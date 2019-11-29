70 офшоров чиновника

В Эстонии опубликовано расследование, которое подтверждает не только обвинения, выдвинутые прокуратурой бывшему министру Российской федерации по координации деятельности «Открытого правительства» Михаилу Абызову, но и самые худшие подозрения в адрес чиновника, которые появились в СМИ в самом начале его государственной карьеры.

Сюжет: Оффшоры

18 января 2012 года Михаил Абызов был назначен советником Дмитрия Медведева, уходящего со поста президента Российской Федерации. А 21 мая того же года занял пост министра в новом правительстве, сформированном новым премьером - Дмитрием Медведевым. Функции министра Михаила Абызова можно назвать весьма туманными и расплывчатыми - он отвечал за организацию работы комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». Теоретически эта комиссия должна была стать экспертным центром для нулевого чтения всех правительственных законопроектов, а на практике министерство получало возможность включения в данные проекты свои поправки и, таким образом, становилось мощнейшим инструментом лоббирования самых разных интересов и инициатив. Естественно, все эти вещи проводились под флагами «большей открытости и либерализации». В общем, обычная операция прикрытия.

Назначение Михаила Абызова советником уходящего президента и министром с неопределенными полномочиями выглядело несколько странным. Но теперь становится ясно, что оно долго и тщательно готовилось. Не в том смысле, что Михаил Анатольевич решил поучиться искусству госуправления. Как выяснилось из расследования, проведенного «Новой газетой», шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees, 2011 год Михаил Абызов потратил на создание системы для «упаковки» своих активов по разным офшорным юрисдикциям. Корпоративным «дашбордом» (системой, которая позволяла оперативно перебрасывать деньги по счетам юрлиц, состоящим в этой «сетке») стало эстонское отделение шведского банка Swedbank.

Система в полной мере заработала уже после назначения Михаила Абызова в правительство. На пике государственной карьеры интересы чиновника обслуживала сеть из 70 компаний, зарегистрированных в Сингапуре, Белизе, на Кипре и Британских Виргинских островах. Как следует из внутреннего аудита финансовой организации, на счета этих фирм поступило 860 миллионов долларов, а выведено - 770 миллионов.

Согласно уже упомянутому расследованию, практически все операции проводил неприметный сотрудник банка и одновременно управляющий сетью фирм Михаила Абызова. С 2017 года он уже там не работает, и категорически все опровергает. Хотя остается директором фирмы, на которую записана итальянская вилла Михаила Абызова.

Конкурентная война

Информация о том, что все имущество Михаила Абызова упаковано по множеству фирм, концы которых прячутся в Сведбанке, стала стремительно распространяться в деловом сообществе еще в середине «десятых». В Лондоне в узких кругах инвесторов делились итогами расследований, предпринятыми серьезными организациями. В них говорилось о том, что Михаил Абызов контролирует от 40 до 50 фирм и трастов, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах и Кайманах .

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Как видим, эти данные оказались правильными. Но для государства самый открытый в России министр сумел сохранить свое инкогнито. Российские правоохранительные органы эту информацию не собирали, похоже, их вообще не интересовала тема откровенного нарушения всех принятых норм. Скорее наоборот, все выглядело так, что государственное трудоустройство стало защитой для Михаила Абызова и всех его многочисленных трастов и офшоров. А главными его противниками оказались кредиторы - явные и не слишком. Они были крайне недовольны итогами деятельности Абызова-инвестора, и пытались достать его активы, оказавшиеся в холдинге E4.

В декабре 2018 года, еще до ареста чиновника-олигарха, Альфа-банк подал иск Михаилу Абызову и членам его команды. Затем аналогичные иски подали компании «Т Плюс» и Redeliaco Holdings (конкурсный кредитор Е4) . Общая сумма требований всех кредиторов составила около 34 млрд руб.

А недавно стало известно о том, что представителям Альфа-банка удалось-таки добиться ареста активов Михаила Абызова в Сингапуре, в счет долгов компании Е4 перед Альфа-банком.

Таким образом, у Михаила Абызова были более чем серьезные основания скрываться от кредиторов, даже если это укрытие представляет собой тюрьму.

Аналогичным образом решила поступить сотрудница Абызова Инна Пикалова. Она скрывалась на территории Луганской народной республики, но затем внезапно выехала в Воронеж, где ее немедленно «приняли» правоохранительные органы. Обстоятельства, которые вынудили Инну Пикалову приехать в Россию, так и остались невыясненными. Но уже в сентябре стало известно, что кипрская компания Blacksiris Trading Ltd., которой управляла Пикалова, являлась частью офшорной сетки Абызова, и у нее был счет в Сведобанке.

Таким образом все готово к настоящей развязке этой запутанной истории, в которой молодой человек внезапно и решительно начинает ворочать миллиардными активами, затем прячется от кредиторов на государственной службе, чтобы затем при странных обстоятельствах оказаться в под защитой тюремных стен. Многие, кто видел Михаила Абызова во времена его работы в под началом Анатолия Чубайса в РАО ЕЭС, задавались вопросом - как это вообще могло сложиться? Но ответа так и не получили. Сейчас такой шанс появился.