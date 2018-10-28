Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
Свободные люди должны иметь opyжиe
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
Главная / Политика

«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум

28 октября 2018, 16:54  •  57 • Политика
Повстанцы в ЦАР, как сообщают СМИ, выдвинули ультиматум о выводе российских военных с территории республики в течение 48 часов.
Отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, по мнению ряда зарубежных СМИ, спровоцировало ультиматум, который поставили российским военным и правительственным войскам повстанцы ЦАР. Они заявили, что указанные вооруженные формирования должны покинуть районы дислокации в течение 48 часов.
«Правительственные войска, дислоцированные в районах, оккупированных бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», - цитирует AFP лидера военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в ЦАР Абдулая Иссена.
При этом повстанец обвинил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в заговоре, который якобы поддерживают «наемники из России», создающие, мол, все большую опасность для демократии республики.
Le CNDS (FPRC, UPC, MPC) ne reconnaît plus la légitimité du Psdt Touadéra après la destitution du PAN Meckassoua. Ultimatum de 48h donné aux fonctionnaires centrafricains et aux militaires russes de quitter les territoires sous son contrôle #CARcrisis #RCA pic.twitter.com/kF8nbdpfWV
— Edouard Dropsy (@EdouardDropsy) 27 октября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

57
Источник
Похожие новости
28 октября 2018, 13:39
«Перестройки не планируется»: «Справедливая Россия» выбирает руководство
28 октября 2018, 00:39
Эрдоган: Если Саудовская Аравия не накажет убийц Хашукджи - это сделает Турция
28 октября 2018, 10:24
«Россия хочет от нас помощи в экономике»: Трамп озадачил американцев своей репликой

27 октября 2018, 21:24
«Весь мир смотрит на нас»: В Турции стартовал четырехсторонний саммит по Сирии
28 октября 2018, 07:09
США сорвали отправку гуманитарной помощи беженцам Сирии
27 октября 2018, 18:09
На Украине придумали способ вернуть Азовское море с помощью НАТО
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
28 октября 2018, 00:24
В Госдуме заявили, что кораблям НАТО «нечего делать» в Азовском море
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
28 октября 2018, 00:39
Глава МИД Сербии напомнил ЕС о последствиях провала проекта «Южный поток»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
25 октября 2018, 20:39
Болтон был явно удивлен нежеланием Путина заигрывать и нравиться - Соловьев
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
21 октября 2018, 19:09
США уничтожают города и села под носом у российской армии
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
22 октября 2018, 01:39
Мощный комплекс ВСУ: чем «Ольха» превосходит «Смерч»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.