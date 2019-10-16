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7 дней: Зеленский отличился очередным условием-ультиматумом миру по разводу сил

16 октября 2019, 16:24  •  28 • Политика
Президент Украины заявил, что для разведения сил ему необходимы семь дней тишины. Иначе никакого отведения не будет. Таким образом, Владимир Зеленский вновь заговорил ультиматумами.
Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов пойти на разведение сил после семи дней тишины в Донбассе.
При этом он уточнил, что соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ. И только в этом случае Киев запустит ракету.
Напомним, что формально уже три раза Украина срывала разведение сил. И ЛДНР трижды запускали ракету.

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