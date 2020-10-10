481 тысяча тестов за сутки: в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 12 846 новых случаев заболевания COVID-19. Этот суточный прирост стал максимальным с начала пандемии. За всё время коронавирус в стране был диагностирован у 1 285 084 человек, 246 428 случаев остаются активными. Выздоровели более миллиона пациентов (за сутки — 6781), скончались 22 454 человека (за день — 197). В Москве за минувшие сутки зафиксировали 4105 новых случаев заболевания, более тысячи человек были госпитализированы. Мэр столицы Сергей Собянин, комментируя накануне ситуацию с коронавирусом в городе, отметил, что предстоящая неделя станет во многом решающей в вопросе возможного введения дополнительных ограничительных мер в столице.

За минувшие сутки во всех 85 регионах России выявлено 12 846 новых заболевших коронавирусной инфекцей. По информации оперативного штаба, в 26% из этих случаев у пациентов не было клинических симптомов болезни.

Этот суточный прирост стал рекордным для РФ за всё время пандемии. Предыдущее пиковое значение было зафиксировано 9 октября (12 126 человек), а весной максимальный показатель пришёлся на 11 мая (11 656 новых случаев).

За всё время в России было выявлено 1 285 084 заболевших (246 428 случаев остаются активными — 19,18%). Выздоровели 1 016 202 пациента (79,08%, за минувшие сутки — 6781), от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями скончались 22 454 человека (1,74%, за последние сутки — 197).

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 50,3 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции (за последние сутки выполнено почти 481 тыс. исследований). По состоянию на 9 октября под медицинским контролем находились около 256 тыс. человек.

Наибольшее число заболевших за последние сутки зафиксировано в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501), Московской (416), Ростовской (269), Нижегородской (257), Воронежской (201), Архангельской (199) и Свердловской (198) областях.

Причём в этих регионах пока не достигнуты пиковые значения. Например, в Москве весной, со 2 по 12 мая ежесуточно фиксировалось более 5350 заболевших, а максимум пришёлся на 7 мая, когда диагноз был подтверждён у 6703 человек.



Как рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в столице были госпитализированы 1047 пациентов с COVID-19.

«Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 263 человека», — добавили в оперштабе.

Ситуация в Москве

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с коронавирусом в столице, отметил, что предстоящая неделя станет во многом решающей в вопросе возможного введения дополнительных ограничительных мер.

«Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — написал он в своём блоге.

Собянин указал, что количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день, а число госпитализаций выросло до 900—1000 человек ежедневно.

«Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придётся принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе», — рассказал градоначальник.

Он уточнил, что школьные каникулы и домашний режим для пожилых граждан позволили уменьшить количество пассажиров в общественном транспорте, однако назвал это снижение «недостаточным».

Вместе с тем, комментируя решение о временной приостановке бесплатного проезда для жителей старше 65 лет и хронически больных граждан, Собянин подчеркнул, что речь не идёт о передвижении по городу в случае медицинской необходимости.

Так, в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована у горожан, которым нужно посетить медучреждения для прохождения сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видов лечения по неотложным показаниям.

Reuters

© Kirill Zykov/Moscow News Agency

Кроме того, в интервью «Первому каналу» мэр заявил, что власти не хотят «ничего закрывать с точки зрения экономики», и указал на необходимость сохранить рабочие места и заработную плату.

«Это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и просто впрямую на здоровье и благосостояние людей. Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринимать», — уточнил он.

Градоначальник отметил, что на данный момент коечный фонд в городе загружен в меньшей степени, чем весной, и добавил, что за весенний период была создана «огромная машина» для борьбы с пандемией COVID-19, которая сейчас работает и даёт свой эффект.

В свою очередь, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что столичные власти на сегодняшний день не планируют закрывать бары, ночные клубы и непродовольственные магазины.

«На сегодняшний день пока речи о закрытии не идёт. Как раз идёт речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась», — пояснил он.

На фоне ведущихся работ по подготовке к вакцинации населения директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какое время после получения прививки от коронавируса рекомендуется ношение медицинской маски.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — цитирует специалиста РИА Новости.

Гинцбург добавил, что в том случае, если уровень антител высокий, то носить маску необязательно.

Меры по борьбе с COVID-19 в регионах

Российские регионы также принимают решения о продлении или усилении ряда ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки. Так, власти Санкт-Петербурга сообщили, что ограничения, ранее введённые для противодействия распространению COVID-19, продлеваются до 29 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе на следующей неделе развернут 680 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Также было принято решение сформировать дополнительно десять бригад скорой помощи, которые будут работать на территории Самары, и создать специальный центр, который будет координировать работу поликлиник по реагированию на неотложную помощь.

Власти Калининградской области в связи с ростом числа выявленных случаев короанвируса ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте. Также в области введён запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий в ресторанах, кафе, гостиницах, приостановлена работа ночных клубов и детских развлекательных центров.

Власти Новгородской области обязали руководителей всех организаций и предприятий перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников старше 65 лет.