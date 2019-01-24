«72 часа, чтобы покинуть страну»: Мадуро обвинил Вашингтон в попытке госпереворота и разорвал отношения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке осуществить в стране госпереворот и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Ранее глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Этот его статус признал Дональд Трамп. Ряд стран выразили поддержку избранному лидеру, другие признают временным президентом Гуаидо. На стороне Мадуро также выступила армия.

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

«Я заявляю перед народом, что как конституционный президент я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством США, — сказал Мадуро. — В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, даю 72 часа всему дипломатическому корпусу США, чтобы покинуть страну».

По его словам, Вашингтон принял непосредственное участие в перевороте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента.

Сам Гуаидо заявил, что его задача — отстранить действующего главу государства Николаса Мадуро.

«Клянусь взять на себя полномочия исполнительной власти страны как президент Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно статьям Конституции 333 и 350, и обещаю не прибегать к насилию», — приводит слова Гуаидо ТАСС. Он подчеркнул, что не боится возможного уголовного преследования за свои действия.

В статье 333 Конституции сказано, что народ Венесуэлы обязан сопротивляться нарушению основного закона государства. А в 350-й статье говорится о праве бороться против тех органов государственной власти, которые противоречат принципам демократии и нарушают права человека.

Заявление о принятии на себя полномочий президента Гуаидо сделал на оппозиционном митинге в одном из районов столицы Венесуэлы Каракасе.

Протесты начались в среду, 23 января, и вскоре переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По данным газеты Comercio, ссылающейся на полицию страны, в ходе демонстраций погибли по меньшей мере шесть человек.

Гуаидо уже анонсировал марш за предоставление стране гуманитарной помощи, который пройдёт в первую неделю февраля. Об этом сообщил портал Nacional.

Мадуро заявил, что решение Гуаидо противоречит Конституции и назвал произошедшее попыткой госпереворота.

«Мы защищаем право на само существование нашей Боливарианской Республики, нашей родины. Правительство, которое я возглавляю, будет защищать суверенитет страны любой ценой», — сказал Мадуро.

Кроме того, Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи. Ведомство отправило в генпрокуратуру страны обращение с требованием определить возможные санкции для представителей парламента за «узурпацию функций исполнительной власти».

В свою очередь, глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Дисдадо Кабельо призвал сторонников Мадуро выйти на улицы с целью защиты законного президента страны.

«Пойдёмте все к президентскому дворцу защищать Мадуро! Давайте оставаться на улицах, чтобы защитить Мадуро и боливарианскую революцию!» — заявил он в эфире канала Telesur.

Reuters

© Carlos Garcia Rawlins

«Легитимность подтверждается извне»

В современном политическом процессе легитимность подобных госпереворотов и «оранжевых революций» обеспечивается не демократическими и законными процедурами, а одобрением или неодобрением со стороны зарубежных государств, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

«Легитимность подтверждается извне, не требуется никакого, даже формального, соответствия законодательству страны. Просто принимается решение восставшими, что теперь вот это — новая власть, и при получении подтверждения легитимности извне она в глазах мировой общественности становится субъектом переговоров», — сказал он.

Так, Гуаидо в качестве президента Венесуэлы признали Соединённые Штаты. С соответствующим заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.

«Граждане Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима Мадуро. Сегодня я официально признаю президентом Венесуэлы главу Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо», — написал он в своём Twitter.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2019 г.

Кроме США, в качестве президента Гуаидо признали также Аргентина, Канада, Перу, Чили, Бразилия, Колумбия, Парагвай, а также председатель Организации американских государств Луис Альмагро.

«Приветствуем Хуана Гуаидо как временного президента Венесуэлы в соответствии со статьёй 233 Конституции. Он располагает поддержкой нашей, международного сообщества и народа Венесуэлы», — написал Альмагро в своём Twitter.

Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene#OEAconVzlapic.twitter.com/AWdjVHJtZj — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 23 января 2019 г.

В то же время Боливия и Мексика заявили, что продолжают считать главой Венесуэлы законно избранного президента Николаса Мадуро.

«Выражаем нашу солидарность с венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельную рану демократии и самоопределению народов Южной Америки», — заявил боливийский президент Эво Моралес.

Глава МИД Испании Жозеп Боррель подчеркнул, что Мадрид дождётся единой позиции Евросоюза и только после этого примет решение о признании или непризнании Гуаидо в качестве президента.

«Нельзя принимать решение сгоряча, не будучи хорошо проинформированными», — сказал он.

А глава Евросовета Дональд Туск выразил надежду, что Европа выступит в поддержку «демократических сил» в Венесуэле.

При этом дальнейшее развитие событий зависит от того, кого поддержат армия, полиция и другие правоохранительные органы, считает Асафов.

«Удастся ли восставшим привлечь на свою сторону армию? Как поведёт себя армия и другие силовые структуры? Тот, держит в своих руках оружие, тот и может начать контролировать ситуацию», — подчеркнул он.

Так, глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признаёт Гуаидо врио президента и продолжит поддерживать Мадуро как главу государства.

«Солдаты родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашённого вне закона. Вооружённые силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета», — написал он в Twitter.

«США затеяли «смену режима»

В России напомнили, что каждый раз, когда при поддержке Вашингтона в государстве сменяется власть, в нём начинается период нестабильности.

«США затеяли «смену режима» в Венесуэле. Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Венесуэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима, от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла — новая жертва», — написал сенатор Алексей Пушков в своём Twitter.

США затеяли «смену режима» в Венесуэле. Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Внесуеэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 января 2019 г.

О том, что действия Вашингтона можно назвать прямым вмешательством во внутренние дела Венесуэлы, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа, — это прямое и бесцеремонное вмешательство в её внутренние дела», — сказал он журналистам.

Асафов убеждён, что если Гуаидо сможет взять верх в борьбе с Мадуро и закрепиться в качестве президента, то новое руководство Венесуэлы переориентирует внешнюю политику на Соединённые Штаты.

«Демократическая» оппозиция торжественно придёт к власти, первым делом начнёт выстраивать с Соединёнными Штатами новые отношения, включая предоставление доступа американских компаний к месторождениям углеводородов, и параллельно будет мстить легитимным политикам», — убеждён Асафов.

Эксперт считает вероятным сценарий гражданской войны. С аналогичным предупреждением в беседе с RT выступил и Филипп Инграм, бывший старший офицер британской военной разведки.

В свою очередь, портал Nacional утверждает, что Национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в один из районов, где собрались протестующие. В то же время Мадуро призвал армию к верности и единству.

«Я призываю Боливарианские вооружённые силы, военных нашей родины к максимальной верности, максимальному единству, максимальной дисциплине. В этот раз мы опять победим. Эту борьбу мы выиграем», — сказал он.