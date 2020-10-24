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50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
24 октября 2020, 06:50 • 248 • Украина
Украинская полиция нагрянула с обысками в офисы и квартиры к неонацистам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.
«Сегодня правоохранители провели сразу около 50 одновременных обысков у одного из крупных, прикрывающихся патриотической риторикой бандформирований радикалов, националистов, бывших сотрудников правоохранительных органов и криминальных элементов.
В ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы», — написал он на своей странице в соцсети.
По словам Портнова, «фигурантам планируется серия подозрений по созданию преступной организации и целому ряду других статей УК».
«С этого нужно было начинать, дорогие начальники. Good job», — резюмировал юрист.
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