5 лучших снайперов в мировой истории по версии американского издания • 50 • Аналитика

Снайпер - больше, чем просто опытный стрелок, а быть снайпером – больше, чем просто уметь отлично стрелять. Мировая история знает немало великих стрелков, но кого из них можно назвать самыми выдающимися?





Американское военное издание We Are The Mighty представило Топ-5 лучших снайперов в мировой истории. В нем – как зарубежные снайперы, так и наш соотечественник. Приводится перевод материала.



5. Неизвестный снайпер канадского спецназа

Имя этого снайпера до сих пор никому неизвестно, поскольку он все еще служит и дает террористам возможность хорошо подумать о том, не стоит ли вообще бросить свое опасное занятие, чтобы не получить пулю, которую они даже не увидят.



Канадский снайпер смог сбить истребитель талибов в Афганистане с расстояния более 2 миль (более 3,2 км). Он выстрелил почти в 2 раза дальше максимальной дальности стрельбы, используя снайперскую винтовку McMillan TAC-50. Через 10 секунд все было кончено.



Как мы знаем, снайпер должен учитывать скорость ветра, расстояние, рельеф местности, температуру воздуха и даже неровность земли в том месте, где находится, чтобы попасть в цель.



4. Капитан Красной Армии Василий Зайцев

Быть хорошим стрелком легко, когда мир вокруг тебя тихий. На стадионе смерти, которым была оборона Сталинграда во время Второй мировой войны, действовали совсем другие правила. Василий Зайцев вырос в глухой деревне, учился стрелять, чтобы стать хорошим охотником и приносить пищу для своей семьи.





После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Зайцева, служившего на флоте, перевели в Красную армию. Он уничтожил 255 гитлеровцев под Сталинградом и создал новый метод для снайперов – «шестерки». Зайцев получил легкое ранение, но вскоре вернулся в строй и закончил войну уже в Германии, уничтожив около 400 человек, используя часто и самую обычную винтовку.



3. Чиф-петти-офицер Крис Кайл

Самым смертоносным снайпером в военной истории США прозвали чиф-петти-офицера (главного старшину) Криса Кайла. Морские пехотинцы называли его «Легенда», а повстанцы, с которыми ему приходилось сражаться – «Дьявол». За голову Кайла назначали как то даже награду в 80 тысяч долларов.







Кайл учился стрелять с раннего детства. В 2001 году он поступил на службу в военно-морской спецназ и совершил 4 поездки в Ирак. Сколько на счету Кайла уничтоженных боевиков, не знает даже он сам. Но для Кайла главной целью была защита своих сослуживцев, и морские пехотинцы США всегда ценили его за это.







2. Сержант Корпуса морской пехоты Карлос Хэскок

Переходим от «Легенды» к легенде даже среди других прекрасных снайперов. Карлос Хэскок получил известность во время войны во Вьетнаме. Каждый из его подвигов во время Вьетнамской войны может лечь в основу сценария голливудского блокбастера. Начать можно с того, как Хэскок пробежал несколько миль, чтобы убить северовьетнамского генерала. А чего стоит ликвидация женщины-снайпера, которую американцы прозвали «Апачем»?







1. Младший лейтенант финской армии Симо Хяюхя

Ни один снайпер не может сравниться с финским унтер-офицером Симо Хяюхя. Когда в 1939 году началась советско-финская война, Хяюхя открыл свой смертельный счет, решив убить как можно больше солдат Красной армии. До сих пор никому не удалось превзойти рекорд финского снайпера, получившего прозвище «Белая смерть».



Менее чем за 100 дней Хяюхя убил 505 красноармейцев. Это означает, что каждый день снайпер хотя бы пять раз совершал смертоносные выстрелы. Ни один из советских снайперов, посланных уничтожить «Белую смерть», так и не вернулся. Даже с помощью артиллерийского огня по территории, где действовал Хяюхя, не удалось его ликвидировать. Лишь один раз советскому снайперу удалось попасть финну в левую щеку, но Хяюхя с большой раной на лице застрелил покушавшегося на него стрелка-красноармейца. После войны Маннергейм присвоил финну звание младшего лейтенанта. Хяюхя дожил до преклонного возраста и умер в возрасте 96 лет в 2002 году.





