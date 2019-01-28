70 литров бензина за 2 копейки и 300 рублей за кило картошки: Как живет простая Венесуэла

Александр Коц продолжает вести репортажи из Венесуэлы, рассказывая о жизни местных жителей. Действительно, есть чему удивиться в этой латиноамериканской стране: полный бак бензина обошелся всего в две копейки, если пересчитать на российские деньги. Зато картофель стоит 300 рублей.

Журналист Александр Коц несколько дней назад отправился в Венесуэлу, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в республике в эти тревожные дни.

Своими впечатлениями Коц делится с подписчиками в Twitter. К примеру, в первый же день после приезда он отправился в центр Каракаса и с удивлением отметил, что о "революции" мало что напоминает: у людей течет обычная жизнь. Правда, не все у них просто и легко.

Удивляют и цены. Заправив полный бензобак джипа – а туда вошло 70 литров, – Александр заплатил в пересчете на рубли всего две копейки. Зато с едой намного сложнее: на российские деньги куриная грудка стоит 500 рублей, картошка – 300.

Подписчики журналиста удивлены: как же так, в Венесуэле лето чуть ли не круглый год, а картофель не выращивается, куры не разводятся?

"На экваторе еда 500 рублей за килограмм? Они, похоже, вообще привыкли ничего не выращивать, а просто меняли нефть на еду", - удивился один из пользователей. "Обленились в корень: ни картошку не сажают, ни кур не выращивают. При чем тут Мадуро?" - возмутился другой.