500-килограммовая бомба вызвала массовую эвакуацию на западе Германии

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Более десяти тысяч человек эвакуировали из центра города Бохум.

В западной Германии в городе Бохум были эвакуированы более 10 тысяч человек из-зда обнаруженной бомбы. В ближайшее время должен быть произведён контролируемый подрыв 500-килограммовой бомбы.

Как говорится в сообщении муниципальных властей, были эвакуированы из центра города от десяти до 12 тысяч человек.

В частности, граждане были эвакуированы как из жилых домов, так и административных зданий. Всех людей вывели, в частности, из исторического здания городской ратуши.

Сообщается, что за контролируемым взрывом бомбы будут наблюдать более 250 сотрудников местных служб безопасности.