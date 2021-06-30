5G в России: Правительство даст денег на развитие сети

Госкорпорация "Ростех" и Минцифры уже заключили договор о передаче средств для развития технологии.

Минцифры выделит субсидию для корпорации "Ростех" в размере 21,463 млрд рублей. Средства будут направлены на разработку и создание оборудования для технологии 5G в России. Обе стороны уже подписали договор.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает, что благодаря этому "Ростех" сможет к 2024 году создать отечественное комплексное решение 5G.

Его слова цитирует РИА Новости: "Согласно "дорожной карте" инвестиции в проект составят около 43 млрд руб., из них 21,463 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета".

По данным Минцифры, будет разработано комплексное решение 5G, которое включает базовые станции 5G и опорную сеть. Госкорпорация для этого объединит русские технологические компании, которые имеют соответствующие наработки и знания. В стране также планируют создать специальную площадку, которая сможет серийно создавать оборудование для сетей 5G.