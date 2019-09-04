«45 лет тоталитарного режима»: Болгария не признаёт, что СССР освободил Европу от нацизма

Автор:

Курганов Дмитрий

«Сомнительный тезис»

Во вторник, 3 сентября, МИД Болгарии опубликовал заявление, в котором ведомство призвало российское посольство не поддерживать «сомнительный тезис» о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма. Болгарские дипломаты указывают на то, что такое утверждение ставит в привилегированное положение некоторые политические силы в стране, а значит, является вмешательством во внутриполитические дебаты.

Также в документе отмечается, что Болгария ни в коем случае не умаляет заслуг Советского Союза в разгроме нацизма. Но вместе с этим в заявлении говорится о «полувековых репрессиях», которые Советская Армия принесла в страны Центральной и Восточной Европы. По мнению ведомства, из-за этого было подавлено гражданское сознание народа, экономическое развитие страны было «деформировано», а само государство оказалось оторванным от динамики процессов развития европейских стран.

Заявление болгарского МИД было сделано в связи с проведением в Софии выставки, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, запланированной на 9 сентября. Экспозиция будет представлена в Российском культурно-информационном центре.

1944 г. В Болгарии встречают бойцов Красной армии. Фото: www.globallookpress.com

Таким образом, ещё одна страна пытается возложить ответственность за своё современное состояние на «тоталитарный режим» Советского Союза. Разумеется, такая позиция не могла не вызвать недоумение у наших дипломатов. Российское диппредставительство подчеркнуло, что обсуждаемая выставка не имеет никакого отношения к внутриполитической обстановке в Болгарии, а её цель заключается лишь в предоставлении болгарской общественности возможности ознакомиться с материалами из российских фондохранилищ. Также в посольстве отметили, что такие официальные заявления, которые делает МИД Болгарии, обескураживают, поскольку делаются до ознакомления с материалами выставки.

От турецкого ига тоже зря освободили?

На момент написания статьи других комментариев от российской стороны не поступало. Однако пользователи Сети уже отмечают, что Болгария вслед за другими странами поёт под западную дудку. В частности, высказывается мнение, что во время того периода времени, который в Софии назвали «советской оккупацией», страна процветала, а сейчас сводит концы с концами, сваливая всё на СССР. Действительно, очень удобно.

Комментаторы отмечают, что русофобская истерия заражает всё больше стран, в том числе те, которые мы привыкли считать «братскими». Её цель – уничтожить имя великого и честного русского народа, а потом и самих людей. «Таково желание Европы. Вся католическая Европа скрежещет зубами на Россию уж второе тысячелетие», – пишут в Сети.

«Не зря Геббельс называл болгар в 1938-м «мужественным народом и нашими друзьями». А мы про них чего-то всё «братья, братья». Противно», – посетовал brain powder, напомнив, что Болгария некоторое время была союзником Третьего рейха.

То, что болгары не воевали с СССР и гордятся тем, что не сделали ни одного выстрела в нашу сторону, это факт. Но они тем не менее остаются пособниками нацизма, так как принимали участие в боях за Гитлеровскую коалицию на других территориях,

– пишет @splot74.

Также интернет-пользователи предположили, что и от турецкого ига, судя по всему, «братушек» зря освобождали.

От турецкого ига освободили *братушек*-тоже деформировали их? скучали по рабству и гаремам... — Галина Костина (@galkonor1) September 3, 2019

Как известно, Болгария присоединилась к Тройственному пакту – военно-политическому союзу, в который помимо неё входили Германия, Италия и Япония. Это произошло 27 сентября 1940 года, а уже 1 марта 1941 года немецко-фашистские войска были введены в Болгарию. С одной стороны, формально она не участвовала в нападении на СССР, тогда даже сохранялись дипломатические отношения между двумя странами. Однако под давлением Берлина была объявлена война США и Великобритании.

Освобождение Болгарии. 1944 г. Фото: www.globallookpress.com

Пятого сентября 1944 года, когда Красная армия пересекла границу Болгарии, советских солдат встречали цветами и флагами, встречали как освободителей. Спустя всего несколько дней София объявила войну Берлину, а болгарские силы приняли непосредственное участие в завершающей фазе разгрома фашистов.

Болгары должны помнить правду

Конечно, как и в случае с Грузией, другими странами, позиция властей совсем не означает, что болгары считают так же, как и дипломаты. Но вызывает беспокойство, что им пытаются навязывать исковерканную историю вместо той, которая на протяжении десятилетий рассказывала всему миру о героическом подвиге Красной армии и её союзников по разгрому фашистских захватчиков. Именно поэтому МИД Болгарии так ополчился на предстоящую выставку.

Чем больше поколений сменится, тем меньше останется тех, кто будет ценить то, что сделали советские войска для десятков стран Европы. Спустя ещё несколько десятилетий может получиться так, что болгары действительно будут вспоминать не освобождение от нацизма, а объявление войны Советским Союзом 5 сентября 1944 года. А солдат-освободителей станут называть «оккупантами». Глядя на пример той же Прибалтики, такому развитию событий удивляться не придётся. Да и тот факт, что Болгария – член НАТО с 2004 года, говорит сам за себя.