50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам

Украинская полиция нагрянула с обысками в офисы и квартиры к неонацистам. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов.«Сегодня правоохранители провели сразу около 50 одновременных обысков у одного из крупных, прикрывающихся патриотической риторикой бандформирований радикалов, националистов, бывших сотрудников правоохранительных органов и криминальных элементов.В ходе обысков изъято большое количество гранат, огнестрельного оружия, боеприпасов, специальной техники анонимной связи, компьютеры, наркотические вещества, деньги и другие предметы», — написал он на своей странице в соцсети.По словам Портнова, «фигурантам планируется серия подозрений по созданию преступной организации и целому ряду других статей УК».«С этого нужно было начинать, дорогие начальники. Good job», — резюмировал юрист.