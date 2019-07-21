58 партий и свыше 1,5 тысяч самовыдвиженцев: На Украине стартовали внеочередные выборы в Раду

В воскресенье 21 июля в 8:00 на Украине стартовали внеочередные выборы в Верховную Раду. Голосование проходит в 199 округах по мажоритарно-пропорциональному принципу. Это означает, что избиратели голосуют за конкретных кандидатов в каждом округе.

Стоит отметить, что такая система выборов на Украине используется в последний раз. Следующие выборы в украинский парламент будут проходить уже по открытым партийным спискам.

В этих выборах принимают участие 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 политических партий и блоков, а 1680 - самовыдвиженцы. В списках избирателей значатся 34 миллиона граждан Украины. Однако 3 миллиона из них- это жители неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, и ещё примерно такое же количество - граждане Украины, живущие в России. Обе эти категории не смогут проголосовать из-за выставленных Киевом барьеров.

Напомним, что на этих выборах должна определиться дальнейшая судьба президента Украины Владимира Зеленского. Если ему не удастся сформировать большинство в парламенте, то украинские политики и чиновники смогут игнорировать его указы, как это происходит сейчас.