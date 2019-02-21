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$685 млн: RT назвало Захаровой стоимость "отчаянного трэша" о вине России в эпидемии кори
21 февраля 2019, 19:09 • 110 • Политика
Телеканал RT ответил на вопрос представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, сколько стоит американским налогоплательщикам работа "Радио Свобода", публикующего "отчаянный трэш" о России. Канал напомнил, что на 2018 год конгресс США выделил государственному информационному агентству $685 миллионов.
Телеканал RT ответил на вопрос представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, сколько стоит американским налогоплательщикам работа "Радио Свобода", публикующего "отчаянный трэш" о России. Канал напомнил, что на 2018 год конгресс США выделил государственному информационному агентству $685 миллионов.
Ранее Захарова написала в своем Facebook, что американская пропаганда "ползает по дну", и задалась вопросом, сколько стоит американцам работа "Радио Свобода".
Такой вопрос представителя МИД был вызван тем, что перед этим Радио Свобода опубликовало новостной материал о том, что в эпидемии кори в Восточной и Юго-Восточной Европе, в ходе которой погибли 72 человека, отчасти якобы виновны "тролли" и противники иммунизации из России.
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