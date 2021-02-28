5 см «декоммунизации» - новый «удар» от Украины

Украинская «декоммунизация» уже не лечится! Каждое новое решение Киева по стиранию советского прошлого вызывает только смех, ведь убирать уже по факту нечего, но что-то менять им по-прежнему надо.Поэтому теперь власти Украины решили внести в вооруженные силы «серьезное отличие» от российской армии. Видимо, снова рассчитывают нанести «сокрушительный удар». Что же теперь изменится?Строевой шаг во время марша. Теперь украинские военные должны поднимать ногу не на 15-20 см, а на 10-15 см. Вот уж, действительно, удар – 5 см «декоммунизации».Распоряжение об этом нововведении появилось на официальной странице командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook. Так армия Украины готовится к параду в честь 30-ой годовщины независимости страны. Правда, идея маршировать «не так, как они» смутила и самих украинцев.Пользовали посчитали эту затею идиотизмом, добавив, что у ВСУ есть куда более насущные проблемы, чем высота строевого шага. Видимо, ходить командование сухопутных войск Украины ходить любит больше, чем повышать боеспособность.