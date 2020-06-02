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50 храбрых: Как военные добровольцы первыми испытают на себе вакцину от коронавируса

02 июня 2020, 15:20  •  93 • В России

В ПРИЦЕЛЕ – КОРОНА

О том, что военные участвуют в разработке вакцины против коронавируса, еще в апреле заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал Игорь Кириллов. А позже стало известно, что в создании вакцины участвуют сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны. Но делают они это вместе с учеными Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ). Центр этот в поисках противоядия от «короны» продвинулся, пожалуй, дальше всех в России. А чтобы убедиться в эффективности нового препарата, сотрудники Центра Гамалеи решили (неофициально) испытать вакцину на себе. Итог: директор Центра академик Александр Гинцбург объявил, что эксперимент оказался успешным. У привившихся выработался иммунитет.

Но дальше нужны еще и клинические испытания.

Участвовавшие в создании нового лекарства спецы 48-го ЦНИИ послали сигнал в армейские «верхи».

И Сергей Шойгу пообещал Путину, что военные завершат клинические испытания вакцины до конца июля. Тогда же было решено, что Главное военно-медицинское управление Минобороны отберет для этих испытаний добровольцев.

Отбор начался.

ПАСПОРТ ВРАГА ЗАРАЗЫ

И какую же вакцину будут вводить отважным добровольцам?

В Центре Гамалеи журналисту «КП» рассказали (я еле успевал переваривать медицинские термины), что все делается на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.

Аденовирусная инфекция - знакомое медикам заболевание - с высокой температурой и воспалением дыхательных путей и глаз. Ее давно научились лечить. Но тут аденовирус используется в качестве «контейнера», чтобы доставить в клетки человека коронавирусный ген, запустив там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой «короны», благодаря которой коронавирус получил свое название). И так «познакомить» иммунную систему человека с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются «векторными».

Директор Центра академик Александр Гинцбург объявил, что эксперимент оказался успешнымФото: GLOBAL LOOK PRESS

50 ОТВАЖНЫХ

Для клинических испытаний новой российской вакцины от коронавируса были отобраны 50 военных в том числе 5 женщин (среди них есть и военврачи).

Все они прошли предварительное обследование и тестирование. Никто из них в последний месяц ничем не болел. С каждого взята расписка, что он участвует в этом деле добровольно и обещает не разглашать его детали.

В эксперименте участвуют военные разных возрастов (хотя по другой информации, подобрана группа примерно одного возраста 30-35 лет).

Испытания пройдут на базе 48-го ЦНИИ Минобороны. Уже 3 июня первая группа добровольцев заселится в спецпомещение при институте.

Кстати, в 48-м ЦНИИ испытывались вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальная вакцина от гриппа.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

48 ЦНИИ Минобороны расположен в городе Киров. В структуру НИИ также входит филиал в Екатеринбурге.

Основная деятельность института - разработка средств защиты армии и населения от особо опасных инфекций.

32 сотрудника института за выдающиеся заслуги в области медицины в свое время стали лауреатами Госпремии СССР.

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Первый этап клинических исследований обычно проводится только на здоровых добровольцахФото: Олег УКЛАДОВ

КАК ЭТО БУДЕТ?

О том, где именно и как именно военврачи отбирали «50 смелых», кто они, - Минобороны пока помалкивает. Да это и можно понять, - врачебную тайну никто не отменял. Хотя Минобороны и обещает «в допустимых рамках» и «по согласованию с медиками» информировать страну о ходе эксперимента. Возможно, мы когда-нибудь узнаем имена смелых первопроходцев, отважившихся на столь рисковое дело. О том, как будет проходить эксперимент и каковы его правила, я поговорил с человеком, который не единожды участвовал в испытаниях вакцин – с ученым-вирусологом Александром Карташовым.

- Александр Иванович, насколько этот эксперимент рисковый?

- На самый большой риск шли гамалеевцы (сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи, – ред). Они ведь первыми испытали на себе свою же вакцину. И если такие же положительные результаты будут получены уже в массовом порядке - с участим военных, это будет серьезный прорыв! Тогда мы узнаем имена новых лауреатов Госпремии России. А, может, и нобелевской. Так что те 50 служивых, которые согласились на эксперимент, конечно рискуют. Но уже меньше. И это риск – ради здоровья миллионов людей.

- А были случаи, когда такие эксперименты давали негативный результат?

- Да, к сожалению были.

- А как вообще отбирают добровольцев для таких экспериментов?

- Отбор кандидатов для участия в клиническом испытании проводится в соответствии со специальным Протоколом. Он описывает цель, задачи, схему, методологию и организацию исследования. После окончания исследования Протокол является основой для разрешения выпуска вакцины или же наоборот – ее запрета.

- А для этого эксперимента были отобраны уже болеющие ковидом или здоровые военные?

- Первый этап клинических исследований обычно проводится только на здоровых добровольцах. При этом они не должны страдать никакими хроническими болезнями.

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