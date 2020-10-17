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5 вопросов Зеленского. Всё, что вы хотели знать о дебилах, но стеснялись спросить

17 октября 2020, 18:55  •  68 • Украина

Итак, пять вопросов от Зеленского. Даже не знаю, с чего начать. Ситуация из серии «То ли лыжи не едут, то ли…». Причем «то ли» — это не я!

Для старта надо бы президенту напомнить, какой вообще процент — а именно мизерный! — составляет явка на выборы после 2004 года, когда насильственное принуждение Украины к Ющенко показало — на тебе, бабец и дедок, в морду плевок! Что, умылись теперь нашей демократией? С тех пор, от провинций до центра, каждый политический избранник — и президентов это больше всего касается — фигура, скорее, постыдная, чем значимая и влиятельная.


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Напоминает детское соперничество в соцсетях: «Вон у того осла, который меня в школе уродцем и недомерком обзывал, ноль лайков, а у меня — целых три! Вау». Но именно так это и следует понимать. На конкурсе красоты в филармонии проголосовали слепые и глухие — вот, что такое должность президента после Евромайдана.

Поэтому все эти «Украина — это ты», «узнать, что ты думаешь» и прочая эксплуатация инаугурационной речи «каждый из нас президент» при катастрофическом падении рейтингов как Зе, так и сериальной франшизы «Слуга народа», вызывает только одну реакцию: «Да больно вы кому нужны, клоуны! Завтра будут другие».

Но кто тогда эти люди, на которых президент рассчитывает, и которые до сих пор ходят на выборы (далее я буду давать условные определения)? И в чем заключается КПД клоунского, простите, президентского экспириенса с пятью вопросами?

1. Условно не разочаровавшиеся. Относительно молодые, не прошедшие через предательство 2004 года и не помнящие первых репетиций госпереворотов вроде «Украины без Кучмы». Еще верящие в избирательный процесс. Ну, типа шариисты. Но именно им — несущим здравые мысли и при этом признающим Украину — власть Зеленского умудрилась нагадить больше всего. Постоянными нападениями и избиениями сторонников Шария, игнором закона, бесконечными попытками исключить партию из избирательной гонки. Поэтому их не прошибешь, и на них не повлияешь. Они первые обстебут эти «пять вопросов» и будут правы. Так что мимо.

2. Нацики. Тут тоже не прошибешь, но уже по другой причине: психиатрия — это, все таки, гораздо реже, чем острые респираторные заболевания. А взывать к статистической погрешности, согласитесь, тот же диагноз. Сейчас они озабочены расстановкой фюреров по отдельно взятым курятникам и, как люди нездоровые, считают (или просто договорились одинаково повторять), что Зеленский — ставленник Кремля. Бумажки с вопросами они, скорее всего, отберут, сожрут или сожгут. Тоже мимо.

3. Пенсионеры. Это унизительное определение — сегодня ты человек, а завтра тебе 60 лет и все — топырь карман, гречки отсыплю. Раз в пять лет. Перед выборами. Нет, это не биомасса, а люди, руками которых выстроено все, что Зеленский сейчас эксплуатирует. И то, что этих людей за безденежье выкидывают из больниц подыхать, что одна у них мысль — «Хоть раз поесть досыта и умереть, чтоб не больно» — не их позор, а твой позор. Ведь если господину президенту приходят в голову мысли о назначении собственному отцу пожизненной стипендии, значит, о суммах украинских пенсий он худо-бедно догадывается. Только своего предка он считает избранным, а к остальным пенсионерам относится, как к старикам в средневековой Японии, добровольно идущим умирать к Нараяме. И такое отношение к себе эти люди прекрасно считывают. То есть, опять мимо.

4. Ну что? Остаются дебилы. С дебилами все согласны? Будем считать, Зеленский вознамерился опросить их.

Только не забывайте, что это голодные, нищие, безработные, с долгами за коммуналку и не знающие, как пережить зиму, дебилы. А тут им, видишь ли, о марихуане предлагают высказаться, а то ж они спать не могут, только о ней, родимой, на улице, кухне, в интернете и с таксистами говорят и говорят…

Ну что ж, переходим к вопросам.

1. «Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?».

Я сразу представляю себе свой избирательный участок. А у нас с ним рядом Куликово поле, на котором шесть лет назад 2 мая людей сожгли, и вокруг как раз три школы с участками. И вот картина: идут люди голосовать, на выжженный Дом профсоюзов по дороге смотрят, понимают, что виновные и принимавшие участие в убийстве одесситов, не просто на свободе, а их фамилии находятся в избирательных бюллетенях, в которых прямо сейчас предстоит поставить галочку.

И тут их спрашивают о каком-то условном судье или чиновнике, допустим, который потратил коррупционные деньги на золотой унитаз и страусов (знаем, проходили). Ну как они на это посмотрят? Что о расстановке приоритетов в президентской голове подумают? Ведь, когда убийцы чувствуют себя припеваючи и плавают в политике, то безобидному на их фоне коррупционеру еще и доплатить хочется. Так что включиться в серьезную полемику по данному вопросу под силу только дебилам.

2. «Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?».

Когда я слышу про Донбасс, то сколько бы ни проходило лет, а все время вспоминаю Инну Кукурудзу, которая без рук и без ног уже в агонии дочку свою зовет. Помните, как после авианалета ВСУ в здании Луганской ОГА «кондиционер взорвался»? Видно, это было самое первое травмирующее впечатление, поэтому навсегда. А дальше-то таких «случайных взрывов» и страшных мучительных смертей было много…

И говорить о месте смерти, как о свободной экономической зоне, тут или прожженным циником надо быть, или дебилом (а экс глава президентского офиса Андрей Богдан столько в интервью Гордону на умственные способности Зеленского жирно понамекал!..) под стать опрашиваемым.

Не удивлюсь, что под свободной экономикой на Донбассе Зеленский и вовсе подразумевает что-то наподобие дьюти-фри — такой себе пасторали под звуки рвущихся снарядов. Так что картинки о небывалом экономическом росте, из-за которого Донбасс тут же пожелает вернуться под крыло Киева, и розовых пони на лужайках с трупами пусть тоже уже дебилы дорисовывают. Даже для КВН это слишком безнравственный сценарий.

3. «Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?».

Странный вопрос для Папуа — Новой Украины. За фактическим отсутствием Донбасса и Крыма спиногрызов действительно могло бы быть меньше. Но для страны контрастов возможен и вариант наоборот: тысяча депутатов, но с минимальной зарплатой, меньше, чем у дворников, потому что у последних тяжелая физическая работа, а депутаты на своих сессиях только в «Растения против зомби» до мозолей на пальцах играют.

Но почему именно 300? Это, чтобы президент по привычке «смешно» пошутил в ВР: «Ну, где вы, 300 моих спартанцев»? Ну, сократят «спартанцев» с 450 до 300, а депутатские зарплаты к тому моменту еще в десять раз повысятся. Впрочем, арифметика — это тоже конек дебилов.

4. «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях?».

Здравствуй, бабушка Супрун, называется. Если в медицинских целях, то почему вообще надо задавать этот глупый вопрос?! А если речь идет о продвижении темы на перспективу и уже не только в медицинских целях, то иначе как отвлечением внимания от катастроф в виде войны, продажи украинской земли, кредитной кабалы и вымирания украинского населения, данную инициативу не назовешь. На кухнях или в такси — но это последнее, о чем говорят люди.

А с желтыми ток-шоу а-ля условный Джигурда рычит «Водка опаснее, чем трава, мне Даждьбог сказал!», а условный Милонов противостоит «Извращенцы, наркоманы, лесбиянки, проститутки!..» Зеленский даже в рамках бывшего Союза лет этак на тридцать припозднился. И только дебилы любят порассуждать о недоступной на Украине медицине, — что с каннабисом, что без.
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5. «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?».

Упомянутый меморандум подразумевает, что Украина не распространяет ядерное оружие, но ядерные государства гарантируют ей безопасность в случае покушения на ее границы. Понятно, что это камень в огород России, которая, кстати, в 1994 году, во время подписания этого документа выступила для Украины таким же гарантом безопасности, как Великобритания и США.

Но на какой отклик со стороны опрашиваемых рассчитывает гарант, сказать трудно. На то, что дебилы, вооружившись вантузами и резиновыми тапками из магазина «Все по 5» — всем, что можно нажить на Украине непосильным трудом, пойдут под американское посольство, требуя побомбить Путина? Считаю, это самый бесперспективный вопрос, ибо объяснить суть самого меморандума люди с опросником вряд ли смогут, тем более дебилам.

Ну что сказать, затеял президент несусветную глупость. Накануне зимы и ее вечного спутника на украинских широтах — коммунального коллапса, когда деньги надо бы на погашение долгов за тепло направить, чтобы хотя бы ковидные больные не окочурились, их выкидывают в прорву под названием «Пять вопросов».

А еще мне вспоминается 2014 год, когда люди, выступавшие всего лишь за референдум о децентрализации, получили в ответ камни, пули, напалм и тюрьмы. А тут, понимаешь, зеленки в больницах нет, но давайте туда каннабис внедрять! Такой себе междусобойчик дебилов на сломанных судьбах чудом выживающих граждан (заложников) Украины. Его суть…

Знаете, когда в перестройку мой дед «гэкающего» Горбачева по телевизору наблюдал, то часто плевался: «А что он сейчас сказал? Ни складу, ни ладу, подлижи у кошки с заду». Вот ровно – то же самое. Или вы чего-то глубокомысленного ожидали?

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