Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ГБР планирует допросить Порошенко 6 марта
Крашенинников опроверг планы о поправках в преамбулу Конституции
Таинственный свидетель превратил дело о крушении MH17 в откровенный балаган
Как Дмитрий Язов дезертиров увещевал
Главная / В России

«66% планируют принять участие»: во ВЦИОМ рассказали о готовности россиян голосовать по поправкам к Конституции

25 февраля 2020, 20:24  •  19 • В России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 66% россиян рассматривают возможность принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. При этом 41% респондентов выразили уверенность, что придут на избирательные участки. О конкретных предложениях, по которым будет проходить голосование, знает каждый четвёртый гражданин (23%). Как стало известно, наибольшей поддержкой у россиян пользуются изменения в социальной сфере.
 
РИА Новости © Григорий Сысоев
 

О предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знают 79% россиян. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным центра, 66% россиян рассматривают возможность принять участие в голосовании, при этом 41% выразили уверенность, что придут на избирательные участки. Чаще других о намерении голосовать заявляют граждане 45—59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).

При этом о конкретных предложениях, по которым будет проходить голосование, знает каждый четвёртый (23%). Чаще всего россияне называли пункт об обязательной регулярной индексации пенсий (9%), затем другие поправки, касающиеся социальной политики, далее — ограничение на пребывание одного человека на посту президента России более двух сроков подряд.

Наибольшую поддержку граждан получили предложения об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), социальной поддержке детям (96%), принятии МРОТ на уровне не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодной индексации пенсии (94%).

Россияне также назвали важными пункты о неделимости территории РФ (94%) и запрете для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью говорил, что из всех предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции РФ наибольшую поддержку россиян имеют инициативы социального плана.

Речь идёт об изменениях, связанных с поддержкой государством многодетных семей и тех, кто решил завести ребёнка, а также всё, что относится к социальным гарантиями.

«О политических поправках люди пока знают меньше и не очень в них разбираются. Наибольший резонанс среди них вызвало предложение о приоритете российской Конституции над международными обязательствами», — пояснял Фёдоров.

Глава центра добавил, что общероссийское голосование по поправкам планируется провести в апреле, и двух месяцев должно хватить, «чтобы донести до людей всю необходимую информацию».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с RT высказал мнение, что общая явка на голосование составит более 55%, в ряде регионов она дойдёт до 80%.

«Но в целом цифра будет где-то 55% или выше. Что касается итогов, пока трудно прогнозировать. Но исходя из того, что я слышал, граждане крайне оптимистично относятся как к социальным, так и к политическим поправкам, касающимся суверенитета, индексации зарплат и пенсий. Поэтому я думаю, что поддержка инициатив будет на уровне около 75%—80%», — рассказал он.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в беседе с RT также отметил, что российских граждан более всего интересуют изменения в социальной сфере.

«Новации в сфере переустройства ветвей власти и распределения полномочий далеки от реальной жизни россиян, и вдаваться во все эти детали никто не хочет», — отметил он.

  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Он также пояснил, что, судя по данным опросов фокус-групп, которые проводили некоторые организации, люди думают, что в Конституции будут прописаны выплаты на первого ребёнка.

«Хотя на самом деле эти выплаты не предусмотрены в данных поправках, они проводятся по другой части и по другой законодательной истории», — рассказал эксперт.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, в ходе которого вынес на обсуждение ряд конституционных поправок.

В частности, Путин заявил о необходимости прописать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в стране не может быть меньше прожиточного минимума. Также он призвал закрепить в основном законе, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Глава государства также затронул тему повышения роли Конституции и её приоритета над международными правовыми нормами.

Также лидер страны считает необходимым поручить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра. Помимо этого, он предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.

Наряду с этим глава государства заявил о необходимости сделать более значимым участие губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета. Кроме того, Путин предложил включить в основной закон страны требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 13:54
«С каждого аккаунта приходится писать лично»: RT поговорил с человеком, который называет себя профессиональным хейтером
25 февраля 2020, 18:54
Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие
25 февраля 2020, 15:39
«Сожаление и стыд» - так премьер Михаил Мишустин отозвался о состоянии больниц в России
25 февраля 2020, 12:24
Карантин слаще Родины: после "радушной" встречи от соотечественников украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess
24 февраля 2020, 21:39
«Будущее за гибридными комплексами»: какие новейшие российские средства ПВО могут усилить защиту от БПЛА
25 февраля 2020, 09:09
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
19 февраля 2020, 15:09
"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.