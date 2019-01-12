600 сотрудников SpaceX ждет увольнение - СМИ

По экономическим соображениям руководство компании SpaceX приняло решение об увольнении 10% своих сотрудников. Для того, чтобы добиться успеха в своем космическом направлении, компания должна стать более компактной, заявили в пресс-службе SpaceX

Почти 10 процентов персонала, работающего на американскую компанию SpaceX ждет увольнение. Учитывая, что в настоящее время в штате компании состоит почти шесть тысяч человек, попрощаться с работой придется 600 сотрудникам.

Как сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на осведомленные источники в компании, такое "нелегкое" решение было принято для того, чтобы иметь возможность и дальше осуществлять доставку для своих клиентов и преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования".

В заявлении SpaceX, поступившем в адрес издания после запроса, говорится, что компания должна стать "более компактной". А это значит, что придется распрощаться с некоторыми "дорогими и талантливыми сотрудниками".

Тем, кто попадет под увольнение, обещана компенсация в размере восьминедельного заработка. а также помощь в трудоустройстве.

Это не первое сокращение в SpaceX. В прошлом году компания Илона Маска уволила несколько топ-менеджеров из офиса в Редмонде (штат Вашингтон). Причиной этого стали возникшие разногласия о темпах разработки спутниковой программы StarLink, а также проведения тестирования.

Как сообщалось в конце 2018 года, SpaceX планирует привлечь инвестиций на почти полмиллиарда долларов, чтобы иметь возможность осуществить запуск спутников в рамках указанной программы. Всего же для запуска всех 11 тысяч аппаратов компании необходимо 10 миллиардов долларов.