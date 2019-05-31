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639 тысяч за 17 минут: Мэр Анапы "спас" бюджет города от концерта Волочковой

31 мая 2019, 00:24  •  47 • Политика
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой. За 17-минутное выступление балерина запросила 639 тысяч рублей.
В Анапе запретили тратить бюджетные деньги на концерт балерины Анастасии Волочковой. Такую информацию озвучил лично мэр города Юрий Поляков. Его заявление было опубликовано пресс-службой на официальном сайте Анапы.
Глава города дал указ отменить электронные торги по закупке услуг Волочковой. Он объяснил это тем, что существуют более важные проекты в области культуры, которые нуждаются в финансировании.
"Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее", - гласит сообщение.
Мэр добавил, что не имеет ничего против организации выступлений балерины за счёт частных спонсоров. Тем не менее тратить деньги налогоплательщиков на подобные мероприятия он не позволит.
Стоит отметить, что 17-минутное выступление Волочковой грозило обойтись бюджету Анапы в 639 тысяч рублей. Концерт должен был состояться 8 июня, сообщает издание "Народные новости".

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