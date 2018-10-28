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«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
28 октября 2018, 16:54 • 57 • Политика
Повстанцы в ЦАР, как сообщают СМИ, выдвинули ультиматум о выводе российских военных с территории республики в течение 48 часов.
Отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, по мнению ряда зарубежных СМИ, спровоцировало ультиматум, который поставили российским военным и правительственным войскам повстанцы ЦАР. Они заявили, что указанные вооруженные формирования должны покинуть районы дислокации в течение 48 часов.
«Правительственные войска, дислоцированные в районах, оккупированных бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», - цитирует AFP лидера военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в ЦАР Абдулая Иссена.
При этом повстанец обвинил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в заговоре, который якобы поддерживают «наемники из России», создающие, мол, все большую опасность для демократии республики.
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