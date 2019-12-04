48 часов до встречи - и удар в спину: Что стоит за убийством грузина в Берлине и при чём тут Россия?

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин прокомментировал для Царьграда громкое убийство грузина в Берлине летом этого года. Прокуратура заявила, что в преступлении заподозрили гражданина России. "Откровение" появилось накануне встречи в "нормандском формате". Жилин считает, что "нужно отдать должное англосаксам", которые конструируют нужные ситуации, "как кубики".

"Два момента важнейших. Это, конечно, встреча четвёрки, где надо что-то принимать конкретное. Хоть что-то. Потому что в противном случае всему миру станет понятно, что это уже такой военно-политический онанизм, а не какая-то структура, которая способна что-то решить. Значит, никакие общие слова, которые звучали раньше, уже особо не прокатывают. Это первый объект, по которому наносится удар. Второй момент - это консолидация и возбуждение антироссийских настроений снова, потому что они затихли. Почему гражданин Грузии? Потому что Грузия - это тоже потенциально анти-Россия. Вместе с Украиной умножаем на два - и дальше начинается эта раскрутка", - говорит Жилин.

Эксперт считает, что Украину создавали как антироссийский проект с конца XVIII века. Поэтому в случае с Украиной повернуть в другую сторону уже не получится.

"Это в стиле англосаксов. Удар в спину, провокация и так далее. И в комплексе идёт та же цепочка. Потому что если один раз у них получилось, они никогда не отказываются. Снова нам антидопинг, снова терроризм, снова кто-то кого-то убил. Никаких доказательств. Ведь Меркель могла сделать просто. Сказать: "Вот вам два дня, 48 часов, - пожалуйста, до встречи мне все доказательства на стол и я буду смотреть, что там и как". И даже если это так, при чём здесь "нормандский формат"? Он совершенно ни при чём. Это тема вообще отдельного разговора, потому что она затрагивает не Россию, она затрагивает Украину прежде всего. Я думаю, что обстановка будет развиваться и дальше в таком ключе. И противостояние будет жесточайшее. Иметь конфликт в регионе для англосаксов - милое дело. Вы посмотрите их историю. Они же везде организовывают такие вещи, а потом управляют. Вы думаете, англосаксы не могли бы урегулировать конфликт между Арменией и Азербайджаном? Да в секунду. А зачем? Они в любой момент дёрнут его - и всё, там снова заполыхает", - убеждён военный эксперт.

Напомним, убийство было совершено в августе этого года. Неизвестный велосипедист выстрелил в человека, когда тот находился в берлинском районе Моабит. В результате мужчина скончался на месте. После чего прокуратура Берлина объявила о задержании в качестве подозреваемого гражданина России.