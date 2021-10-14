400 м под крылом: почему жители Тёплого Стана жалуются на низколетящие авиалайнеры

С начала года жители нескольких районов Москвы жалуются на повышенный уровень шума заходящих на посадку пассажирских самолётов. После перехода России на международные стандарты воздушного движения маршруты стали проходить прямо над жилыми кварталами. Между тем в Роспотребнадзоре уже подтвердили, что из-за низколетящих авиалайнеров уровень шума превышает допустимые нормы. Как москвичи пытаются решить проблему — в материале RT.

В январе 2021 года жители московского района Теплый Стан с удивлением обратили внимание на сильный гул низколетящего пассажирского самолёта. Казалось, что лайнер прошёл в сотне метров над крышей многоэтажки. А потом самолёты, летящие на высоте 400—700 м, стали появляться периодически, как будто где-то недалеко построили аэродром.

Выяснилось, что самолёты, как и прежде, приземляются во Внукове, но с 3 декабря 2020 года изменился маршрут захода на посадку — теперь он проходит непосредственно над жилыми районами Москвы и области.

Связано это с переходом России на международные стандарты воздушного движения: из-за новых правил расчётов необходимой высоты полёта изменились и маршруты.

Как пояснил тогда первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько, преимущества перехода на международную систему должны ощутить пассажиры: например, время полёта в Московской зоне должно сократиться на 15%, а протяженность маршрутов — на 21%.

Получилось, что если раньше жилые районы облетали, в частности, над территорией Хованского кладбища, то теперь летят напрямую. Москвичи обратились в Генеральную прокуратуру.

«В зону повышенного зашумления попадают районы г. Москвы: Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково, Ясенево, а также крупные населённые пункты Московской области: г. Одинцово, г. Троицк, Московский, Газопровод, Мосрентген, Мамыри, Апрелевка, Заречье, Птичное, Коммунарка, Жаворонки, Филимонки и другие», — говорится в жалобе Генеральному прокурору РФ, которую подписало около 2 тыс. жителей Теплого Стана.

Граждане сообщают, что уровень шума превышает нормы, мешает и спать, и просто нормально жить. Проверка Роспотребнадзора это подтвердила (копия письма есть в редакции).

Высоты по закону

Прежде чем жаловаться в прокуратуру, жители обращались в Росавиацию. В ответе от 30 августа 2021 года заместитель руководителя ведомства Дмитрий Ядров сообщил: «Значениями уровня авиационного шума в указанном районе г. Москвы Росавиация не располагает. Вместе с тем, в настоящее время самолётные парки зарубежных и отечественных авиакомпаний оснащены только современными воздушными судами, уровень шума которых, по сравнению с предыдущими поколениями воздушных судов, значительно снижен».

Обращение жителей Генпрокуратура передала в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), от которой 6 октября на имя главы муниципального округа Теплый Стан Елены Кузьменко пришёл ответ. В нём сообщается, что, согласно приказу Минтранса России от 24 июля 2020 года, на подходах к международному аэропорту Внуково установлены ограничения высот полётов: для районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Царицыно Южное, Капотня — 1200 метров, а для Теплый Стан, Ясенево, Беляево, Коньково — 400 метров.

«Ространснадзор взялся организовать фиксацию высот полётов и уровня шума, — рассказала RT Елена Кузьменко. — Будут установлены соответствующие микрофоны и прочее оборудование. Когда шум от низколетящего самолёта превысит норму, ведомство выставит штраф авиакомпании. Равно как и при полёте ниже установленного коридора».

Каким образом повлияют на ситуацию выписанные штрафы, можно лишь догадываться: или авиакомпаниям вообще откажутся от полётов во Внуково, или вместе с жителями потребуют от Росавиации разработать иные маршруты.

Изменение высот

Жители Тёплого Стана — не единственные пострадавшие от перехода на международные стандарты авиаперелётов. Аналогичным образом изменение маршрутов вблизи Шереметьево нарушили покой в Красногорском и Солнечногорском городских округах Подмосковья, в московском Митино.

Они точно так же писали запросы в Росавиацию, Ространснадзор, региональный парламент и Госдуму, а также спецпредставителю президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

Жители сообщали, что не могут спать ночами и отдыхать днём, упоминали ночные панические атаки, гипертонию, нервные расстройства, постоянный стресс.

В мае они обратились к президенту Путину — письмо подписали более 7 тыс. человек.

Несмотря на аналогичные уверения Росавиации о полном соответствии маршрутов действующим нормативам, с 9 сентября схемы взлёта и посадки самолётов в аэропорту Шереметьево были изменены.

В Росавиации тогда сообщили, что коррективы напрямую не связаны с обращениями граждан, а основаны на пожеланиях «пользователей воздушного пространства, то есть авиакомпаний».