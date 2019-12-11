474 болгарских километра. Сварной шов газовой трубы не простой, а золотой • 119 • Аналитика

Болгарский транзит с украинским акцентом

Сейчас непросто оценить, на каком направлении газового транзита у России больше трудностей: северном, южном или же просто на украинском. «Северный поток», кажется, решил датский ребус, а вот разберётся ли «Турецкий поток» с болгарским демаршем, пока не совсем ясно.



Последние новости из Софии обнадёживают, и похоже, не просто так российский президент уже успел дать понять Болгарии, что может пойти и в обход. А болгарский премьер даже успел ответить, что у России нет альтернативы Болгарии.





Прямое вмешательство Владимира Путина показывает, что всё складывается непросто. Спор явно затягивается, хотя прекращение украинского транзита становится всё ближе и всё вероятней. И к сожалению, дело явно не обойдётся без прямого или косвенного вмешательства американского прагматика из Белого дома – Дональда Трампа. Россия и «Газпром» уже получили очередную порцию санкций за «Северный поток», теперь в очередь за санкциями, кажется, поставили и «Турецкий поток».



Есть в болгарской литературе один герой, которого многие «братушки» недолюбливают, примерно так же, как чехи бравого солдата Швейка. Он вышел из-под пера незабвенного Алеко Константинова и зовут его Бай Ганю. Простоватый и прижимистый, зато хозяйственный провинциал, что называется, себе на уме. Где-то может и вляпаться, но выгоды своей, пусть мизерной, не упустит никогда.



В ожидании часа Х, когда 1 января Украина, скорее всего, перекроет российский газовый вентиль, болгарские партнёры российского «Газпрома» явно перечитали похождения Бай Ганю. Чего стоит хотя бы присоединение Болгарии к Трансбалканскому трубопроводу, по которому голубое топливо идёт из России в Турцию. Через Украину. И если в Киеве отключат газ, то в Софию его можно будет поставлять реверсом из «Турецкого потока».



Положение дел стало особенно острым, когда выяснилось, что с пуском «Турецкого потока» первого, или, как заявил турецкий президент Р. Эрдоган, восьмого января 2020 года, Болгария автоматически перестаёт быть транзитёром российского газа. В настоящее время газ из РФ в Турцию поступает через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию по тому самому Трансбалканскому коридору. Но необходимость в таких поставках отпадает – Анкара будет получать русский газ по «Турецкому потоку».





Болгары уже успели посчитать свои потери от этого – получилось 110 млн. долл. Но, скорее всего, сейчас болгарские чиновники не считают убытки, а просто потирают руки от удовольствия в связи со своей ловкой комбинацией. Вот мол, и с газом остались, и русского монополиста перехитрили. Тот ведь ещё и с Венгрией, и с Сербией, куда более лояльными к России на протяжении вот уже десятка лет, будет должен что-то делать.



И всё это после того как удалось разрубить «датский» узел на «Северном потоке 2». Однако наследникам Бай Ганю было бы весьма полезно напомнить, что Трансбалканский газопровод с финальной точкой в австрийском Баумгартене остаётся недостроенным. В чём его коренное отличие и от «Турецкого потока», и от скромного Трансбалканского коридора.



Без оглядки на Турцию

Договорённость о том, что Москва и Анкара откажутся от поставок по Трансбалканскому коридору, как только запустят «Турецкий поток», была достигнута ещё в 2017 году. И никто не делал из неё секрета. Из двух его веток одна поставляет газ напрямую в Турцию, а другая – транзитом через эту страну на юг Европы.



Как пройдёт вторая ветка, обсуждали очень долго, и в итоге выбор пал на Болгарию, но, по всей видимости, это было ошибкой. Хотя София может и просто поторговаться, причём не только с Москвой и Анкарой, но и с Вашингтоном, не зря же туда столь оперативно слетал премьер Бойко Борисов. Очевидно, спрашивал, как Софию могут наказать за участие в «Турецком потоке».





В ситуации на юге у «Газпрома» нет таких мощных союзников, как на севере. А подавать газ в направлении на Будапешт и Белград как-то надо. Трудно понять, почему Россия так долго тянула с ультиматумом в адрес Болгарии, но, тем не менее, угроза наконец-то прозвучала, причём из уст самого российского президента. Отложена она была, судя по всему, только в расчёте на более сговорчивого украинского президента.



Расчёт не оправдался, но, возможно, только пока. Газовая война с Украиной практически не прекращается со времён распада СССР и вполне может оказаться более продолжительной, чем Столетняя. С каждым годом она втягивает в сферу воздействия всё больше и больше стран, причём уже давно не только европейских.





Может быть, только Юго-Восточная Азия пока может себе позволить роскошь не замечать «украинский синдром», хотя «Сила Сибири» говорит о том, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. СМИ на Западе сейчас регулярно напоминают, что Россия пытается использовать не только слабость Украины, но и развод Анкары с Вашингтоном. При этом как-то забывается, что на первом месте тут чистая прагматика.



На случай украинского «нет» надо что-то предпринимать, поскольку от Болгарии удар ниже пояса Россия получает уже не в первый раз. Когда-то, в 90-е годы, в приморском болгарском Бургасе всерьёз обосновался российский «Лукойл», выстроивший там мощный нефтеперерабатывающий завод, но это ничуть не помогло в разрешении кризиса с нефтепроводом Бургас — Александруполис (Болгария — север Греции).





Нефть в трубопровод должна была поступать из Новороссийска, и он мог разгрузить находящиеся под контролем Турции средиземноморские проливы. С этой трубой не сложилось только из-за чрезмерных запросов Болгарии, как и потом уже с газовым «Южным потоком», от которого Москве пришлось просто отказаться.



Тогда даже Греция делала «Газпрому» нескромное предложение протянуть трубопровод из Турции через свою территорию, и далее — вплоть до Италии. Однако в тот момент Россия только начинала налаживать деловые нефтегазовые отношения с Турцией, и «Газпром» такое предложение принять не смог.



На сегодня «Турецкому потоку» не хватает до завершения только 500 с небольшим километров, из которых 474 проходят по территории Болгарии. Балканский газопровод должен был строить итальянско-саудовский консорциум Arcade, выбранный как будто нарочно в пику русскому «Газпрому». Как и можно было ожидать, проект он откровенно завалил, чему поспособствовали и болгары, устроившие пятимесячные разборки с конкурентом Arcade.



При этом тот самый премьер Бойко Борисов беззастенчиво ссылался на нормы Евросоюза, из-за которых вообще-то тормозились многие проекты «Газпрома». Сам же поспешил на рандеву с президентом США Дональдом Трампом для консультаций среди прочего и по энергетическому вопросу.



Кстати, теми же нормами ЕС российскому газовому монополисту не раз тыкали в глаза по поводу другого амбициозного проекта – «Северного потока». Однако последнюю датскую «запятую» русский «Газпром» проигнорировал при самом прямом участии именно европейских энергетических гигантов.



Получилось так, что прецедента не получилось. Получилось только слегка притормозить реализацию проекта. Теперь точно так же может случиться и с «Турецким потоком», хотя в союзниках у «Газпрома» там остаются в основном турецкие же фирмы. Таких аргументов, как в споре с Данией, у «Газпрома» на юге маловато, зато альтернативных маршрутов гораздо больше, чем в случае с датским вето по «Nord Stream 2».



И как стало известно буквально накануне, почти ультиматум российского президента сработал без промедления. Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов заявил, что Болгария с 1 января 2020 года сможет обеспечивать транзитные поставки газа в Грецию и Македонию из «Турецкого потока». По словам Малинова, 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединивший «Турецкий поток» с «Балканским потоком», который находится на территории Болгарии. Сейчас непросто оценить, на каком направлении газового транзита у России больше трудностей: северном, южном или же просто на украинском. «Северный поток», кажется, решил датский ребус, а вот разберётся ли «Турецкий поток» с болгарским демаршем, пока не совсем ясно.Последние новости из Софии обнадёживают, и похоже, не просто так российский президент уже успел дать понять Болгарии, что может пойти и в обход. А болгарский премьер даже успел ответить, что у России нет альтернативы Болгарии.Прямое вмешательство Владимира Путина показывает, что всё складывается непросто. Спор явно затягивается, хотя прекращение украинского транзита становится всё ближе и всё вероятней. И к сожалению, дело явно не обойдётся без прямого или косвенного вмешательства американского прагматика из Белого дома – Дональда Трампа. Россия и «Газпром» уже получили очередную порцию санкций за «Северный поток», теперь в очередь за санкциями, кажется, поставили и «Турецкий поток».Есть в болгарской литературе один герой, которого многие «братушки» недолюбливают, примерно так же, как чехи бравого солдата Швейка. Он вышел из-под пера незабвенного Алеко Константинова и зовут его Бай Ганю. Простоватый и прижимистый, зато хозяйственный провинциал, что называется, себе на уме. Где-то может и вляпаться, но выгоды своей, пусть мизерной, не упустит никогда.В ожидании часа Х, когда 1 января Украина, скорее всего, перекроет российский газовый вентиль, болгарские партнёры российского «Газпрома» явно перечитали похождения Бай Ганю. Чего стоит хотя бы присоединение Болгарии к Трансбалканскому трубопроводу, по которому голубое топливо идёт из России в Турцию. Через Украину. И если в Киеве отключат газ, то в Софию его можно будет поставлять реверсом из «Турецкого потока».Положение дел стало особенно острым, когда выяснилось, что с пуском «Турецкого потока» первого, или, как заявил турецкий президент Р. Эрдоган, восьмого января 2020 года, Болгария автоматически перестаёт быть транзитёром российского газа. В настоящее время газ из РФ в Турцию поступает через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию по тому самому Трансбалканскому коридору. Но необходимость в таких поставках отпадает – Анкара будет получать русский газ по «Турецкому потоку».Болгары уже успели посчитать свои потери от этого – получилось 110 млн. долл. Но, скорее всего, сейчас болгарские чиновники не считают убытки, а просто потирают руки от удовольствия в связи со своей ловкой комбинацией. Вот мол, и с газом остались, и русского монополиста перехитрили. Тот ведь ещё и с Венгрией, и с Сербией, куда более лояльными к России на протяжении вот уже десятка лет, будет должен что-то делать.И всё это после того как удалось разрубить «датский» узел на «Северном потоке 2». Однако наследникам Бай Ганю было бы весьма полезно напомнить, что Трансбалканский газопровод с финальной точкой в австрийском Баумгартене остаётся недостроенным. В чём его коренное отличие и от «Турецкого потока», и от скромного Трансбалканского коридора.Договорённость о том, что Москва и Анкара откажутся от поставок по Трансбалканскому коридору, как только запустят «Турецкий поток», была достигнута ещё в 2017 году. И никто не делал из неё секрета. Из двух его веток одна поставляет газ напрямую в Турцию, а другая – транзитом через эту страну на юг Европы.Как пройдёт вторая ветка, обсуждали очень долго, и в итоге выбор пал на Болгарию, но, по всей видимости, это было ошибкой. Хотя София может и просто поторговаться, причём не только с Москвой и Анкарой, но и с Вашингтоном, не зря же туда столь оперативно слетал премьер Бойко Борисов. Очевидно, спрашивал, как Софию могут наказать за участие в «Турецком потоке».В ситуации на юге у «Газпрома» нет таких мощных союзников, как на севере. А подавать газ в направлении на Будапешт и Белград как-то надо. Трудно понять, почему Россия так долго тянула с ультиматумом в адрес Болгарии, но, тем не менее, угроза наконец-то прозвучала, причём из уст самого российского президента. Отложена она была, судя по всему, только в расчёте на более сговорчивого украинского президента.Расчёт не оправдался, но, возможно, только пока. Газовая война с Украиной практически не прекращается со времён распада СССР и вполне может оказаться более продолжительной, чем Столетняя. С каждым годом она втягивает в сферу воздействия всё больше и больше стран, причём уже давно не только европейских.Может быть, только Юго-Восточная Азия пока может себе позволить роскошь не замечать «украинский синдром», хотя «Сила Сибири» говорит о том, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. СМИ на Западе сейчас регулярно напоминают, что Россия пытается использовать не только слабость Украины, но и развод Анкары с Вашингтоном. При этом как-то забывается, что на первом месте тут чистая прагматика.На случай украинского «нет» надо что-то предпринимать, поскольку от Болгарии удар ниже пояса Россия получает уже не в первый раз. Когда-то, в 90-е годы, в приморском болгарском Бургасе всерьёз обосновался российский «Лукойл», выстроивший там мощный нефтеперерабатывающий завод, но это ничуть не помогло в разрешении кризиса с нефтепроводом Бургас — Александруполис (Болгария — север Греции).Нефть в трубопровод должна была поступать из Новороссийска, и он мог разгрузить находящиеся под контролем Турции средиземноморские проливы. С этой трубой не сложилось только из-за чрезмерных запросов Болгарии, как и потом уже с газовым «Южным потоком», от которого Москве пришлось просто отказаться.Тогда даже Греция делала «Газпрому» нескромное предложение протянуть трубопровод из Турции через свою территорию, и далее — вплоть до Италии. Однако в тот момент Россия только начинала налаживать деловые нефтегазовые отношения с Турцией, и «Газпром» такое предложение принять не смог.На сегодня «Турецкому потоку» не хватает до завершения только 500 с небольшим километров, из которых 474 проходят по территории Болгарии. Балканский газопровод должен был строить итальянско-саудовский консорциум Arcade, выбранный как будто нарочно в пику русскому «Газпрому». Как и можно было ожидать, проект он откровенно завалил, чему поспособствовали и болгары, устроившие пятимесячные разборки с конкурентом Arcade.При этом тот самый премьер Бойко Борисов беззастенчиво ссылался на нормы Евросоюза, из-за которых вообще-то тормозились многие проекты «Газпрома». Сам же поспешил на рандеву с президентом США Дональдом Трампом для консультаций среди прочего и по энергетическому вопросу.Кстати, теми же нормами ЕС российскому газовому монополисту не раз тыкали в глаза по поводу другого амбициозного проекта – «Северного потока». Однако последнюю датскую «запятую» русский «Газпром» проигнорировал при самом прямом участии именно европейских энергетических гигантов.Получилось так, что прецедента не получилось. Получилось только слегка притормозить реализацию проекта. Теперь точно так же может случиться и с «Турецким потоком», хотя в союзниках у «Газпрома» там остаются в основном турецкие же фирмы. Таких аргументов, как в споре с Данией, у «Газпрома» на юге маловато, зато альтернативных маршрутов гораздо больше, чем в случае с датским вето по «Nord Stream 2».И как стало известно буквально накануне, почти ультиматум российского президента сработал без промедления. Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов заявил, что Болгария с 1 января 2020 года сможет обеспечивать транзитные поставки газа в Грецию и Македонию из «Турецкого потока». По словам Малинова, 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, соединивший «Турецкий поток» с «Балканским потоком», который находится на территории Болгарии. Артём Алексеев, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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