Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Они никогда не были солдатами": В Венесуэле рассказали о сумме за &qu...
Пилот индийского МиГ-21 мог найти слабые места у пакистанского F-16 - эксперт
"Так за попы щипать начнет": после выходок Порошенко в Сети гадают, чт...
Haкaзывaя нeaдeквaтoв
Главная / Политика

50 тонн золота под покровом ночи: Американцы уезжают из Сирии не с пустыми руками

01 марта 2019, 12:24  •  127 • Политика
Американские военнослужащие под покровом ночи вывезли из Сирии около 50 тонн золота, отданного им террористами в обмен на гарантии безопасности.
Войска США вывезли из Сирии около 50 тонн золота, сообщает информагентство Ura.ru. Американские военные договорились с представителями террористических группировок, обосновавшихся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, что боевики отдадут Соединенным Штатам все принадлежащее им золото в обмен на обещания безопасности.
Отмечается, что террористы передали американской армии около 40 тонн драгоценного металла. Вместе с найденным в тайниках боевиков золотом, расположенных в окрестностях населенного города Багхуз, всего военнослужащие США вывезли из страны порядка 50 тонн.
Драгоценный металл вывозился американцами ночью на вертолетах.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что на территории Сирии остается около двух тысяч американских военнослужащих. Они, по его словам, будут возвращаться в США по мере установления контроля над захваченной боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ территорией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 02:39
"Важно не допустить самое страшное": Коротченко о возможных последствиях пакистано-индийского конфликта
01 марта 2019, 02:39
Резолюция американцев по Венесуэле не прошла в ООН: Россия и Китай сказали веское "нет"
01 марта 2019, 12:24
"Так за попы щипать начнет": после выходок Порошенко в Сети гадают, что дальше в его предвыборной программе
Загрузка...
28 февраля 2019, 16:54
Германия прислушивается к Украине: Эксперт об осужденном племяннике Киселева
01 марта 2019, 09:09
В России началась "эпидемия" отставок мэров? Второй градоначальник за неделю сам уходит с поста
28 февраля 2019, 16:54
Тайные сети Путина: Что имели в виду конгрессмены, выясняют в соцсетях
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
25 февраля 2019, 01:09
"У меня нет никаких комментариев по этому поводу": Серебряков отказался пояснить слова о развязывании войн Россией
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
28 февраля 2019, 03:54
«Так встречают даже не гауляйтера территории, а раба»: В Сети обратили внимание на рукопожатие Порошенко на «Дональде Куке»
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.