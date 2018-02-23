53 секунды в полете: Американские разработчики вне себя от радости за результаты тестов Airbus

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Компания Airbus опубликовала видео полета первого летающего такси Alpha One проекта Vahana.

Стало известно о том, что опубликовано видео первых испытаний воздушного такси Airbus. Все те, кому было интересно, как поведет себя на испытаниях летающее такси, теперь могут с интересом наблюдать презентационную запись.

Сообщается, что испытания прошли в американском штате Орегон. Всего в воздухе такси смогло продержаться 52 секунды. По словам инженеров-разработчиков, это аэротакси абсолютно экологичное, так как оно полностью работает на электричестве.

Мощности этому транспортному средству хватает, чтобы подняться на высоту около 5 тысяч метров. Кроме того, сам беспилотник может поднять вес до 745 килограммов. Правда, внутри есть место только для одного пассажира. Разработчики надеются, что такие такси удастся запустить на рынок уже через два года.

Видео: Zach Lovering