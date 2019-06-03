«57% от общей протяжённости»: уложено почти 1400 км газопровода «Северный поток — 2»

В Балтийском море уложен 1391 км трубопровода «Северный поток — 2», что составляет около 57% от его общей протяжённости. Об этом сообщили в российской компании «Газпром». Там также отметили, что добыча газа за первые пять месяцев 2019-го увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и достигла максимального объёма за последние восемь лет.

В ходе строительства газопровода «Северный поток — 2» уже уложен 1391 км труб. Об этом в понедельник сообщила компания «Газпром».

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости», — говорится в сообщении «Газпрома».

Укладку трубопровода ведут сразу два судна. Трубоукладчик Pioneering Spirit в среднем укладывает около 3 км труб в день и сейчас выполняет работы в исключительной экономической зоне Швеции. Между тем судно Solitaire ведёт работу в российских водах. Всего же в Балтийском море над созданием газопровода работают около 1,3 тыс. человек и порядка 20 судов.

Компания «Газпром» также сообщила, что с января по май 2019 года добыла 222,7 млрд куб. м газа. Этот показатель на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Это максимальный показатель добычи в январе — мае за последние восемь лет и на 2,5% (на 5,5 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в мае 2019 года «Газпром» добыл 41,8 млрд куб. м газа — на 4,5% больше, чем в мае прошлого года», — отметили в компании.

Кроме того, в мае 2019 года был установлен новый рекорд по экспорту газа. В страны дальнего зарубежья было поставлено 15,9 млрд куб. м топлива.

В то же время общие показатели экспорта в страны дальнего зарубежья за пять месяцев 2019-го снизились на 6,6% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

РИА Новости

© Максим Блинов

Противодействие со стороны США

Несмотря на то что строительство «Северного потока — 2» идёт по плану и поддерживается многими странами Европы, США продолжают попытки воспрепятствовать прокладке газопровода. 1 июня в официальной базе конгресса США опубликован законопроект «В защиту энергетической безопасности Европы», который был ранее внесён в сенат.

В документе предлагается ввести ряд ограничительных мер против компаний и физических лиц, которые задействованы в реализации российского проекта. В частности, предлагается ввести запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США, заморозить активы, запретить въезд на территорию Америки, отказать в кредитовании и т.д.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT, заявил, что США лишь пытаются убрать конкурентов с энергетического рынка.

«Вместо честной конкуренции они предпочитают действовать как во времена Дикого Запада. Просто показывают оружие и говорят: «Нет, нет, европейцы, газ вы будете покупать у нас, и нам не важно, что он обойдётся минимум на 30% дороже российского». Вот как обстоят дела», — отметил Песков.

При это он подчеркнул, что российская сторона не раз выражала готовность строить дружеские отношения с Вашингтоном и «продвигаться вперёд так далеко, как смогут наши американские коллеги». Но действия Белого дома говорят о том, что США пока не готовы к такому партнёрству.

Реакция Европы

Впрочем, ряд стран в Европе уже неоднократно заявляли, что не поддерживают ограничительные меры против «Северного потока — 2» со стороны Вашингтона. Так, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле призвал страны ЕС защищать компании, задействованные в строительстве газопровода, от возможных санкций.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен также выразил приверженность властей страны реализации проекта «Северный поток — 2».

«У Австрии нет намерения выйти из проекта «Северный поток — 2», у OMV точно нет такого намерения — очень много инвестировали средств в эту вторую возможность транзита газа. Разумеется, мы останемся», — заявил Ван дер Беллен в ходе визита в Сочи.

Германия, в свою очередь, не раз отмечала, что, несмотря на заявления США, российский газопровод — это чисто экономический проект, который не имеет ничего общего с политикой. В конце мая 2019 года в Берлине заявили, что отвергают санкции со стороны США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода из России.

«Мы приняли к сведению эти заявления, не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции», — заявила представитель Министерства экономики Германии.

Между тем разрешение на прокладку газопровода дали практически все страны, в территориальных водах которых пролегает маршрут. Пока окончательного ответа не дали власти Дании. При этом в случае вынесения положительного решения в ближайшее время строительство газопровода должно быть завершено к концу 2019 года. Об этом заявлял ранее официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.