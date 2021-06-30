|
5G в России: Правительство даст денег на развитие сети
30 июня 2021, 20:35 • 76 • Политика
Госкорпорация "Ростех" и Минцифры уже заключили договор о передаче средств для развития технологии.
Минцифры выделит субсидию для корпорации "Ростех" в размере 21,463 млрд рублей. Средства будут направлены на разработку и создание оборудования для технологии 5G в России. Обе стороны уже подписали договор.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает, что благодаря этому "Ростех" сможет к 2024 году создать отечественное комплексное решение 5G.
Его слова цитирует РИА Новости: "Согласно "дорожной карте" инвестиции в проект составят около 43 млрд руб., из них 21,463 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета".
По данным Минцифры, будет разработано комплексное решение 5G, которое включает базовые станции 5G и опорную сеть. Госкорпорация для этого объединит русские технологические компании, которые имеют соответствующие наработки и знания. В стране также планируют создать специальную площадку, которая сможет серийно создавать оборудование для сетей 5G.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2021, 16:10
|
27 июня 2021, 14:40
|
28 июня 2021, 04:25
|
26 июня 2021, 09:20
|
26 июня 2021, 06:35
|
25 июня 2021, 15:00
|
28 июня 2021, 06:15