряхнуло мировую общественность, и даже саму Германию.



Подвиг на все времена

В 1996 году правительство ФРГ объявило день освобождения Освенцима, 27 января, официальным днём памяти жертв Холокоста. В ноябре 2005 года Всемирным днем памяти жертв Холокоста объявила этот день и Организация Объединённых Наций.





Сегодня на Западе подвиг красноармейцев, освободивших Освенцим, пытаются принизить и даже опорочить. В Польше, например, объявили, что Освенцим освободили "украинцы" (по названию фронта). Когда эта чушь была опровергнута, привели "факты", как якобы медлила с освобождением лагеря Красная Армия, из-за чего скорбный список Освенцима "вырос на тысячи человек".



Спекуляция на истории была всегда. Чаще всего она заканчивалась бесславно. Так будет и на этот раз. Подвиг советских воинов, освободивших узников Освенцима, останется в памяти людей на все времена, правда останется с нами. 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева освободили узников нацистского лагеря Освенцим. Их на тот момент было всего семь с половиной тысяч – людей, уцелевших в безжалостной машине смерти.После оккупации Польши нацистами основанный в XII веке город Освенцим, что в 60 километрах западнее Кракова, был официально включён в состав Германии и переименован в Аушвиц. Под этим названием он и сохранился в памяти европейцев. В советской и российской историографии чаще применяется старое польское название – Освенцим.В 1940-1945 годах в окрестностях этого города располагался целый комплекс концентрационных лагерей, состоявших из трёх основных: Аушвиц-1, Аушвиц-2 и Аушвиц-3, в совокупности занимавших площадь более 500 гектаров.Первый лагерь оборудовали в мае 1940 года на месте бывших польских военных казарм. Сюда свезли арестованных оккупантами местных патриотов для обустройства и дальнейшего строительства лагеря. Он так и останется рабочим лагерем с достаточно жёстким режимом, с карцером, пыточными и расстрельными площадками. Рабочим будет и Аушвиц-3, состоявший из группы (примерно – 40) небольших лагерей.В Аушвиц-1-Биркенау расположилась администрация всего комплекса. Сюда заселили около 20 тысяч узников. Попали в лагерь и советские военнопленные. Именно на них 3 сентября 1941 года сделали первое испытание газа "Циклон Б" для отравления людей. В подвальных камерах блока 11 нацисты уничтожили газом 600 советских и 250 польских узников.После этой варварской акции возле деревни Биркенау (или Бжезинка) в октябре 1941 года немцы начали строить настоящий лагерь смерти, приспособленный для массового уничтожения людей. Собственно его мы и называем Освенцимом.К лету 1943 года здесь построили четыре газовых камеры и столько же крематориев. Фабрика смерти встала на свой ужасный конвейер. Сюда со всей Европы повезли евреев, цыган, психически больных, противников гитлеровского режима и других обречённых.Как свидетельствуют архивные документы, три четверти всех привезённых уже в течение нескольких часов отправляли в газовые камеры. Часто случалось так, что доставленных с вокзала бедолаг держали в ближайшей роще, а потом отправляли в «душ» – по конвейеру смерти, начинавшемуся в газовых камерах лагеря.В эту группу попадали люди, признанные непригодными к работе, – маленького роста или хилого телосложения, инвалиды, пожилые женщины и мужчины, больные и дети. За сутки в печах крематориев сжигалось до десяти тысяч узников. Бывало, печи не успевали за газовыми камерами, тогда умерщвленных сжигали во рвах неподалёку от лагеря.Фашисты ездили в Аушвиц-Биркенау, как на экскурсию. У партийных функционеров и высоких чинов СС стало правилом приезжать в лагерь смерти и на практике смотреть, как решается национальный ("расовый") вопрос, заложенный ими в программные документы НСДАП.Комендант Освенцима Рудольф Хёсс бахвалился, что при виде «окончательного решения еврейского вопроса» гости теряли дар речи. Постоянно спрашивали Хёсса, как он и его люди могут быть свидетелями такого и как они всё это способны выносить.Хёсса поляки повесят в 1947 году у ворот крематория лагеря Аушвиц-1. Его выдадут Польше британские военные после того, как «отработают информацию». Она ужасает. По оценке историка Г. Д. Комкова, зафиксированной в Большой советской энциклопедии, общее число жертв Освенцима превысило 4 миллиона человек. Современные историки эту цифру снижают и считают, что в лагере было уничтожено 1,4 млн. человек, из которых около 1,1 млн. составляют евреи.Судьба узников, не попавших сразу в газовые камеры лагеря смерти, была не менее трагичной. Особенно это относится к людям, которых отбирал для своих экспериментов нацистский доктор Йозеф Менгеле. Медицинские исследования на заключённых практиковали во многих фашистских лагерях, но изуверства Менгеле в Освенциме приняли чудовищно масштабный характер.Взять, к примеру, его эксперименты на близнецах. Менгеле заражал одного из них опасной инфекцией. Потом вскрывал обоих, сравнивая поражённые и здоровые органы. Много ещё каких изуверств придумал этот доктор.Пересказывать все его преступные эксперименты тяжело даже для здоровой психики. Но люди прошли через это. Из 1500 пар близнецов выжили 300 человек.Освенцим получил печальную известность не только из-за Йозефа Менгеле. Он стал самым крупным лагерем по уничтожению людей в нацистской Германии. Поэтому освобождение лагеря смерти в Биркенау так встряхнуло мировую общественность, и даже саму Германию.В 1996 году правительство ФРГ объявило день освобождения Освенцима, 27 января, официальным днём памяти жертв Холокоста. В ноябре 2005 года Всемирным днем памяти жертв Холокоста объявила этот день и Организация Объединённых Наций.Сегодня на Западе подвиг красноармейцев, освободивших Освенцим, пытаются принизить и даже опорочить. В Польше, например, объявили, что Освенцим освободили "украинцы" (по названию фронта). Когда эта чушь была опровергнута, привели "факты", как якобы медлила с освобождением лагеря Красная Армия, из-за чего скорбный список Освенцима "вырос на тысячи человек".Спекуляция на истории была всегда. Чаще всего она заканчивалась бесславно. Так будет и на этот раз. Подвиг советских воинов, освободивших узников Освенцима, останется в памяти людей на все времена, правда останется с нами. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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