47 ронинов нашего хутора • 89 • Аналитика







Лично у автора никаких проблем с тараканами в свидомых головах нет. Это святое право каждого. Тем более понятно, что теперь любой рукопожатный товарищ попытается урвать своё. И список будут стараться выжимать, как алкаш выжимает в стакан крысу, свалившуюся в банку с самогоном. Посему после просмотра этого списка 47-ми хуторянских ронинов у меня возник только один вопрос: кто все эти люди? Ну, слезливый Муждабаев, ну, с недавнего времени косноязычный Киселёв (может, дружба с президентом-бутылкой сказывается?), ну, бездарно-фейковый Ганапольский… Но кто все остальные-то?







Иван Яковина



Иван Яковина. Когда-то работал в «Ленте». После опубликованного интервью с представителем запрещённого в России «Правого сектора» издание получило очередное предупреждение — до закрытия конторы остался шаг. Владельцы резонно решили, что такой геморрой им не нужен, и сняли редактора. Коллектив единомышленников топнул ножкой. Посему часть сотрудников быстро расползлась по информационному рынку стран СНГ в поисках, где можно харчеваться, а другая часть отаборилась в Прибалтике и основала до хохота бездарную «Медузу». Яковина же пристроился на Украине в издании «Новое время». Чтобы охарактеризовать весь масштаб и профессионализм Яковины, хватит лишь его собственных слов: «Я вернусь в Россию, если Путина убьют». Тушите свет…



Екатерина Сергацкова. Ранее она подъедалась в мутных, по моему скромному мнению, изданиях «АиФ» и «Московский комсомолец». После решила организовать своё собственное, которое быстро накрылось медным тазом – по очень-очень достоверным источникам, из-за личного вмешательства Путина. Перебравшись на Украину, Катя принялась отчаянно глаголить истину в рамках одобряемого свыше тренда аж в 5 (!) изданиях.



Илья Богданов. Тут проще пареной репы. Обычный Иуда – воевал в карательных батальонах правосеков, старался проскользнуть в Верховную раду от блока Порошенко. Сейчас открыл кабак корейской кухни в Киеве.



Сергей Гришин. Этот субъект уже чисто украинского розлива. После грязной истории с распилом денег «Громадського ТБ» (тот ещё анекдот) подрабатывает прачкой репутации Порошенко и Гройсмана. Но в последнее время нюх заставил его несколько завибрировать.



Даниил Яневский. Историк, журналист, редактор, телеведущий – человек-оркестр. Более-менее известен в России, точнее, у российских пользователей сети, своим трусливо-хамским поведением. Пригласив в эфир представителя московского отделения Human Rights Watch и рассчитывая услышать плачь Ярославны по поводу русских орд, Яневский сел в лужу. Как он ни клял русских во всех смертных грехах, развести на русофобию не удалось. Поэтому он сделал потрясающе профессиональный журналистский шаг – выключил приглашенную даму в прямом эфире.



Юрий Андрухович. Вроде бы писатель, вроде бы поэт. Одно точно – патентованный русофоб из Ивано-Франковска. Выступает за полное искоренение русского языка как такового. Неоднократно заявлял, что, цитирую, «агрессором всегда была Россия». Ну всегда, хоть ты тресни…







Виталий Портников. Даже скучно – выкормыш радио «Свобода». Тут всё.



Роман Скрыпин. Ещё один птенец радио «Свобода». По утверждениям коллег, свистнул средства, собранные сердобольными украинцами на то самое «Громадсько ТБ». Более того, после претензий бывших братьев по борьбе с кровавым режимом даже согласился вернуть… часть… потом… может быть…





Роман Скрыпин



Роман Буткевич. Типа журналист, типа человек, типа дышит. Одна фраза скажет многое: «Всё просто. В Донецкой области 4 миллиона жителей, не меньше 1,5 миллионов нужно убить». Правда, его упитанного тела на Донбассе замечено не было, но по человеконенавистническим призывам эти ребята мастера. Кстати, он ещё и поёт.



Владимир Притула. Опять-таки, кормился в «Свободе», менял издания как перчатки, но более известен как экс-супруг Алёны Притулы, которая схоронила не одного интимного партнёра. Володе ещё повезло. Гонгадзе, Шеремет – это только известные имена тех, кому не повезло.



По имени и фамилии Владимир Задирака удалось найти целых двух товарищей. Первый – основатель сети киевских кофеен. Второй – мутный журналист с не менее мутного «Обозревателя». А может быть, это один человек?



Карл Волох. Типичный представитель Западной Украины. Подъедался в районных и киевских газетах, пока в 1990 не мигрировал в Израиль. Видимо, на родине предков за десять лет как-то не прижился, вернулся на Украину уже в статусе «предпринимателя». В своих статейках Волох наше Отечество именует «ватопитомником» и т.д.





Денис Мацола



Денис Мацола. Малопонятный бывший житель Крыма, «сделавший тапки» сразу после возвращения полуострова домой. Сейчас размазывает желчь по интернетовской версии всё той же «Свободы». Дмитрий Захаров: фальсификатор или профан?



Ян Валетов, он же Борис Битнер. Бизнесмен и писатель вроде бы. Стандартный приверженец бандеровщины. Сожжённых людей в доме профсоюзов в Одессе считает «полезными идиотами». Россия в его понимании — «империя зла». Что тут скажешь? Вы хоть методички меняйте.



Денис Казанский. Мелкая сошка. Якобы журналист и блогер. Временно обитал на Донбассе. После известных событий сбежал в Киев, откуда строчит гневные «изобличающие» статейки. Выступает как эксперт по Юго-востоку, хотя торчит в Киеве безвыездно. Дико верещит, что ДНР и ЛНР народ Донбасса ненавидит, что является ложью. И дело не в том, что у меня есть друзья из ЛНР, а в том, что сами республики и состоят из простых граждан, которые уже несколько лет плюют в рыло киевской хунте.





Денис Казанский



Более всего мне понравился последний выложенный на «Обозревателе» материал Казанского. Он тотально описывает всю зашоренность самого сознания свидомой части украинских граждан. Дело в том, что после недавнего футбольного матча, проведённого в Киеве между «Реалом» и «Ливерпулем», приехавшие европейцы знатно «отдохнули» в парке имени Тараса Шевченко. Отдохнули в том смысле, что загадили парк донельзя. «Европейский» свинарник, естественно, смутил некоторых киевлян. Но Дениска быстро потушил «сепаратистские» настроения особо привередливых сограждан. Казанский объяснил, что Европа — это вам не Северная Корея (когда ж её в покое-то сетевые эксперты оставят?), а поэтому всё хорошо. Ну, любят погулять ребятки, что с того? Вам что, «европейский путь» не нравится?



Последний шанс Донбасса

Лариса Ницой



А вот ещё одна яркая обитательница этого паноптикума – Лариса Ницой. Ларочку считают детской писательницей и педагогом, хотя любой практикующий психиатр эту особу к детям не подпустил бы на пушечный выстрел. Она известна тем, что в приступе свидомой истерики кидается на продавцов, которые, на свою беду, разговаривают на русском языке. Также является апологетом шизофренической теории Руси-Украины.



Можно долго перечислять этих граждан. При этом многие из них ввиду отсутствия связей и образования навсегда зависнут в рамках блогера. Блогера, который не то что за границу Украины никогда не вылезет со своими измышлениями, но даже из какой-нибудь Днепропетровской области носа не покажет. Все эти товарищи, выжимая из себя по капле русского, в итоге выжали и остатки разума. Но, как оказалось, инстинкт самосохранения, изжить который несколько сложнее, творит с погибшими нейронами свидомого головного мозга самые настоящие чудеса. Посему, сложив два и два, некоторые наши хуторские ронины несколько завибрировали. Кто-то начал задавать вопросы СБУ, а кто-то и вовсе допустил прямо-таки сепаратистские сомнения в том, что кровавая рука Путина рисовала этот список. Ведь одно дело — «патриотично» глумиться над Донбассом и «небратским» народом, а совсем другое — рисковать быть убитым каким-то пропитым в сопли «атошником». Свершилось! Список обречённых невинных агнцев, приговорённых лично Путиным, облетел просторы украинского информационного поля. Мутные листки, выплюнутые кривым принтером, без соблюдения какой-либо стилистики текста, обошли редакции страны истинной свободы слова. Вдали от ока Саурона свободолюбивые украинские журналисты резали руки и кровью подписывали клятву, что будут мстить пером и паранойей за каждого погибшего брата по разуму. Они ещё заведут свой заглохший «Абрамс», они ещё подплывут по Москве-реке прямо к сердцу Мордора верхом на «Zumwalt», сидя на рельсотроне, выкрашенном в милый сердцу жовто-блакитный цвет. А может даже бахнут из «Паладина», пока санитары не пришли.Лично у автора никаких проблем с тараканами в свидомых головах нет. Это святое право каждого. Тем более понятно, что теперь любой рукопожатный товарищ попытается урвать своё. И список будут стараться выжимать, как алкаш выжимает в стакан крысу, свалившуюся в банку с самогоном. Посему после просмотра этого списка 47-ми хуторянских ронинов у меня возник только один вопрос: кто все эти люди? Ну, слезливый Муждабаев, ну, с недавнего времени косноязычный Киселёв (может, дружба с президентом-бутылкой сказывается?), ну, бездарно-фейковый Ганапольский… Но кто все остальные-то?Иван Яковина. Когда-то работал в «Ленте». После опубликованного интервью с представителем запрещённого в России «Правого сектора» издание получило очередное предупреждение — до закрытия конторы остался шаг. Владельцы резонно решили, что такой геморрой им не нужен, и сняли редактора. Коллектив единомышленников топнул ножкой. Посему часть сотрудников быстро расползлась по информационному рынку стран СНГ в поисках, где можно харчеваться, а другая часть отаборилась в Прибалтике и основала до хохота бездарную «Медузу». Яковина же пристроился на Украине в издании «Новое время». Чтобы охарактеризовать весь масштаб и профессионализм Яковины, хватит лишь его собственных слов: «Я вернусь в Россию, если Путина убьют». Тушите свет…Екатерина Сергацкова. Ранее она подъедалась в мутных, по моему скромному мнению, изданиях «АиФ» и «Московский комсомолец». После решила организовать своё собственное, которое быстро накрылось медным тазом – по очень-очень достоверным источникам, из-за личного вмешательства Путина. Перебравшись на Украину, Катя принялась отчаянно глаголить истину в рамках одобряемого свыше тренда аж в 5 (!) изданиях.Илья Богданов. Тут проще пареной репы. Обычный Иуда – воевал в карательных батальонах правосеков, старался проскользнуть в Верховную раду от блока Порошенко. Сейчас открыл кабак корейской кухни в Киеве.Сергей Гришин. Этот субъект уже чисто украинского розлива. После грязной истории с распилом денег «Громадського ТБ» (тот ещё анекдот) подрабатывает прачкой репутации Порошенко и Гройсмана. Но в последнее время нюх заставил его несколько завибрировать.Даниил Яневский. Историк, журналист, редактор, телеведущий – человек-оркестр. Более-менее известен в России, точнее, у российских пользователей сети, своим трусливо-хамским поведением. Пригласив в эфир представителя московского отделения Human Rights Watch и рассчитывая услышать плачь Ярославны по поводу русских орд, Яневский сел в лужу. Как он ни клял русских во всех смертных грехах, развести на русофобию не удалось. Поэтому он сделал потрясающе профессиональный журналистский шаг – выключил приглашенную даму в прямом эфире.Юрий Андрухович. Вроде бы писатель, вроде бы поэт. Одно точно – патентованный русофоб из Ивано-Франковска. Выступает за полное искоренение русского языка как такового. Неоднократно заявлял, что, цитирую, «агрессором всегда была Россия». Ну всегда, хоть ты тресни…Виталий Портников. Даже скучно – выкормыш радио «Свобода». Тут всё.Роман Скрыпин. Ещё один птенец радио «Свобода». По утверждениям коллег, свистнул средства, собранные сердобольными украинцами на то самое «Громадсько ТБ». Более того, после претензий бывших братьев по борьбе с кровавым режимом даже согласился вернуть… часть… потом… может быть…Роман Буткевич. Типа журналист, типа человек, типа дышит. Одна фраза скажет многое: «Всё просто. В Донецкой области 4 миллиона жителей, не меньше 1,5 миллионов нужно убить». Правда, его упитанного тела на Донбассе замечено не было, но по человеконенавистническим призывам эти ребята мастера. Кстати, он ещё и поёт.Владимир Притула. Опять-таки, кормился в «Свободе», менял издания как перчатки, но более известен как экс-супруг Алёны Притулы, которая схоронила не одного интимного партнёра. Володе ещё повезло. Гонгадзе, Шеремет – это только известные имена тех, кому не повезло.По имени и фамилии Владимир Задирака удалось найти целых двух товарищей. Первый – основатель сети киевских кофеен. Второй – мутный журналист с не менее мутного «Обозревателя». А может быть, это один человек?Карл Волох. Типичный представитель Западной Украины. Подъедался в районных и киевских газетах, пока в 1990 не мигрировал в Израиль. Видимо, на родине предков за десять лет как-то не прижился, вернулся на Украину уже в статусе «предпринимателя». В своих статейках Волох наше Отечество именует «ватопитомником» и т.д.Денис Мацола. Малопонятный бывший житель Крыма, «сделавший тапки» сразу после возвращения полуострова домой. Сейчас размазывает желчь по интернетовской версии всё той же «Свободы».Ян Валетов, он же Борис Битнер. Бизнесмен и писатель вроде бы. Стандартный приверженец бандеровщины. Сожжённых людей в доме профсоюзов в Одессе считает «полезными идиотами». Россия в его понимании — «империя зла». Что тут скажешь? Вы хоть методички меняйте.Денис Казанский. Мелкая сошка. Якобы журналист и блогер. Временно обитал на Донбассе. После известных событий сбежал в Киев, откуда строчит гневные «изобличающие» статейки. Выступает как эксперт по Юго-востоку, хотя торчит в Киеве безвыездно. Дико верещит, что ДНР и ЛНР народ Донбасса ненавидит, что является ложью. И дело не в том, что у меня есть друзья из ЛНР, а в том, что сами республики и состоят из простых граждан, которые уже несколько лет плюют в рыло киевской хунте.Более всего мне понравился последний выложенный на «Обозревателе» материал Казанского. Он тотально описывает всю зашоренность самого сознания свидомой части украинских граждан. Дело в том, что после недавнего футбольного матча, проведённого в Киеве между «Реалом» и «Ливерпулем», приехавшие европейцы знатно «отдохнули» в парке имени Тараса Шевченко. Отдохнули в том смысле, что загадили парк донельзя. «Европейский» свинарник, естественно, смутил некоторых киевлян. Но Дениска быстро потушил «сепаратистские» настроения особо привередливых сограждан. Казанский объяснил, что Европа — это вам не Северная Корея (когда ж её в покое-то сетевые эксперты оставят?), а поэтому всё хорошо. Ну, любят погулять ребятки, что с того? Вам что, «европейский путь» не нравится?А вот ещё одна яркая обитательница этого паноптикума – Лариса Ницой. Ларочку считают детской писательницей и педагогом, хотя любой практикующий психиатр эту особу к детям не подпустил бы на пушечный выстрел. Она известна тем, что в приступе свидомой истерики кидается на продавцов, которые, на свою беду, разговаривают на русском языке. Также является апологетом шизофренической теории Руси-Украины.Можно долго перечислять этих граждан. При этом многие из них ввиду отсутствия связей и образования навсегда зависнут в рамках блогера. Блогера, который не то что за границу Украины никогда не вылезет со своими измышлениями, но даже из какой-нибудь Днепропетровской области носа не покажет. Все эти товарищи, выжимая из себя по капле русского, в итоге выжали и остатки разума. Но, как оказалось, инстинкт самосохранения, изжить который несколько сложнее, творит с погибшими нейронами свидомого головного мозга самые настоящие чудеса. Посему, сложив два и два, некоторые наши хуторские ронины несколько завибрировали. Кто-то начал задавать вопросы СБУ, а кто-то и вовсе допустил прямо-таки сепаратистские сомнения в том, что кровавая рука Путина рисовала этот список. Ведь одно дело — «патриотично» глумиться над Донбассом и «небратским» народом, а совсем другое — рисковать быть убитым каким-то пропитым в сопли «атошником». Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 89 Источник Похожие новости Новая Англия. Часть 1. В гостях у Кольта, Шермана и Марка Твена Товарищи, догоним и перегоним Канаду! Худший сценарий для Дамаска и Москвы в действии: США организовали пустынную бойню на истощение

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