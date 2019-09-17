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50 оттенков серого по-эстонски: Политик вступилась за "серопаспортников" и удивилась шквалу критики

17 сентября 2019, 03:54  •  52 • Политика
Политик из Эстонии Катри Райк осторожно вступилась за так называемых серопаспортников и удивилась тому, сколько критики обрушилось на нее после этого. Женщина имела неосторожность на шоу под названием "50 оттенков серого" обратиться к русским как к согражданам, за что ее негативно оценили избиратели-эстонцы.
Ныне парламентарий, а в прошлом – глава МВД Эстонии, Катри Райк, выступая на местном телевидении, обратилась к также участвующим в передаче обладателям "серых" паспортов. Она отметила, что без русских Эстония "не справится", поэтому никто не хочет, чтобы они уезжали из страны. "Это наша общая страна. И точка!" - заявила Райк.
Однако эстонцы явно оказались не согласны с женщиной и крайне негативно настроены к русским людям. Сама депутат Социал-демократической партии оказалась удивлена той волне негатива, с которой ей пришлось столкнуться.
Ранее Райк предлагала сделать для русских, которым в стране как фактически людям "второго сорта" выдают отдельные серые паспорта как негражданам, так называемое окно возможностей. Оно предполагало бы выполнение ряда условий, после которого русские могли бы получить обычный паспорт. Предложение вызвало шквал критики; Райк отметила, что эстонское общество "пока не готово" к такому шагу, передает ИноСми.

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