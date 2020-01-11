|
60 метров до войны? США испугались сближения российского корабля с американским эсминцем
11 января 2020, 14:24 • 31 • Политика
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море. Они сблизились на расстояние в 60 метров, сообщает CNN. Руководство ВМС США расценило эти действия как "агрессивные".
В Аравийском море корабль ВМФ России сблизился с американским эсминцем Farragut на расстояние в 60 метров. Командование 5-го флота ВМС США расценило эти действия как "агрессивные", сообщает CNN.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг, 9 января, в северной части Аравийского моря. Заметив приближение российского судна, американский корабль подал 5 коротких гудков - международный морской сигнал, обозначающий угрозу столкновения. По информации телеканала CNN, боевой корабль России подошёл к американскому эсминцу на расстояние 60 метров и изменил курс только после установления прямой связи между судами.
Напомним, что похожий случай произошёл в начале июня 2019 года в Тихом океане. Крейсер ВМС США Chancellorsville пересёк курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" буквально в 50 метрах.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2020, 11:39
|
09 января 2020, 00:39
|
10 января 2020, 09:09
|
05 января 2020, 15:24
|
11 января 2020, 01:24
|
09 января 2020, 15:09
|
05 января 2020, 08:54