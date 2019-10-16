7 дней: Зеленский отличился очередным условием-ультиматумом миру по разводу сил

Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов пойти на разведение сил после семи дней тишины в Донбассе.

При этом он уточнил, что соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ. И только в этом случае Киев запустит ракету.

Напомним, что формально уже три раза Украина срывала разведение сил. И ЛДНР трижды запускали ракету.