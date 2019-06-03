Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Минск прибыл новый посол Российской Федерации
«Будем ночевать на площади»: в Хабаровске сироты объявили голодовку, добиваясь в...
"Харьков - РУССКИЙ город!" Ошеломляющая ПРАВДА от Кедми! Украинцы не п...
Хомяк Навального прикрылся флагом КПРФ и пролез Думу! (Провокатор)
Главная / В мире

«57% от общей протяжённости»: уложено почти 1400 км газопровода «Северный поток — 2»

03 июня 2019, 22:24  •  81 • В мире
В Балтийском море уложен 1391 км трубопровода «Северный поток — 2», что составляет около 57% от его общей протяжённости. Об этом сообщили в российской компании «Газпром». Там также отметили, что добыча газа за первые пять месяцев 2019-го увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и достигла максимального объёма за последние восемь лет.
 
© nord-stream2.com
 

В ходе строительства газопровода «Северный поток — 2» уже уложен 1391 км труб. Об этом в понедельник сообщила компания «Газпром».

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости», — говорится в сообщении «Газпрома».

Укладку трубопровода ведут сразу два судна. Трубоукладчик Pioneering Spirit в среднем укладывает около 3 км труб в день и сейчас выполняет работы в исключительной экономической зоне Швеции. Между тем судно Solitaire ведёт работу в российских водах. Всего же в Балтийском море над созданием газопровода работают около 1,3 тыс. человек и порядка 20 судов.

Компания «Газпром» также сообщила, что с января по май 2019 года добыла 222,7 млрд куб. м газа. Этот показатель на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

«Это максимальный показатель добычи в январе — мае за последние восемь лет и на 2,5% (на 5,5 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе в мае 2019 года «Газпром» добыл 41,8 млрд куб. м газа — на 4,5% больше, чем в мае прошлого года», — отметили в компании.

Кроме того, в мае 2019 года был установлен новый рекорд по экспорту газа. В страны дальнего зарубежья было поставлено 15,9 млрд куб. м топлива.

В то же время общие показатели экспорта в страны дальнего зарубежья за пять месяцев 2019-го снизились на 6,6% по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Противодействие со стороны США

 

Несмотря на то что строительство «Северного потока — 2» идёт по плану и поддерживается многими странами Европы, США продолжают попытки воспрепятствовать прокладке газопровода. 1 июня в официальной базе конгресса США опубликован законопроект «В защиту энергетической безопасности Европы», который был ранее внесён в сенат.

В документе предлагается ввести ряд ограничительных мер против компаний и физических лиц, которые задействованы в реализации российского проекта. В частности, предлагается ввести запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США, заморозить активы, запретить въезд на территорию Америки, отказать в кредитовании и т.д.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT, заявил, что США лишь пытаются убрать конкурентов с энергетического рынка.

«Вместо честной конкуренции они предпочитают действовать как во времена Дикого Запада. Просто показывают оружие и говорят: «Нет, нет, европейцы, газ вы будете покупать у нас, и нам не важно, что он обойдётся минимум на 30% дороже российского». Вот как обстоят дела», — отметил Песков.

При это он подчеркнул, что российская сторона не раз выражала готовность строить дружеские отношения с Вашингтоном и «продвигаться вперёд так далеко, как смогут наши американские коллеги». Но действия Белого дома говорят о том, что США пока не готовы к такому партнёрству.

Реакция Европы

 

Впрочем, ряд стран в Европе уже неоднократно заявляли, что не поддерживают ограничительные меры против «Северного потока — 2» со стороны Вашингтона. Так, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле призвал страны ЕС защищать компании, задействованные в строительстве газопровода, от возможных санкций.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен также выразил приверженность властей страны реализации проекта «Северный поток — 2».

«У Австрии нет намерения выйти из проекта «Северный поток — 2», у OMV точно нет такого намерения — очень много инвестировали средств в эту вторую возможность транзита газа. Разумеется, мы останемся», — заявил Ван дер Беллен в ходе визита в Сочи.

Германия, в свою очередь, не раз отмечала, что, несмотря на заявления США, российский газопровод — это чисто экономический проект, который не имеет ничего общего с политикой. В конце мая 2019 года в Берлине заявили, что отвергают санкции со стороны США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода из России.

«Мы приняли к сведению эти заявления, не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстратерриториальные санкции», — заявила представитель Министерства экономики Германии.

Между тем разрешение на прокладку газопровода дали практически все страны, в территориальных водах которых пролегает маршрут. Пока окончательного ответа не дали власти Дании. При этом в случае вынесения положительного решения в ближайшее время строительство газопровода должно быть завершено к концу 2019 года. Об этом заявлял ранее официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
03 июня 2019, 22:39
Когда уйдёт в отставку европейская социал-демократия?
03 июня 2019, 19:24
Минобороны о методах радикалов в Харькове: "Как в 30-х годах прошлого века в Германии"
03 июня 2019, 06:24
"Самолет может сломаться в полете": В Boeing 737 найдено почти 150 дефектных деталей
03 июня 2019, 16:09
Запланированный скандал. Трамп прибыл с госвизитом в Британию
03 июня 2019, 19:24
«После иранцев они возьмутся за русских»: Почему России нельзя помогать США в Сирии?
03 июня 2019, 15:54
«Пропагандистская кампания президента США»: Трамп рассказал о «российских бомбардировках» Идлиба
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2019, 20:39
"Агенты Кремля покусали": На шее покидающего Украину Геращенко заметили шрам, зашитый чёрными нитками - СМИ
29 мая 2019, 06:09
Украина, которая сбрасывает шкуру
31 мая 2019, 10:09
Делягин предсказал "самоубийство" России: "Годик мы еще проживем. Дальше вряд ли"
28 мая 2019, 17:09
«У нас что, нет границ с ней?»: Киев призвали к диалогу с Москвой
30 мая 2019, 04:54
"Моторола отобрал оружие": В Сети припомнили "подвиги" нового начальника Госохраны Зеленского
29 мая 2019, 12:39
"Возмущение Скабеевой": оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд
29 мая 2019, 02:54
Развернули самолеты: Киев отменил операцию в Крыму
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.