«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум

Повстанцы в ЦАР, как сообщают СМИ, выдвинули ультиматум о выводе российских военных с территории республики в течение 48 часов.

Отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, по мнению ряда зарубежных СМИ, спровоцировало ультиматум, который поставили российским военным и правительственным войскам повстанцы ЦАР. Они заявили, что указанные вооруженные формирования должны покинуть районы дислокации в течение 48 часов.

«Правительственные войска, дислоцированные в районах, оккупированных бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», - цитирует AFP лидера военной группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в ЦАР Абдулая Иссена.

При этом повстанец обвинил президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в заговоре, который якобы поддерживают «наемники из России», создающие, мол, все большую опасность для демократии республики.