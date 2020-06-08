400 миллионов, "потерянные" главой Бурятии на глазах у Путина, "найдутся" лишь в следующем году

Президент России Владимир Путин накануне поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который рассказывал об освоенных на строительстве нового корпуса библиотеки средствах. Чиновник отмечал, что для возведения нового корпуса библиотеки и оснащения современным оборудованием было выделено 615 млн рублей.

На этих словах глава государства его прервал и заметил, что цифры, озвученные Цыденовым, не сходятся: "Не, не, не - миллиард. По моим данным, миллиард (был выделен - ред.). Если Вы говорите 600 (миллионов - ред.) - где 400 миллионов?".

Региональный чиновник тут же исправился, пояснив, что изначально говорил о сумме на новую библиотеку, однако в рамках того же проекта планируется реконструкция и старого здания.

"Вы абсолютно точные цифры называете. Я хотел немножко... оказалось, всё не так", - с улыбкой попытался объяснить Цыденов.

В Сети, впрочем, раскритиковали "спалившегося" губернатора. По мнению граждан, библиотека за миллиард - это чересчур.

"600 пишем 400 в уме, занимательная математика от губернатора", - отметил в комментариях "Яндекс.Новостей" Сергей С.

"Как бы у этой библиотеки через год-два стены от крыши не отвалились. Сдаётся мне, что там даже и не 300 млн ушло", - добавил Олег.

"Библиотека - лярд! Это жесть. Они там полки золотые делали что ли?", "Библиотека? В Бурятии?? За миллиард???" - изумленно уточняют блогеры.

Впрочем, после этого казуса в Бурятии официально объяснили ход трат в рамках этого проекта.

В частности, пояснили в республике, на реконструкцию старого корпуса Национальной библиотеки региона будут направлены почти 600 млн рублей. И из этих средств большая часть - около 400 млн рублей – только в 2021 году.

"После перемещения книжного фонда в новый корпус в этом году началась реконструкция старого корпуса библиотеки. В 2020 году на работы выделено более 161 млн рублей, в 2021 году запланировано еще 433 млн рублей. В общем, реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении республиканского правительства.