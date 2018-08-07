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5 миллионов российских семей смогут ежегодно улучшать свои жилищные условия

07 августа 2018, 19:54  •  35 • В России

Правительство начало серию совещаний по подготовке бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку. До 1 октября проект бюджета должен быть внесен в Госдуму. В ближайшее время правительство определит уровень расходов на здравоохранение, науку, образование и поддержку различных отраслей экономики. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев во вторник на совещании в подмосковных «Горках», посвященном расходам в сфере строительства и ЖКХ.

По словам премьера, ежегодно 5 миллионов российских семей смогут улучшать свои жилищные условия.

- Все последние годы мы стараемся сделать рынок строительных и коммунальных услуг более современным, более прозрачным​​​. Расселяем аварийное, ветхое жилье, создаем условия для того, чтобы ипотечные кредиты становились более доступными, помогаем регионам со строительством необходимой инфраструктуры, - перечислил меры поддержки Медведев.

По его словам, правительство продолжит программы по улучшению жилищных условий для молодых семей и обеспечению жильем ветеранов.

Обращаясь к министрам, Медведев призвал их реально оценивать ресурсы федеральной казны.

- Предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям должны быть обоснованы предельно четко, - заметил премьер.

Как рассказал Медведев, новый бюджетный цикл будет направлен на реализацию положений майского указа президента.

- Нужно предусмотреть все необходимые для этого средства , не забывая о традиционных для бюджетной политики задачах - об обеспечении макроэкономической стабильности и выполнении социальных обязательств, - отметил премьер.

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