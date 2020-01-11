60 метров до войны? США испугались сближения российского корабля с американским эсминцем

В Аравийском море корабль ВМФ России сблизился с американским эсминцем Farragut на расстояние в 60 метров. Командование 5-го флота ВМС США расценило эти действия как "агрессивные", сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошёл в четверг, 9 января, в северной части Аравийского моря. Заметив приближение российского судна, американский корабль подал 5 коротких гудков - международный морской сигнал, обозначающий угрозу столкновения. По информации телеканала CNN, боевой корабль России подошёл к американскому эсминцу на расстояние 60 метров и изменил курс только после установления прямой связи между судами.

"Первоначальная задержка с выполнением международных правил, когда он осуществлял агрессивный подход, усиливала угрозу столкновения", - говорится в заявлении 5-го флота ВМС США в Twitter.

Напомним, что похожий случай произошёл в начале июня 2019 года в Тихом океане. Крейсер ВМС США Chancellorsville пересёк курс российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" буквально в 50 метрах.