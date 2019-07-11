50 дней, полные обещаний: "Остановленная" Зеленским война аукнулась новым взрывом

Инцидент с обстрелом колонны Павла Кириленко произошёл на южной окраине населённого пункта Гранитное. Как сообщается, выстрелы были произведены из противотанкового оружия. Снаряд попал в КрАЗ одного из подразделений Объединённых сил, в результате погиб один военнослужащий. Есть ещё и раненый, которого отправили в госпиталь.

По данным украинских СМИ, сам глава администрации не пострадал, однако в пресс-центре штаба Операции объединённых сил эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Конечно, без внимания Владимира Зеленского этот инцидент не остался. Отреагировал на него президент довольно оперативно и в своей "артистической" манере заявил: "Расчёт не удался". Мол, стрелявшие хотели "спровоцировать Украину на ответные действия", заставив её нарушить Минские договорённости. И сразу распорядился, чтобы Вооружённые силы Украины усилили активность в Донбассе и отвечали на "провокации диверсантов мгновенно и жёстко".

Между тем личности стрелявших до сих пор не установлены. В ДНР заявили, что не имеют отношения к случившемуся. Более того, по данным донецких военных, в том районе нет боевых действий - "полная тишина". Сам Павел Кириленко, напомним, не пострадал.

Первые 50 дней Зеленского: война продолжается

Заявление Зеленского, который в ходе предвыборной кампании неоднократно "твёрдо обещал" прекратить военные действия в Донбассе", и его обвинения в "провокации" выглядят довольно странно на фоне обстрелов, которые устраивают как солдаты ВСУ, так и украинские диверсанты.

За первые 50 дней президентства Зеленским было сказано много громких слов, выложены в Facebook десятки видеообращений, в том числе и в адрес президента России, однако создаётся впечатление, что ситуацию в стране он не контролирует и дальше "шоу-выступлений" дело не продвигается.

Взять, к примеру, ситуацию в Донбассе, куда он приезжал с инспекцией и внимательно изучал унитазы с ваннами. Дало ли это что-либо? Нет. Командование ВСУ продолжает дискредитировать украинского президента Владимира Зеленского в глазах лидеров западных государств.

"Мистер Бла-бла" и "уроки дипломатии" для Донбасса

Даже сторонники нового президента, с воодушевлением голосовавшие за него в двух турах президентских выборов, и те начинают разочаровываться. Некоторые даже называют его "Мистер Бла-бла". Оно и понятно. Зеленский заявлял, что прекратить военный конфликт в Донбассе возможно только путём дипломатических переговоров. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина - ЕС в Киеве.

"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или сомнения относительно продолжения санкций, всех приглашаю в Донбасс - посмотреть, сколько бед нам принесла война, - отмечал он. - И эту войну мы хотим остановить".

А в это же время украинские силовики демонстративно ведут обстрелы населённых пунктов народных республик Донбасса. И применяют запрещённое Минскими договорённостями оружие. Так, местная жительница с семьей в ЛНР чудом спаслась от украинского снаряда. "Выбегаешь на улицу: летят мины, визжат", - рассказала она.

То есть, пока Зеленский говорит, "герои ВСУ" продолжают своё чёрное дело. Да и что им до Минских соглашений, если и нового президента Украины, как и ушедшего, они интересуют только как предлог для выступлений и обвинений в адрес России.

Ничего личного, просто провокация: Зеленский пытается "подставить" Путина

На самом деле Зеленский при помощи пустой словесной бравады, посвящённой урегулированию конфликта в Донбассе, пытается неумело подставить главу России Владимира Путина, нанеся удар по Минским соглашениям, которые Киев по-прежнему не хочет соблюдать.

Напомним, когда стало известно об отмене телемоста "Надо поговорить", организаторами которого выступали телеканалы "Россия 1" и NewsOne, против этой инициативы восстали как представители так называемой партии войны, включая экс-президента Украины Петра Порошенко, так и сам новый глава государства Владимир Зеленский. Бывший комик поспешил назвать телемост "дешёвым пиаром".

При этом он предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу, причём на них также должны присутствовать лидеры США, Великобритании, Германии и Франции.

"Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - заявил Зеленский.

А затем в очередной раз сообщил, что "действительно хочет остановить эту войну", сделав "единственным оружием дипломатию". Однако 50 дней президентства прошли, а ничего не изменилось.

Да и само предложение "поговорить", адресованное в столь вольной форме лидеру России, построено таким образом, что вообще исключает саму возможность подобной встречи, считают политологи. В то же время, постоянно сообщая о том, что говорить с Владимиром Путиным он будет исключительно в присутствии "группы поддержки" из числа западных партнёров, включая США, Зеленский демонстрирует свою трусость.

Правда, похожие советы даёт украинскому президенту и глава МИД Украины Павел Климкин. Вот буквально несколько часов назад, выступая в эфире канала "Громадське", дипломат воззвал к Зеленскому: "К Путину без друзей не ходи". При этом он добавил, что "однозначно" выступает за проведение встречи Зеленского с Путиным исключительно в присутствии западных партнёров.

По его словам, "на них положиться можно", правда, не всегда их "можно понять". Однако в данной ситуации их "поддержка" была бы очень кстати, отметил Климкин.

Попытки навести мосты

Что же до телемоста между Россией и Украиной, который возмутил Зеленского почти до глубины души, то он всё-таки состоится. И даже не один - второй соединит в эфире Киев и Тбилиси.

Как уже сообщалось, телемост "Надо поговорить", который запланировали ранее провести Москва и Киев при помощи телеканалов "Россия 1" и NewsOne, всё же состоится в пятницу. Однако эфир будет показан только на российском телевидении.

Что же касается второго моста, то, согласно имеющейся информации, украинский "24 канал" обсудит с грузинским телеканалом "Рустави 2" в прямом эфире "опасного северного соседа", а также все исходящие от него "угрозы и вызовы". "Как нам противостоять общей угрозе со стороны России?" - говорится в сообщении на сайте.