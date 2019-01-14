70% белорусов за объединение с Россией

«Била дзеуку мати

Бярозовым прутом,

Чтобы не стояла

С молодым рекрутом…»

Под этот озорной мотивчик, лихо перекроенный из меланхоличной народной песни про девушку, призывника и березовый прутик в бдительных материнских руках, я скрывался от нашей новогодней телеодури в одном из лучших белорусских санаториев на озере Нарочь. И если бы не характерный говорок окружающих, можно было бы подумать, что никуда я не уезжал, а засел где-нибудь в дальнем Подмосковье, в Мещере, например, — те же непролазные леса, занесенные снегом озера, бескрайняя лыжня и полное взаимопонимание с окружающей действительностью.

Хотя есть конечно и отличия. Вот вам полдюжины фактов о современной Белоруссии глазами московского отдыхающего.

1. Не для слабаков

В этом убедится любой, сошедший с трапа в Национальном аэропорту Минска. В зоне прилета туалета с буквой «М» не найти. Только женский. Предполагается, видимо, что настоящий мужик перетерпит паспортный контроль (благо он недолгий), получит багаж и только потом посетит заветную кабинку, расположенную в общей зоне аэровокзала. Большинство пассажиров московского рейса так и сделали. Впрочем, этот квест имеет «аварийный выход»: те, кому невмоготу, можно воспользоваться туалетом унисекс «для инвалидов». Такой в зоне прилета имеется.

2. Даешь стране угря!

Встречали Новый год «Советским Шампанским». Минским. На мой вкус — слегка отдает дрожжами. Что роднит его с московским.

Был в новогоднем банкетном меню и культовый салат оливье с майонезом и докторской колбасой. Увы! Ветеран вчистую проиграл в конкурентной борьбе рыбным, мясным и прочим деликатесам и с большинства столов отправлялся обратно на пищеблок почти нетронутым. Да, новые блюда придумала жизнь...

А вот конфеты «Красная шапочка» местной фабрики «Коммунарка» — объедение! Вот что значит шоколад без пальмового масла: реально тает во рту. Как нарочно, была у нас с собой «Шапочка» московская, где шоколад не тает, а жуется, так что было с чем сравнить.

Но главная гастрономическая достопримечательность этого края не конфеты, конечно, и даже не драники (картофельные оладьи, если кто не знает), а угорь. В ухе, а чаще - копченый. 80 белорусских рублей за кг. На наши деньги примерно 2400 руб. Как баночка черной икры. Только какое может быть сравнение! Кило угря — это, на минуточку, две рыбины, более чем по полметра каждая. Вкусный, жирный — без водки никак. Тоже, кстати, вкусная.

3. Надо подучить слова!

За праздником Дед Мороз и Снегурочка устроили опрос — кто откуда. Основные, конечно, Москва с областью и Белоруссия. А вообще география — от Калининграда до Камчатки. Хватало и «иностранцев» - русские-белорусские из Израиля, Германии, Англии, даже с Кипра понаехали... Украины не было.

Показали новогоднее поздравление Лукашенко и следом, в записи, — Путина. Ну, и гимны прозвучали. Что сказать... Россиян вставало больше, но слов мы знали меньше, поэтому белорусский прозвучал громче. Больше телевизора на этом отрезке моей жизни не было — и без него хватало радостей.

4. Такие же, как мы

«За дружбу! - поднимает тост белоруска за соседним столиком.

«Да! - подхватывает соседка из России. - Мы один народ! Нет такой национальности — белорусы.»

«А кто мы?» - поперхнулась белоруска.

«Вы русские! - объяснила наша, слишком много читающая интернет. — Белорусов и украинцев выдумал Ленин, чтобы нас перессорить.»

Белоруска молча положила в рот виноградинку и отвернулась к сцене. На следующий день уже сидела за другим столом.

Скажу честно: слушая такие речи, почувствовал я себя не самым лучшим образом. Но стыдиться за бестактность соотечественницы пришлось недолго. Вскоре со стороны хозяев пришла ответка, которая уравновесила ситуацию.

Жена с подругой вслух планируют вечером прогуляться. А дорога там идет по лесу. «Вы, девушки, поосторожнее, - предупреждает оказавшаяся рядом отдыхающая из местных, полагая, что «девушки» отправятся гулять без сопровождающих. - А то русские любят выскакивать из леса и женщин пугать, у соседки вчера чуть инфаркт не случился». Мои дамы переглянулись и спрашивают: «А как вы определяете, русские это или белорусы?» Добрая женщина снисходительно посмотрела на них, как на школьниц-глупышек, и вразумила: «Белорусы никогда такого делать не будут».

Ну ладно, по части разобщающих мифов и фобий есть специалисты по обе стороны границы. Благо, не они задают тон, потому так заметны и так анекдотично воспринимаются подобные эпизоды. Характерно другое: нигде за границей мы не чувствовал такого искренне доброжелательного к себе отношения, как здесь. И в столовой, и в медицинских кабинетах, и просто на улице.

Здесь реально чувствуешь, что мы единая нация, кем бы кто не писался. Кстати, в отличие от наших в белорусских паспортах есть графа «национальность». 70% населения страны — за объединение с Россией, убеждали меня белорусские собеседники. И при всем при этом на административном уровне — «табачок врозь»: санаторные путевки для россиян примерно на четверть дороже, чем для местных. Проходим по разряду иностранцев.

5. Особенности национального бизнеса

Очень любят местные в Литву ездить — до границы 30 км всего. А еще любят брать с собой россиян-попутчиков. Потому что на них можно записать купленные за границей товары. Оказывается, ввозить каждый предмет импортной бытовой техники можно не чаще 1 раза в 3 года. Чтоб покупали дома. И не спекулировали.

На стихийных рыночках у дороги (здесь за это не гоняют) у некоторых торговцев заметил рекламные стенды со странной припиской: "Товар не гарантированного качества".

"А что же вы продаете такой товар?", - спрашиваю одну бабулечку.

И поведала она мне свою историю. Сдавала мясо в санэпидстанцию, а вернули, говорит, другое. "Це ж нэ моё порося! Не буду я к вам больше ходить!", сказала она чиновникам. Дело твое, отвечают те. Но тогда, говорят, ты обязана предупредить покупателей, что государство за качество твоего мяса не отвечает. И подсказали ей такую формулировку.

В финансах, кстати, полная свобода. В мелких лавочках и у частников можно расплачиваться хоть белорусскими рублями, хоть российскими (1 белорусский равняется 31 нашему), хоть долларами с евро.

В магазинах с покупателя пылинки сдувают. Сдачу — до копеечки отдают, что не понравилось — заменят без разговоров, не захочешь менять — вернут.

- Тут у нас по-другому нельзя, - то ли гордится, то ли жалуется продавщица, меняя неподошедшую рубашку, - Чуть какая жалоба — по миру пойду.

Действительно, с нарушителями торговли закон не церемонится. Например, за реализацию просроченного товара штраф составляет на наши деньги до 400 тысяч рублей!

6. «Бацька» и борщевик.

Что больше всего поражает на белорусских дорогах? Нет, не качество покрытия. Дороги там, откровенно говоря, не лучше наших. Поближе к столице - нормально, а километров за 150 отъедь, в Вилейский район, например, так полный караул для подвески.

Поражает другое: полное отсутствие борщевика на обочинах.

- А выкашивают! - объяснил водитель.

Стоп. Ну ладно, свой участок — это понятно: хозяин его выкашивает, да и то, не каждый. А обочиной кто занимается? Кто у нее хозяин?

- Как кто? Дорожные службы! - толкует водитель.

А то мы не знаем эти службы! Тут покосят, там пропустят. А здесь — полная зачистка от сорняка, который мы десятилетиями не можем победить. В чем же рецепт?

- А в том, что «бацька» (думаю, нет смысла объяснять, о ком это - Авт) сказал выкашивать. А если узнает, что кто-то не выполняет — голову оторвет. Вот и весь рецепт, - рубит водитель, лавируя между рытвинами.

Видно, сигнала латать дорогу на этом участке еще не поступало.

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