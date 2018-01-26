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500-килограммовая бомба вызвала массовую эвакуацию на западе Германии

26 января 2018, 02:09  •  110 • В мире
Более десяти тысяч человек эвакуировали из центра города Бохум.
В западной Германии в городе Бохум были эвакуированы более 10 тысяч человек из-зда обнаруженной бомбы. В ближайшее время должен быть произведён контролируемый подрыв 500-килограммовой бомбы.
Как говорится в сообщении муниципальных властей, были эвакуированы из центра города от десяти до 12 тысяч человек.
В частности, граждане были эвакуированы как из жилых домов, так и административных зданий. Всех людей вывели, в частности, из исторического здания городской ратуши.
Сообщается, что за контролируемым взрывом бомбы будут наблюдать более 250 сотрудников местных служб безопасности.

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