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630 млн долларов: Россия может рефинансировать часть госдолга Белоруссии

31 октября 2018, 16:24  •  89 • Политика
Минск должен начать выплаты по взятому у России в 2015 году кредиту в феврале 2019 года.
В 2019 году Россия может предоставить Белоруссии 630 миллионов долларов для рефинансирования кредита, который был выдан в 2015 году. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов на V форуме регионов России и Республики Беларусь.
По словам главы Минфина, речь пока идет именно о 630 миллионах, хотя Минск запросил рефинансирование на большую сумму - один миллиард долларов. Силуанов подчеркнул, что на сегодняшний день есть возможность рассмотреть вопрос именно по основному телу кредита.
Три года назад Россия выдала Белоруссии государственный финансовый кредит на 760 миллионов долларов сроком на 10 лет с четырехлетним льготным периодом. Погашение кредита должно начаться в феврале 2019 года, по условиям соглашения, оно должно вестись 13 равными долями каждые полгода до февраля 2025 года.

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