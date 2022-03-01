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70 боевых самолётов не долетят до Украины. Киев ошибся?

01 марта 2022, 18:30  •  65 • В мире
Новость о передаче Украине десятков боевых самолётов оказалась недостоверной.
Сразу несколько стран опровергли информацию о поставках 70 боевых самолётов Украине. Информация о том, что Незалежная якобы получит от союзников военные борта, была опубликована на страницах украинских СМИ, напоминают "Известия". Утверждалось, будто Польша передаст Украине 28 самолётов МиГ-29, Болгария - 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Словакия - 12 МиГ-29.
В Сети даже заподозрили, что НАТО под таким массированным авианалётом попытается замаскировать свою воздушную операцию.
Однако эти опасения оказались беспочвенными. Вышеуказанные страны попросту не намерены предоставлять свои самолёты Украине.
Так, президент Польши Анджей Дуда опроверг сведения о передаче военных самолётов Украине, в Болгарии также указали, что не рассматривают такую возможность, в Словакии и вовсе сведения назвали бредом.

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