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5 см «декоммунизации» - новый «удар» от Украины

28 февраля 2021, 01:50  •  37 • Украина

Украинская «декоммунизация» уже не лечится! Каждое новое решение Киева по стиранию советского прошлого вызывает только смех, ведь убирать уже по факту нечего, но что-то менять им по-прежнему надо.

Поэтому теперь власти Украины решили внести в вооруженные силы «серьезное отличие» от российской армии. Видимо, снова рассчитывают нанести «сокрушительный удар». Что же теперь изменится?

Строевой шаг во время марша. Теперь украинские военные должны поднимать ногу не на 15-20 см, а на 10-15 см. Вот уж, действительно, удар – 5 см «декоммунизации».

Распоряжение об этом нововведении появилось на официальной странице командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook. Так армия Украины готовится к параду в честь 30-ой годовщины независимости страны. Правда, идея маршировать «не так, как они» смутила и самих украинцев.

Пользовали посчитали эту затею идиотизмом, добавив, что у ВСУ есть куда более насущные проблемы, чем высота строевого шага. Видимо, ходить командование сухопутных войск Украины ходить любит больше, чем повышать боеспособность.

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