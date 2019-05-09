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60 лет тюрьмы на всех: Граждан России признали виновными в попытке госпереворота в Черногории
09 мая 2019, 17:54 • 109 • Политика
Двух граждан России признали виновными в попытке госпереворота в Черногории в 2016 году. Суд дал фигурантам дела 60 лет тюрьмы на всех. В стране ждут народных протестов.
В Черногории суд огласил приговор фигурантам дела о попытке госпереворота 16 октября 2016 года. Вместе с другими виновными были признаны два гражданина России - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов.
"Каждый член преступной организации имел заранее определенную задачу и роль, преступная организация была готова к применению насилия, все участники отдавали себе отчет в своих действиях и знали, что эти действия незаконны", - цитирует ТАСС выступление судьи.
Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов - 12 лет. Всего к лишению свободы были приговорены 11 человек, на всех срок заключения составил 60 лет.
Как отмечают СМИ, обвинительный приговор стал предсказуемым. Ранее черногорская оппозиция неоднократно заявляла, что процесс является политически мотивированным и сфабрикован от начала до конца. Теперь в стране опасаются народных протестов.
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