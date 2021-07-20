Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / В России

479 участников и громкие премьеры: какая новая техника представлена на авиакосмическом салоне МАКС-2021

20 июля 2021, 08:05  •  139 • В России
В подмосковном Жуковском начинает работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Как отмечают эксперты, в этом году выставка богата на громкие новинки. В частности, российские производители представят перспективный истребитель, бизнес-версию лайнера SSJ-100, пассажирские самолёты Ил-114-300 и МС-21-310 с двигателями ПД-14. Также на МАКС впервые будут показаны вертолёты Ми-171А3, Ка-32А11М и «Ансат-М». Зарубежные предприятия привезли в Жуковский дальнемагистральный лайнер А350-1000 и усовершенствованный турбовинтовой самолёт L-410NG. Специалисты называют МАКС-2021 крупнейшей в этом году авиационной выставкой в мире.
 
Статическая экспозиция на авиакосмическом салоне в Жуковском © МАКС-2021
 

Во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Деловая программа выставки продлится до 23-го числа, а широкая публика сможет ознакомиться с экспозицией 21—25 июля.

Во время работы салона возможности современной авиатехники над аэродромом Лётно-исследовательского института имени М.М. Громова продемонстрируют лётчики пилотажных групп «Стрижи», «Русские витязи», «Беркуты», «Соколы России» и индийской эскадрильи Sarang.

Как отмечают эксперты, в этом году МАКС необычайно богат на громкие премьеры перспективных образцов военной и гражданской техники. Список участников насчитывает 479 организаций из РФ и других государств.

Из крупнейших зарубежных корпораций свою продукцию представят Airbus, Boeing, французский производитель двигателей и электронной аппаратуры Safran, немецкий двигателестроительный гигант MTU Maintenance, российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. В заочном формате участие в салоне принимает бразильская авиастроительная компания Embraer.

«С учётом объективных ограничений из-за COVID-19 в этом году МАКС можно назвать крупнейшей в мире международной выставкой авиакосмической техники. Для многих компаний салон в Жуковском — уникальная возможность продемонстрировать свою продукцию не только российским партнёрам, но и широкому кругу потенциальных иностранных заказчиков», — отметил в беседе с RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Неподдельный интерес»

 

Однако главной премьерой салона, по мнению экспертов, станет презентация нового российского истребителя, которую проведёт «Ростех». Облик и характеристики машины пока остаются интригой, однако из тизера, который распространила госкорпорация, следует, что самолёт будет оснащён одномоторным силовым агрегатом, нетрадиционным для отечественной двигателестроительной школы.

Также предполагается, что истребитель разработан в значительной степени для экспортных целей, поскольку в видеоролике можно увидеть лётчиков ВВС из разных государств.

«Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный законодатель мод в создании боевых самолётов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — заявили в «Ростехе» в преддверии презентации самолёта.

Обширную экспозицию на МАКС-2021 представляет Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК). Посетители салона могут ознакомиться с экспортной модификацией истребителя пятого поколения Су-57, бизнес-версией ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ-100, региональным самолётом Ил-114-300.

Дебютантом выставки в Жуковском станет пассажирский самолёт МС-21-310 с двигателями ПД-14 разработки предприятия «ОДК-Пермские моторы». Первый полёт эта машина совершила в декабре 2020 года. Ранее на лайнеры семейства МС-21 устанавливались агрегаты PW1400G американской компании Pratt & Whitney.

Как ожидают в ОАК, МС-21 с началом коммерческой эксплуатации станет одним из лучших самолётов в своём классе благодаря оригинальной аэродинамической схеме, оснащению российскими двигателями, использованию новых сплавов, композиционных материалов и бортового оборудования.

Серийное производство МС-21 должно быть запущено в 2022 году. По последним данным, объём портфеля заказов на семейство этих пассажирских машин составляет 175 единиц.

В сегменте лёгкой авиации на МАКС-2021 впервые представлен многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал», создающийся на замену легендарному Ан-2. Как утверждает разработчик, компания «Байкал Инжиниринг», машина станет надёжным, неприхотливым в обслуживании и доступным по цене транспортным средством. Главным инвестором проекта выступает Минпромторг РФ.

  • ЛМС-901 «Байкал»
  • © «Байкал-инжиниринг»

«Байкал» разрабатывается с учётом всех современных тенденций в малой авиации. Одна из главных особенностей ЛМС-901 заключается в необычайно низкой цене лётного часа — 30 тыс. рублей.

По ряду характеристик ЛМС-901 должен превзойти западные аналоги — Cessna 208, Quest Kodiak 100, Pilatus PC-6. В планах разработчика — обязательно выйти на экспорт и занять до 5% общемирового рынка лёгких многоцелевых самолётов.

Как заявил в майском интервью RT главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Дёмин, первое время машина будет оснащаться американским силовым агрегатом General Electric. Однако в дальнейшем ЛМС-901 получит российский двигатель ВК-800СМ, что «сильно снизит риски для заказчиков».

Среди зарубежных самолётов дебютантом МАКС-2021 является широкофюзеляжный лайнер А350-1000, рассчитанный на перевозку 440 пассажиров в одноклассной компоновке. Дальность полёта машины может превышать 16 тыс. км.

К преимуществам своего детища Airbus относит двигатели Rolls Royce Trent XWB 97 с увеличенной на 15% тягой, а также широкую интеграцию современных материалов — лайнер на 53% изготовлен из композитов.

Собственную новинку самолётной техники представила публике чешская компания Aircraft Industries (Let Kunovice). В Жуковском предприятие демонстрирует изделие L-410NG — представителя нового поколения популярного в социалистические времена многоцелевого турбовинтового чехословацкого L-410 Turbolet.

Как отмечается в материалах производителя, по сравнению с предшественником модернизированный самолёт имеет повышенную грузоподъёмность, самую просторную пассажирскую кабину в своей категории, улучшенные лётные и эксплуатационные характеристики.

«Новая конструкция крыла с кессонными топливными баками (wet wings) и увеличенной вместимостью объёма топлива открывает новые возможности для более широкого использования самолёта в качестве морской, патрульной и наблюдательной версии», — сообщается на сайте Aircraft Industries.

«Уникальные возможности»

 

Из вертолётной техники на МАКС-2021 представлен ряд новейших российских машин. Одна из них — Ми-171А3 — первый вертолёт в РФ, созданный специально для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ.

Он был разработан в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Ми-171А3 приспособлен под перевозку людей, грузов и проведение поисково-спасательных миссий. Первый полёт машины запланирован на начало 2022 года.

«Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своём классе — он позволяет перевозить 24 пассажира, тогда как иностранные аналоги вмещают до 19 человек. В то же время Ми-171А3 дешевле своих иностранных конкурентов и превосходит их по цене лётного часа более чем на 20%», — отмечается в материалах «Ростеха».

  • Вертолёт Ми-171А3
  • © Ростех
«Шаги к нормализации обстановки»: в Москве отменили систему обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов

Ещё одна премьера авиакосмического салона в Жуковском — многоцелевой вертолёт Ка-32А11М, являющийся глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя на международном рынке Ка-32А11ВС.

Машина оснащена газотурбинным двигателем ВК-2500ПС-02 с электронно-цифровой автоматизированной системой управления. Мощность силового агрегата позволяет использовать внешнюю подвеску грузоподъёмностью до 5300 кг. Также модернизации подверглись авионика и кабина вертолёта.

Впервые на МАКС-2021 демонстрируется усовершенствованный многофункциональный вертолёт лёгкого класса «Ансат-М». Первый полёт эта машина совершила в конце 2020 года. В ходе испытаний аппарат подтвердил заявленную дальность в 640 км. При этом с дополнительным топливным баком дистанция полёта увеличивается до 790 км.

«Ансат-М» получил современный автопилот, новые лопасти несущего и рулевого винтов, которые благодаря улучшенной аэродинамике снижают уровень шума и увеличивают взлётный вес вертолёта до 3800 кг. Важной новацией машины стало более широкое использование композитов в конструкции — их доля выросла с 15 до 35%.

Как заявил Олег Пантелеев, несмотря на пандемию коронавируса, организаторам МАКС-2021 удалось собрать на площадке в Жуковском обширную экспозицию перспективной авиационной техники и организовать насыщенную деловую программу.

«МАКС проходит в сложных условиях, но, насколько можно судить, организаторам удалось максимально сократить риски, связанные с COVID-19. Прослеживается интерес иностранцев и стремление российских производителей удивить новинками. Ряд отечественных образцов, безусловно, можно назвать громкими мировыми премьерами, за которыми, видимо, последуют переговоры о сотрудничестве», — полагает эксперт.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также обратил внимание на то, что трудности, вызванные пандемией коронавируса, не помешали представить на МАКС-2021 обширный ряд новинок.

«Главное событие — это, конечно, презентация нового российского военного самолёта, но салон в Жуковском богат на машины гражданской авиации, вертолётной техники, разнообразное бортовое оборудование. Демонстрация такой широкой гаммы изделий — показатель успехов российской промышленности. Это отражает желание Москвы наращивать экспорт высокотехнологичной продукции», — подытожил Михайлов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






139
Источник
Похожие новости
17 июля 2021, 23:15
Как минимум до 15 сентября: суд отправил под домашний арест девушку, сбившую детей на переходе в Москве
19 июля 2021, 13:45
«Купил старые жигули и телевизор»: как башкирский тракторист в 1992 году нашёл в поле огромный золотой самородок
17 июля 2021, 15:55
«Всем очень горько от того, как обошлись с памятником»: как демонтировали единственный в России деревянный планетарий
19 июля 2021, 22:00
«Дикость абсолютная»: что известно о «частной» подземной тюрьме под Петербургом
18 июля 2021, 15:45
«Экстраординарные способности требуют доказательств»: как скептики разоблачают экстрасенсов
19 июля 2021, 11:00
«Грузоподъёмность, проходимость, комфорт»: представитель «Вездеходов Макарова» — об уникальности машины «Бурлак»
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду В...
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 02:40
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул пат...
20 июля 2021, 00:50
Экспансия в Таджикистан обернется проблемами для русских. База будет в осаде
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2021, 11:50
"Мы требуем" не пройдёт: русский депутат поставил ультиматум Киеву
15 июля 2021, 06:10
Депутат Рады разоблачил афёру Киева с русским газом
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
18 июля 2021, 07:35
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
13 июля 2021, 09:15
Люди взялись за автоматы. Куба готова стрелять по США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.