500 человек, включая двух россиянок: пассажиры начинают покидать Diamond Princess после карантина из-за коронавируса

Введённый из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019 двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond Princess истёк. В среду, 19 февраля, стоящее в порту японской Иокогамы судно покинут первые 500 человек, в том числе две россиянки. Всего на борту находились 3,7 тыс. человек, 542 из которых были заражены вирусом. Среди инфицированных — один гражданин РФ. Он уже госпитализирован, течение болезни проходит без симптомов, самочувствие нормальное. Лечением занимаются японские врачи.

В японской Иокогаме первые 500 человек сошли на берег с круизного лайнера Diamond Princess, который стал крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 за пределами континентального Китая. В среду, 19 февраля, на корабле закончился двухнедельный карантин, и пассажиры, у которых не был диагностирован вирус, стали покидать судно.

Как сообщили в российском посольстве в Японии, на берег сошли две гражданки РФ.

«Сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые в скором времени вернутся на родину. Сотрудники посольства сопровождали их, оказывали содействие в решении визовых вопросов», — заявили в диппредставительстве.

Там отметили, что в настоящее время совместно с японскими властями ведётся согласование порядка, согласно которому борт корабля покинут оставшиеся на нём граждане РФ. Отмечается, что они также должны в ближайшее время вернуться в Россию.

Всего на борту Diamond Princess находились порядка 3700 пассажиров и членов экипажа, включая 24 граждан России. Первый случай заболевания COVID-2019 на лайнере был зафиксирован ещё во время круиза в 20-х числах января: пожилой мужчина с признаками вирусной инфекции сошёл в Гонконге.

По возвращении в Иокогаму кораблю было запрещено заходить в порт. Японские специалисты начали проверять пассажиров на наличие вируса, был введён карантин. В итоге диагноз подтвердился у 542 человек. В числе заражённых оказался и один россиянин (ранее сообщалось о двух случаях, но один из них не подтвердился).

Заболевший россиянин в настоящее время проходит лечение в медучреждении префектуры Айти. Как сообщили в посольстве, болезнь у него протекает без симптомов, самочувствие нормальное. Его супруга, у которой диагноз не подтвердился, продолжает находиться под наблюдением врачей из-за высокого риска заражения.

«Тенденция может измениться»

Одним из осложнений тяжёлой формы протекания коронавирусной инфекции COVID-2019 является пневмония. Инфекция начала распространяться в китайском городе Ухань в середине декабря. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, жертвами заболевания стали более 2 тыс. человек, а число заражённых превысило 74,2 тыс. Выздоровели порядка 14,3 тыс. пациентов (более 19%).

При этом показатель смертности от COVID-2019 составляет порядка 2,7%, остальные заболевшие находятся под наблюдением врачей. Состояние примерно 15% пациентов — тяжёлое, ещё 3,2% — критическое.

Как отметили китайские власти, с каждым днём выявляется всё меньше случаев заболевания. «На 17 февраля количество подтверждённых случаев инфицирования сокращается на протяжении 14 дней», — приводит ТАСС слова представителя китайского Госкомитета по делам здравоохранения Ми Фэна.

Однако во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывают с осторожностью относиться к этому показателю. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что тенденция может измениться.

«Данные говорят о снижении числа новых случаев. Эту тенденцию нужно интерпретировать очень осторожно. Тенденция может измениться, поскольку затронутыми оказываются новые группы населения. Рано говорить, продолжится ли это снижение», — сказал он в ходе брифинга в Женеве.

Что касается протекания болезни, то, по словам Гебрейесуса, подавляющее большинство пациентов (80%) переносят её в лёгкой форме. Ещё примерно у 14% заболевание переходит в тяжёлую форму, включая пневмонию и затруднение дыхания. Крайне тяжело коронавирус протекает приблизительно у 5% больных. Для остальных инфекция становится фатальной, а риск смерти напрямую зависит от возраста пациента: чем старше заболевший, тем больше вероятность летального исхода.

Распространение по миру

Случаи заболевания COVID-2019 зафиксированы практически по всему миру, за исключением Южной Америки. В Африке и на Ближнем Востоке речь идёт о единичных случаях, однако в других регионах обстановка сложнее. Всего за пределами Китая было диагностировано более 800 случаев заболевания, несколько человек скончались.

В России COVID-2019 был обнаружен у двух граждан КНР, которые были госпитализированы, вылечены и выписаны из больницы.

Многие страны ограничили пассажиропоток с Китаем и ввели меры по профилактике распространения коронавируса. На подобные шаги пошла и Россия, приостановившая пропуск граждан КНР через государственную границу. Запрет начнёт действовать с 20 февраля.

Речь идёт о тех китайцах, которые въезжают в страну «в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», пояснили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Эти меры не затронут транзитных пассажиров.

Напомним, что ранее из Китая российскими самолётами были эвакуированы 144 гражданина РФ и стран СНГ, которые обратились с соответствующей просьбой в посольство России. Их разместили на двухнедельный карантин в Тюменской области, который также истекает 19 февраля. По оценкам врачей, ни одного случая заболевания у этих людей не зафиксировано.