Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар молнии в Карслруэ, или Конец европейской солидарности
Лукашенко предложил Украине свою помощь в захвате Донбасса
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эх...
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "рас...
Главная / В России

61% россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию

30 мая 2020, 19:20  •  42 • В России

30 мая ВЦИОМ представил свежие результаты исследования о важности для россиян поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ. Абсолютное большинство населения – 93% - знают о голосовании (для сравнения, в марте их доля составляла 87%). 66% опрошенных планируют участвовать в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны. Напротив, отказ от участия в голосовании декларируют 15% опрошенных (данные от 22 мая).

Причем, из тех, кто готов участвовать в голосовании 61% планируют поддержать поправки, и лишь каждый пятый - 22% опрошенных – проголосуют против.

«СОЦИАЛКА»: В ЛИДЕРАХ МЕДИЦИНА, ДЕТИ, ПЕНСИИ

Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95% заявили о важности, считают это неважным всего 4%.

Следующей по важности поправкой, по мнению опрошенных, является признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство обязано обеспечить им социальную поддержку (93%).

Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий.

Абсолютное большинство россиян высказались за важность оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат — 92%. Об обратном заявили 6% опрошенных.

Поправка об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума (92% — скорее важно, 6% — скорее не важно).

Замыкает список поправка о закреплении обеспечения федеральным правительством проведения единой социально ориентированной политики (77% — скорее важно, 15% — скорее не важно).

ЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ - 88% ОПРОШЕННЫХ

Для 88% россиян важно закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ РФ, не считают это важным 9%.

Поправку, закрепляющую статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, поддерживают 84%. Иной позиции придерживаются 13% граждан.

Большинство россиян отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (84%). Не согласны с ними 13% россиян.

Считают важным запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России 81% наших соотечественников, обратного мнения придерживаются 16%.

Важно признать приоритет Конституции РФ над международным правом, по мнению 75% наших сограждан. Об обратном сообщают 17%.

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Защита исторической правды и недопущение фальсификации истории признаются важными 89% россиян. С ними не согласны 9%.

Считают важным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа 85% россиян, обратного мнения придерживается каждый десятый (13%).

На третьем месте в рейтинге важных поправок находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (83%).

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%). Не считают это важным 17% россиян.

79% россиян считают важным закрепить на государственном уровне культурную самобытность всех народов и этнических общностей.

Большинство россиян (78%) считает важным закрепить поправку о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Иного мнения придерживаются 17%.

Поправка об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной идентичности важна для 69% россиян. Иначе высказались 25%.

54% россиян считают важным внести упоминание о Боге: «Признание исторически сложившегося государственного единства и преемственности в развитии страны, с опорой на память предков и веру в Бога». Сочли это неважным 39% россиян.

СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ В ГОСДУМЕ И СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЛЬЗЯ

Разумеется, социологи изучили отношения россиян к поправкам в Конституцию, затрагивающие политическую сферу Первое место заняла поправка о том, чтобы одно и то же лицо не могло одновременно являться сенатором и депутатом Государственной Думы. О ее важности сообщили 67% россиян, иного мнения придерживаются 25%.

Более половины россиян считают важным снять ограничение для занимавших или занимающего должность Президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах (61%), против треть опрошенных (30%).

Третья по важности поправка — о создании единой системы публичной власти (61%), не считают ее важной 24% наших соотечественников.

Расширение полномочий Государственной Думы РФ считает важным каждый второй (48%), о важности расширения полномочий Совета Федерации РФ сообщает почти столько же россиян (46%). Против 40% и 39% соответственно.

Завершает список важных политических поправок регулирование местоположения отдельных федеральных органов государственной власти и разрешение им пребывать в городе, отличном от столицы (40% считает важным, 51% — нет).

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

И последний блок – поправки, затрагивающие экологическую, научную, добровольческую и сферу персональных данных

Абсолютное большинство россиян заявило о важности защиты природы и сохранения уникального природного многообразия страны — 93%.

На втором месте по важности поправка об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала — 90%. Иного мнения придерживаются 7% наших сограждан.

Следующим по важности 88% россиян считают поправку об обеспечении защиты и безопасности цифровой информации и персональных данных. Для каждого десятого опрошенного данная поправка является неважной (9%).

Поправка о защите животных, формировании ответственного отношения к животным, по мнению 85% россиян, важна для закрепления в Конституции России. Считают это неважным 13% наших сограждан.

В числе важных поправок в данных сферах создание правительством условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры — 84%.

Завершает список поправок в данных сферах поправка об осуществлении Правительством мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности (75% — скорее важно, 21% — скорее не важно).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
30 мая 2020, 12:20
Как украинских бойцов на войне подсаживают на наркотики
30 мая 2020, 01:20
Россия намерена расширить свои базы в Сирии
30 мая 2020, 09:50
«Болезнь с тысячью лиц»: что такое рассеянный склероз и почему ему больше подвержены молодые
30 мая 2020, 08:50
Антикризисный режим: как могут измениться зарплаты россиян после пандемии
30 мая 2020, 00:50
В прошлое за госпошлину: в Северной Осетии мошенники торговали фальшивыми советскими паспортами
30 мая 2020, 13:50
«Снижение эпидемиологического процесса»: в России выявили 8952 новых случая коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
27 мая 2020, 00:55
Германия вынесла вердикт России на основании шариковой ручки Путина
30 мая 2020, 04:55
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
25 мая 2020, 23:55
"Такой подарок Норвегии сделал": Сатановский поставил Медведева в один ряд с Горбачёвым
24 мая 2020, 08:55
Стамбул спровоцировал невиданный с 90-х уровень агрессии на Украине
25 мая 2020, 10:55
"Крим - це Україна": Агитационный плакат американского Collier's вызвал смех
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.