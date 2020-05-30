61% россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию

30 мая ВЦИОМ представил свежие результаты исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Абсолютное большинство населения – 93% - знают о голосовании (для сравнения, в марте их доля составляла 87%). 66% опрошенных планируют участвовать в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны. Напротив, отказ от участия в голосовании декларируют 15% опрошенных (данные от 22 мая).

Причем, из тех, кто готов участвовать в голосовании 61% планируют поддержать поправки, и лишь каждый пятый - 22% опрошенных – проголосуют против.

«СОЦИАЛКА»: В ЛИДЕРАХ МЕДИЦИНА, ДЕТИ, ПЕНСИИ

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным всего 4%.

Следующей по важности поправкой, по мнению опрошенных, является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (93%).

Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий.

Абсолютное большинство россиян высказались за важность оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат — 92%. Об обратном заявили 6% опрошенных.

Поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92% — скорее важно, 6% — скорее не важно).

Замыкает список поправка о закреплении обеспечения федеральным правительством проведения единой социально ориентированной политики (77% — скорее важно, 15% — скорее не важно).

ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ - 88% ОПРОШЕННЫХ

Для 88% россиян важно закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ, не считают это важным 9%.

Поправку, закрепляющую статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, поддерживают 84%. Иной позиции придерживаются 13% граждан.

Большинство россиян отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (84%). Не согласны с ними 13% россиян.

Считают важным запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России 81% наших соотечественников, обратного мнения придерживаются 16%.

Важно признать приоритет Конституции РФ над международным правом, по мнению 75% наших сограждан. Об обратном сообщают 17%.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Защита исторической правды и недопущение фальсификации истории признаются важными 89% россиян. С ними не согласны 9%.

Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 85% россиян, обратного мнения придерживается каждый десятый (13%).

На третьем месте в рейтинге важных поправок находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (83%).

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%). Не считают это важным 17% россиян.

79% россиян считают важным закрепить на государственном уровне культурную самобытность всех народов и этнических общностей.

Большинство россиян (78%) считает важным закрепить поправку о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Иного мнения придерживаются 17%.

Поправка об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной идентичности важна для 69% россиян. Иначе высказались 25%.

54% россиян считают важным внести упоминание о Боге: «Признание исторически сложившегося государственного единства и преемственности в развитии страны, с опорой на память предков и веру в Бога». Сочли это неважным 39% россиян.

СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ В ГОСДУМЕ И СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЛЬЗЯ

Разумеется, социологи изучили отношения россиян к поправкам в Конституцию, затрагивающие политическую сферу Первое место заняла поправка о том, чтобы одно и то же лицо не могло одновременно являться сенатором и депутатом Государственной Думы. О ее важности сообщили 67% россиян, иного мнения придерживаются 25%.

Более половины россиян считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (61%), против треть опрошенных (30%).

Третья по важности поправка — о создании единой системы публичной власти (61%), не считают ее важной 24% наших соотечественников.

Расширение полномочий Государственной Думы РФ считает важным каждый второй (48%), о важности расширения полномочий Совета Федерации РФ сообщает почти столько же россиян (46%). Против 40% и 39% соответственно.

Завершает список важных политических поправок регулирование местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от столицы (40% считает важным, 51% — нет).

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

И последний блок – поправки, затрагивающие экологическую, научную, добровольческую и сферу персональных данных

Абсолютное большинство россиян заявило о важности защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны — 93%.

На втором месте по важности поправка об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала — 90%. Иного мнения придерживаются 7% наших сограждан.

Следующим по важности 88% россиян считают поправку об обеспечении защиты и безопасности цифровой информации и персональных данных. Для каждого десятого опрошенного данная поправка является неважной (9%).

Поправка о защите животных, формировании ответственного отношения к животным, по мнению 85% россиян, важна для закрепления в Конституции России. Считают это неважным 13% наших сограждан.

В числе важных поправок в данных сферах создание правительством условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры — 84%.

Завершает список поправок в данных сферах поправка об осуществлении Правительством мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности (75% — скорее важно, 21% — скорее не важно).