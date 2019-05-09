60 лет тюрьмы на всех: Граждан России признали виновными в попытке госпереворота в Черногории

В Черногории суд огласил приговор фигурантам дела о попытке госпереворота 16 октября 2016 года. Вместе с другими виновными были признаны два гражданина России - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов.

"Каждый член преступной организации имел заранее определенную задачу и роль, преступная организация была готова к применению насилия, все участники отдавали себе отчет в своих действиях и знали, что эти действия незаконны", - цитирует ТАСС выступление судьи.

Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов - 12 лет. Всего к лишению свободы были приговорены 11 человек, на всех срок заключения составил 60 лет.

Как отмечают СМИ, обвинительный приговор стал предсказуемым. Ранее черногорская оппозиция неоднократно заявляла, что процесс является политически мотивированным и сфабрикован от начала до конца. Теперь в стране опасаются народных протестов.