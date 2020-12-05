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550 тысяч тестов за сутки: в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса

05 декабря 2020, 12:45  •  89 • В России
В России за последние сутки было выявлено 28 782 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В Роспотребнадзоре уточнили, что в стране было проведено более 78,7 млн тестов на COVID-19, из них 550 тыс. — за минувшие сутки. 5 декабря в поликлиниках Москвы начали работу 70 прививочных пунктов, в которых будут проводить вакцинацию от COVID-19.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В России за последние сутки выявлено 28 782 новых случая коронавируса, из них 7993 зафиксировано в Москве, 3726 — в Санкт-Петербурге, в Московской области — 1246.

За это время выздоровели 27 644 человека, 508 пациентов скончались.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 78,7 млн тестов на COVID-19, из них 550 тысяч — за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются около более 528 тысяч человек.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнили, что в Москве за прошедший день госпитализирован 1651 пациент с COVID-19. На ИВЛ в столичных больницах находятся 456 человек.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 2 431 731, за всё время умерли 42 684 человека, 1 916 396 выздоровели.

Напомним, в субботу, 5 декабря, в поликлиниках Москвы начали работу прививочные пункты, в которых будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции. 

На данный момент записаться на прививку вакциной «Спутник V» могут представители групп риска — сотрудники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось 5 тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», — отмечалось в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

При прохождении процедуры вакцинации с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли.

Отмечается, что желающие сделать прививку не должны иметь некоторые хронические заболевания и болеть ОРВИ как минимум за две недели до вакцинации. Также должно пройти не менее 30 дней с момента последней прививки, например от гриппа.

Накануне мэр отметил, что ситуация с коронавирусом в городе по-прежнему остаётся непростой. Вместе с тем градоначальник обратил внимание, что в столице удалось избежать некоторых негативных сценариев, в частности, благодаря тому, что осенью многие москвичи сделали прививки от гриппа.

«6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай Бог, чтобы дальше сохранялась такая же ситуация. Это большая помощь в борьбе с ковидом, потому что когда нахлестывает эпидемия гриппа на эпидемию коронавируса, это, конечно, совсем было бы нехорошо», — приводит слова мэра сайт «Вести.Ru».

  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с COVID-19 в России, отметила, что динамика эпидемического процесса в стране позволяет с осторожностью судить о замедлении темпа распространения новой коронавирусной инфекции.

«По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61. Число регионов, в которых продолжается рост заболевания, снизилось с 33 до 23», — сказала она.

К началу декабря в гражданский оборот уже ввели 168 тысяч доз вакцины «Спутник V», также в этом месяце поступит в оборот вакцина «ЭпиВакКорона», добавила Голикова, уточнив, что все российские регионы подключатся к масштабной вакцинации в конце следующей недели. Вместе с тем, вице-премьер сообщила, что наиболее интенсивный рост заболеваемости в ноябре был зафиксирован среди людей от 30 до 64 лет.

Кроме того, Голикова отреагировала на сообщения некоторых иностранных СМИ о якобы «недостоверной» статистике по COVID-19 в России, подчеркнув, что данные оперативного штаба и Росстата являются точными. В случае выявления коронавируса медицинские организации в тот же день направляют соответствующую информацию в Роспотребнадзор, который обобщает эти данные и формирует сведения для оперативного штаба, пояснила она.

«Это делается для оценки текущей ситуации, принятия и корректировки необходимых управленческих решений как на уровне конкретного региона, так и на уровне страны в целом», — объяснила вице-премьер.

Она обратила внимание, что в ежедневные данные оперштаба по смертности включают только те случаи, где не требуется дополнительное подтверждение патологоанатомического вскрытия.

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