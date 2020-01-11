Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Расследование продолжится для выявления виновных в трагедии»: Иран заявил, что ...
"Говорить, что теракт или что был сбит, - рано": Украина получила дост...
Лучшие выступления самого СКАНДАЛЬНОГО гостя - Вячеслава Ковтуна за 2019 год // ...
Украинский эксперт заявил об отсутствии у России надводного флота
Главная / Политика

60 метров до войны? США испугались сближения российского корабля с американским эсминцем

11 января 2020, 14:24  •  31 • Политика
Российский корабль нагнал эсминец США в Аравийском море. Они сблизились на расстояние в 60 метров, сообщает CNN. Руководство ВМС США расценило эти действия как "агрессивные".
В Аравийском море корабль ВМФ России сблизился с американским эсминцем Farragut на расстояние в 60 метров. Командование 5-го флота ВМС США расценило эти действия как "агрессивные", сообщает CNN.
Отмечается, что инцидент произошёл в четверг, 9 января, в северной части Аравийского моря. Заметив приближение российского судна, американский корабль подал 5 коротких гудков - международный морской сигнал, обозначающий угрозу столкновения. По информации телеканала CNN, боевой корабль России подошёл к американскому эсминцу на расстояние 60 метров и изменил курс только после установления прямой связи между судами.
"Первоначальная задержка с выполнением международных правил, когда он осуществлял агрессивный подход, усиливала угрозу столкновения", - говорится в заявлении 5-го флота ВМС США в Twitter.
Напомним, что похожий случай произошёл в начале июня 2019 года в Тихом океане. Крейсер ВМС США Chancellorsville пересёк курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" буквально в 50 метрах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
11 января 2020, 14:24
"А пуск ракет по базам - не засекла": Соцсети о "засечённых" разведкой США ракетах, "сбивших" Boeing в Иране
11 января 2020, 14:24
"Самолёт развалился бы в воздухе": Военный эксперт объяснил, почему Boeing 737 сбил не "Тор-М1"
11 января 2020, 12:24
Косачев: инцидент со сбитым Ираном лайнером после расследования должен быть исчерпан
11 января 2020, 14:24
60 метров до войны? США испугались сближения российского корабля с американским эсминцем
10 января 2020, 18:54
В Совфеде работают над поправками о бесплатном проезде волонтёров к местам ЧС
11 января 2020, 01:24
"Оснований обвинять Иран в падении "Боинга" нет": МИД России упрекнул СМИ и политиков в "недостойных играх"
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "...
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
11 января 2020, 01:24
"Вся администрация Трампа работает на Путина!": Слова Помпео о причине ката...
11 января 2020, 01:24
Россию обвинили в катастрофе украинского боинга в небе над Ираном (Telegram. Обзор)
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2020, 11:39
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов»
05 января 2020, 15:24
Флаг означает месть: "Высокомерному клоуну" из Госдепа объявили о конце господства США
11 января 2020, 01:24
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
09 января 2020, 15:09
Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.