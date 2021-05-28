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65-летний президент ФРГ решил пойти на новый срок
28 мая 2021, 15:00 • 31 • Политика
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о желании баллотироваться на новый срок. Об этом он сообщил во время своей пресс-конференции.
Во время пресс-конференции Штайнмайер отметил, что готов ответить на один из "открытых вопросов" своего будущего, и заявил, что "с удовольствием хотел бы пойти на второй срок президентом", сообщает ТАСС.
65-летий Франк-Вальтер Штайнмайер был избран федеральным президентом ФРГ в 2017 году. Ранее он был министром иностранных дел страны. По образованию Штайнмайер юрист, представляет Социал-демократическую партию Германии. С 2007 по 2009 год Штайнмайер был вице-канцлером ФРГ.
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