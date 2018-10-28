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«50 сбитых беспилотников за 2 месяца»: Путин поднял вопрос о нападениях на авиабазу России в Сирии

28 октября 2018, 03:54  •  115 • Политика
За 2 месяца у российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбиты 50 беспилотников, сообщил Путин.
Президент России Владимир Путин рассказал, что за последние 2 месяца у российской авиабазы Хмеймим в Сирии были сбиты вражеских 50 беспилотников. Информация прозвучала на пресс-конференции по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле.
«За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы в Хмеймиме 50 летательных аппаратов», - сказал Владимир Путин.
В связи с этим глава государства выразил желание установить в провинции Идлиб, откуда осуществляются все атаки, демилитаризованную зону в 15-20 километров. В ней не должно быть ни тяжелого вооружения, ни боевиков радикальных группировок.
Путин отметил, что работа в этом направлении уже ведётся, однако турецкие партнеры пока ещё не до конца выполнили свои обязательства по данному вопросу. Напомнил, что обеспечение безопасности в провинции возложено на Турцию.
В целом, Россия готовая помочь Сирии в уничтожении боевиков в провинции Идлиб, если те продолжат совершать вооруженные провокации, сказал Путин.
Несмотря на то, что уровень насилия в сирийской провинции Идлиб был существенно снижен, ликвидация всех скопившихся там боевиков и радикалов остаётся первостепенной задачей. Президент России выразил надежду, что Турция, которая отвечает за зону деэскалации в Идлибе, сможет обеспечить скорейший вывод всех представителей «оппозиции» и подконтрольных вооружённых формирований.
Российский лидер добавил, что все участники саммита сошлись на том, что долгосрочного мира и стабильности в Сирии можно добиться исключительно политико-дипломатическим путём.
«Все участники встречи согласны в главном - добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами», - сказал Путин на пресс-конференции.

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