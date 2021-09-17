53% против штамма «дельта»: в Pfizer обнародовали данные о снижении эффективности вакцины от COVID-19 с течением времени

Американская компания Pfizer, которая совместно с немецкой BioNTech создала мРНК-вакцину от коронавируса, представила данные исследования, демонстрирующие существенное падение эффективности препарата с течением времени. Так, действенность вакцины против штамма «дельта» снижается с 93% до 53% по прошествии четырёх и более месяцев после получения второй прививки. Для остальных мутаций SARS-CoV-2 эти показатели составляют 97% и 67%. Соответствующие цифры приведены в докладе, подготовленном Pfizer для американского надзорного ведомства FDA, которое должно рассмотреть целесообразность применения третьей, бустерной дозы вакцины для укрепления защиты от коронавируса.

Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech против штамма «дельта» коронавируса SARS-CoV-2 падает с 93% до 53% через четыре и более месяца после второй прививки, следует из данных, представленных производителем препарата для рассмотрения американским медицинским регулятором FDA. Надзорное ведомство готовится изучить вопрос целесообразности применения бустерной дозы вакцины Pfizer-BioNTech для повышения защиты от COVID-19.

В частности, приводятся данные исследования компании Kaiser Permanente Southern California (KPSC) об эффективности препарата, основанные на выборке о заболеваемости и случаях госпитализации на фоне заражения коронавирусом за период с 14 декабря 2020 года по 8 августа 2021 года.

Из этой информации следует, что эффективность вакцины от Pfizer-BioNTech против штамма «дельта» остаётся на высоком уровне через месяц после получения обеих доз препарата и составляет 93% (97% — против других штаммов).

Однако уже через четыре месяца после прививки эти показатели снижаются до 53% для штамма «дельта» и до 67% для остальных мутаций.

При этом вакцина сохраняла высокую эффективность в части предотвращения течения болезни, требующего госпитализации (93%).

Отметим, что ранее в FDA одобрили применение третьей дозы вакцины для людей с ослабленным иммунитетом. Эта мера касалась препаратов Pfizer-BioNTech и Moderna.

График из документа, подготовленного производителем вакцины Pfizer для FDA

Путин — о ревакцинации

Тем временем, Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил важность ревакцинации от коронавируса. Он рассказал, что в его окружении заболели несколько человек, которые своевременно не сделали бустерную прививку.

«Вот у меня некоторые коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы вовремя не сделали (ревакцинацию. — RT), не следили за титрами, которые должны защищать, и вот результат — приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции, — заявил глава государства. — Но это не самое главное. Самое главное, что вакцинированные, те, кто столкнулся с инфекцией, проходят её достаточно легко, без серьёзных осложнений».

Сравнивая уровень антител после вакцинации и ревакцинации от SARS-CoV-2, эксперты отмечают, что количество антител у второй категории, по некоторым данным, больше. На этот счёт, в частности, высказался врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, после вакцинации иммуноглобулины G «выходят на максимум» примерно через полторы недели, после чего их уровень постепенно сокращается.

«Так что примерно через три — три с половиной месяца их уровень падает раза в два с половиной — три от максимума. И к ревакцинации человек подходит со значительно меньшими значениями. Уже есть работы, которые показывают, что максимум антител у ревакцинированных выше. Но точно говорить об этом пока нельзя», — цитирует специалиста «Москва 24».

При этом, как полагает эксперт, проверять уровень антител перед ревакцинацией от коронавируса необязательно. Он пояснил, что необходимое количество антител для защиты от болезни индивидуально для каждого человека.

В свою очередь, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в беседе с RT заявила, что к вопросу ревакцинации следует относиться серьёзно.

«Мы ещё не всё знаем, мы ещё не имеем достаточно статистических данных. И для того, чтобы себя обезопасить, каждый должен думать о том, есть ли у него защита. Защита — это, конечно, антитела», — сказала она.

Как отметила вирусолог, вакцинироваться нужно через полгода после прививки. В этой связи она отметила препарат «Спутник Лайт».

«Это однократная постановка вакцины, которая эффективна и которая усилит вашу защиту. Конечно, если вы готовы сделать анализ на антитела и выяснить, что они у вас достаточно высоки, а самое главное, у вас есть специалист, который интерпретирует результаты, то можно какое-то время подождать», — заключила Карпова.

Последние данные о заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявили 19 905 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне было зафиксировано 19 594 заболевших. В общей сложности с начала пандемии в стране подтверждены 7 234 425 эпизодов COVID-19.

За минувшие сутки 791 человек умер от осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. Накануне скончались 794 пациента. Общее число летальных исходов достигло 196 626. В то же время, в стране от COVID-19 вылечились 6 469 017 пациентов. За сутки выздоровели 16 619 человек, днём ранее — 17 326.

По данным Минздрава РФ, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты почти 47,5 млн россиян. Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, два компонента вакцины получили 41 млн человек.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на избирательных участках соблюдаются все противоэпидемические меры. По её словам, «все пункты организованы ровно так, как положено».