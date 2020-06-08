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400 миллионов, "потерянные" главой Бурятии на глазах у Путина, "найдутся" лишь в следующем году
08 июня 2020, 09:00 • 21 • Политика
Власти Бурятии направят почти 600 млн рублей на реконструкцию старого корпуса Национальной библиотеки региона, из них около 400 млн рублей - в 2021 году. Ранее глава региона Алексей Цыденов попал впросак на глазах у президента страны, называя стоимость выделенных на проект средств из федерального бюджета.
Президент России Владимир Путин накануне поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который рассказывал об освоенных на строительстве нового корпуса библиотеки средствах. Чиновник отмечал, что для возведения нового корпуса библиотеки и оснащения современным оборудованием было выделено 615 млн рублей.
На этих словах глава государства его прервал и заметил, что цифры, озвученные Цыденовым, не сходятся: "Не, не, не - миллиард. По моим данным, миллиард (был выделен - ред.). Если Вы говорите 600 (миллионов - ред.) - где 400 миллионов?".
Региональный чиновник тут же исправился, пояснив, что изначально говорил о сумме на новую библиотеку, однако в рамках того же проекта планируется реконструкция и старого здания.
"Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко... оказалось, всё не так", - с улыбкой попытался объяснить Цыденов.
В Сети, впрочем, раскритиковали "спалившегося" губернатора. По мнению граждан, библиотека за миллиард - это чересчур.
"600 пишем 400 в уме, занимательная математика от губернатора", - отметил в комментариях "Яндекс.Новостей" Сергей С.
"Как бы у этой библиотеки через год-два стены от крыши не отвалились. Сдаётся мне, что там даже и не 300 млн ушло", - добавил Олег.
"Библиотека - лярд! Это жесть. Они там полки золотые делали что ли?", "Библиотека? В Бурятии?? За миллиард???" - изумленно уточняют блогеры.
Впрочем, после этого казуса в Бурятии официально объяснили ход трат в рамках этого проекта.
В частности, пояснили в республике, на реконструкцию старого корпуса Национальной библиотеки региона будут направлены почти 600 млн рублей. И из этих средств большая часть - около 400 млн рублей – только в 2021 году.
"После перемещения книжного фонда в новый корпус в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 млн рублей, в 2021 году запланировано еще 433 млн рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении республиканского правительства.
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