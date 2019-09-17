72 часа - и на выход: Как США заигрались с "русскими шпионами", но вспомнили об этом лишь сейчас

США не просто выдворяли сотрудников российского посольства, власти объявили и о закрытии двух посольских дач – в Нью-Йорке и в Мэриленде, принадлежащих правительству России. Причем решение об этом якобы принималось в Белом доме.

"Посольские дачи были чем-то большим, чем место для отдыха", - утверждает в своем публикации интернет-портал Yahoo. Конечно, изгнание российских дипломатов и закрытие для них границ в 2016 году стало "самими жесткими репрессиями США в отношении России". Но дело было не столько во "вмешательстве в выборы", сколько в "ошеломляющей операции российской контрразведки", которая охватила пространство "от восточного побережья до самого сердца столицы США".

"Были приложены очень серьезные усилия, чтобы попытаться проникнуть в наши самые секретные операции", - заявил в беседе с изданием бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.

"Взломанное ФБР"

В основу материала, опубликованного порталом, легли беседы с полусотней действующих и бывших сотрудников ФБР. Речь идет об операции, которую российская разведка якобы проводила на протяжении двух лет – в 2010-2011 годах. Оценить же "ущерб", который был нанесен американским спецслужбам, удалось только в 2012 году.

По версии источников Yahoo, дачи российского посольства якобы использовались для "перехвата засекреченных сообщений ФБР". А началась эта операция сразу после того, как в США в 2010 году была вскрыта целая сеть российских разведчиков, которые жили в США долгие годы.

Российские шпионы в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско и других городах, по словам бывших американских чиновников, стали получать сведения о местонахождении секретных агентов ФБР, занимающихся наблюдением, и, предположительно, расшифрованные сообщения американских агентов.

Едва ли не главной целью операции, пишет издание, было создание помех ФБР в отслеживании "российских шпионов" на территории США. Американские спецслужбы "неожиданно выяснили, что русские значительно улучшили свои возможности по расшифровке некоторых типов защищенных сообщений", благодаря чему вполне успешно отслеживали устройства, которые использовались элитными группами наблюдения ФБР.

При этом нельзя было исключать, что "русские смогут изобрести" и другие способы слежки, вплоть до взломов компьютеров ФБР, не подключенных к сети.

Наступает время "фантастических историй"

На публикацию Yahoo News обратили внимание в российском внешнеполитическом ведомстве. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, ведомство в скором времени даст свою экспертную оценку опубликованным сведениям. Пока же появление этой "фантастической истории" определенно указывает на начало электорального цикла в США, ведь до выборов президента остался всего год.

"В этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого. Электоральный цикл в США - это такая веселая карусель, поэтому к этому надо относиться, с одной стороны, с пониманием того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, с другой стороны, мы, безусловно, каждый подобный случай будем комментировать. И этот материал подробнейшим образом прокомментируют эксперты - непосредственно наши дипломаты в посольстве России в США", - сказала она в интервью "Коммерсант FM".

"Шпион, выйди вон"

Конечно, с этим самым "электоральным циклом" связана и недавняя публикация в CNN, в которой рассказывалось о работавшем в правительстве России "американском шпионе".

Сотрудник "высочайшего уровня", завербованный американцами, якобы имел прямой доступ к Владимиру Путину и в течение десяти лет сливал ЦРУ снимки прямо с рабочего стола президента России, в чьей администрации он и работал.

В 2017 году в рамках секретной операции агента удалось вывезти с семьёй в Черногорию, а оттуда в Штаты. Сделано это было из-за того, что возникли опасения в "ненадлежащем отношении" президента США Дональда Трампа к разведывательным данным.

В статье CNN говорится, что решение об эвакуации приняли после того как в 2017-м Трамп на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выдал секретные сведения об ИГИЛ в Сирии.

Сразу эвакуировать не захотел?

Своих красок в эту историю добавила газета The New York Times, сообщив о том, что ЦРУ еще в 2016 году планировало вывезти из России своего агента, однако не смогло этого сделать. Но вовсе не потому, что русские не дали. Просто сам агент не захотел уезжать.

В издании полагают, что "шпиона" удалось завербовать "несколько десятилетий тому назад", после чего он начал продвигаться по карьерной лестнице в России. Более того, со временем занял "влиятельную должность", якобы получив прямой доступ в Кремль.

Кто ты, "мистер крот"?

Сопоставив информацию из открытых источников, журналисты и блогеры пришли к выводу, что "кротом" в российском правительстве, который был якобы "срочно эвакуирован" из Москвы в 2017 году, мог быть сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков.

Отмечается, 14 июня 2017 года Смоленков с женой и тремя детьми отбыл в отпуск в Черногорию, после чего больше его никто не видел. А 6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве чиновника. Однако позднее следователи узнали, что "убитый" и его семья живы, и вполне неплохо устроились в другой стране.

Журналисты "Ъ" раскопали данные о том, что некие Олег и Антонина Смоленковы приобрели за 925 тысяч долларов особняк общей площадью в 760 квадратных метров с шестью спальнями в Стаффорде, штат Виргиния.

Что же до того, мог ли Смоленков действительно быть "ценным американским шпионом", окопавшимся в российском правительстве, то тут отзывы его коллег разнятся. Одни утверждают, что в его обязанности входила чисто техническая работа, такая как организация поездок, выполнение поручений начальства, кое-какие закупки, то есть ничего серьезного или секретного. Другие же считают, что "здесь все очень серьезно".

Шпион - завхоз посольского магазина. Серьезно?

Бывшая жена Олега Смоленкова, которого подозревают в работе на ЦРУ, рассказала о жизни и работе экс-супруга в США. По её словам, он работал в российском посольстве завхозом магазина и дипломатической должности не имел.

Она добавляет, что работала вместе с бывшим мужем в посольстве России в США. По словам экс-супруги, официально Смоленков числился в диппредставительстве, но по факту работал там завхозом кооперативного магазина. Имеется в виду магазин с продуктами и алкоголем на территории дипмиссии.