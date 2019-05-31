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639 тысяч за 17 минут: Мэр Анапы "спас" бюджет города от концерта Волочковой
31 мая 2019, 00:24 • 47 • Политика
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой. За 17-минутное выступление балерина запросила 639 тысяч рублей.
В Анапе запретили тратить бюджетные деньги на концерт балерины Анастасии Волочковой. Такую информацию озвучил лично мэр города Юрий Поляков. Его заявление было опубликовано пресс-службой на официальном сайте Анапы.
Глава города дал указ отменить электронные торги по закупке услуг Волочковой. Он объяснил это тем, что существуют более важные проекты в области культуры, которые нуждаются в финансировании.
Мэр добавил, что не имеет ничего против организации выступлений балерины за счёт частных спонсоров. Тем не менее тратить деньги налогоплательщиков на подобные мероприятия он не позволит.
Стоит отметить, что 17-минутное выступление Волочковой грозило обойтись бюджету Анапы в 639 тысяч рублей. Концерт должен был состояться 8 июня, сообщает издание "Народные новости".
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